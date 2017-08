09.08.17

Die schönste Nacht des Jahres

Es ist die schönste Sommernacht des Jahres in der brandenburgischen Landeshauptstadt: die Potsdamer Schlössernacht. Die Gartenlandschaft des Park Sanssouci wird zauberhaft erleuchtet. Mit einem neuen Konzept geht die Schlössernacht in diesem Jahr an den Start. Das Staunen kehrt zurück!

Hauptdarsteller der Potsdamer Schlössernacht ist der Park Sanssouci. Am Abend des 19. August 2017 verwandelt sich die einzigartige Gartenlandschaft wieder in eine illuminierte Wunderkammer. Auf dem gesamten Parkgelände spielen international renommierte Musiker und es treten zahlreiche Künstler auf.

Zu den Höhepunkten der „neuen“ Potsdamer Schlössernacht gehören das menschliche Riesen-Mobile der französischen Compagnie Transe-Express am Orangerieschloss mit Musik, Akrobatik und bunten Kostümen, das poetische Pferdeballett und die Sandmalerei, die in Echtzeit auf der Fassade des Neuen Palais die Geschichte des Ortes erzählt.

Zur Schlössernacht sind die Parkgärtnerei und sechs der historischen Häuser für eine Besichtigung geöffnet: Bildergalerie, Neue Kammern, Orangerieschloss, Neues Palais, Römische Bäder und das Chinesische Haus. Die Römischen Bäder öffnen dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Schlössernacht. Außerdem geben zwölf thematische Führungen durch den Park interessante Einblicke in die wunderbare Welt und Geschichte des Parks von Sanssouci. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig.

Zur Schlössernacht erhalten alle Besucher am Eingang das kostenlose Programmheft. Zur Orientierung wird im Park ein temporäres Leitsystem eingerichtet. Für eine Kunstpause stehen auch die 200 neuen Bänke bereit, die im gesamten Park aufgestellt werden.

Extra für die Schlössernacht wird das Craftbier „King Fritz“ gebraut. Das Golden Ale wird am Vorabendkonzert und zur Schlössernacht ausschließlich auf der Mopke am Neuen Palais ausgeschenkt und kann auch in Flaschen als Souvenir erworben werden. Da Kultur auch hungrig macht, wird es Streetfood geben, Brezeln, Bratwurst, Empanadas und Tapas.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 25.000 Besuchern. Aber auch für Kurzentschlossene Besucher wird es voraussichtlich noch Karten an der Abendkasse geben.

