13.09.16

Die schönsten Wandertouren in Brandenburg

Neuer Pocketguide stellt zehn ausgewählte Route vor

Das Interesse am Wandern ist im Deutschlandtourismus ungebrochen. Und die Nachfrage auch nach Touren im Flachland steigt, wie Studien des Deutschen Wanderverbandes (DWV) zeigen. Besonderer Beliebtheit erfeuen sich in Brandenburg die Tages-Wandertouren. Zehn ausgewählte Routen in der Prignitz, dem Fläming, der Uckermark, dem Ruppiner Seenland, der Niederlausitz, dem Dahme-Seenland, dem Barnimer Land, sowie dem Seenland Oder-Spree stellt jetzt der neue Pocketguide „Die schönsten Wandertouren in Brandenburg“ vor.

Die Broschüre im handlichen Format wurde vom „Netzwerk Aktiv in der Natur“ in Kooperation mit dem Wandermagazin herausgegeben. Die einzelnen Routen werden auf je einer Doppelseite vorgestellt. Kurze Texte beschreiben die Besonderheiten des Weges, eine Karte zeigt die Wegeführung. Serviceinfos zur Anreise, zur Länge und Gehzeit, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, Parkmöglichkeiten sowie die Symbole der Wegmarkierung sind ebenfalls enthalten. Zu jedem Weg gibt es außerdem einen besonderen Tipp, den Experten aus den Regionen vorstellen. Das sind Lieblingsplätze, Hinweise auf die beste Zeit für die Wanderung oder ein Einkehrtipp.

Der Pocketguide „die schönsten Wandertouren in Brandenburg“ kann kostenfrei bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH bestellt werden (Tel. 0331/2004747, E-Mail service ‎@‎ reiseland-brandenburg.de).

Auf der Website www.reiseland-brandenburg.de/wandern steht die Broschüre auch zum Download bereit. Hier finden sich auch viele weitere Routen und hilfreiche Informationen zum Wandern in Brandenburg.

Hintergrundinformationen:

In Brandenburg gibt es rund 2.000 Kilometer markierte Wanderwege, die als Hauptwanderrouten gelten. Dazu kommen noch viele weitere lokale Routen, die hier gar nicht erfasst sind.

Aktuell gibt es in Brandenburg sieben Wege, die vom Deutschen Wanderverband mit dem Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert wurden: der Burgen- und der Internationale Kunstwanderweg im Fläming, der Märkische Landweg und die Uckermärker Landrunde in der Uckermark, die Naturparkroute Märkische Schweiz sowie der Schlaubetal- und der Oderlandweg im Seenland Oder-Spree.

Für das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" testen Experten die Wege auf Kriterien wie Wegebeschaffenheit und Ausschilderung, das Wandererlebnis, Einkehrmöglichkeiten und Services für die Anreise (www.wanderbares-deutschland.de).

Der Naturreichtum Brandenburgs ist die perfekte Basis für Wandertouren. Ein Drittel des Landes steht unter naturräumlichen Schutz: es gibt elf Naturparks, drei Biosphärenreservate, einen Nationalpark sowie ein UNESCO-Weltnaturerbe.

Kein Wunder also, dass für 75 Prozent der Übernachtungsgäste in Brandenburg die Aktivitäten in der Natur der Hauptanlass ihrer Reise sind. 28 Prozent der Gäste geben an, dass das Wandern* die wichtigste Rolle gespielt hat (Quelle: GFK/IMT Destination Monitor/ Brandenburg, 2015).

Die vielen Seen und Flüsse prägen die Landschaft rund um Berlin besonders stark. So führen viele Wanderrouten am Wasser entlang. Der wohl bekannteste Wanderweg Brandenburgs ist hierfür beispielhaft: der 66-Seenwanderweg, der bei einer Umfrage des Wandermagazins im Jahr 2014 schon einmal zum zweitschönsten Wanderweg gekürt wurde. 400 Kilometer ist die Tour lang. In insgesamt 17 Etappen führt sie einmal rund um Berlin.

Beliebt sind auch thematische Routen, von denen es in Brandenburg einige gibt. Dazu zählen zum Beispiel der Internationale Kunstwanderweg im Fläming, der Naturerlebnispfad von Moor zu Moor im Ruppiner Seenland oder der im Jahr 2005 eröffnete erste Barfußwanderweg Brandenburgs, ebenfalls im Fläming.

*Mehrfachnennungen waren möglich

