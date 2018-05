08.05.18

Die Wanderschuhe schnüren: Am 14. Mai ist der bundesweite Tag des Wanderns

Der 14. Mai 2018 ist deutschlandweit der Tag des Wanderns. Der Deutsche Wanderverband nutzt den Tag, um über eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland zu informieren. Auch in Brandenburg gibt es rund um den 14. Mai eine Reihe von geführten Touren. Darüber hinaus kann man sich jederzeit ganz individuell auf Wandertour begeben. Zum Beispiel auf den Wegen, die der Deutsche Wanderverband mit dem Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert hat.

Aktuell tragen in Brandenburg sieben Wege das Qualitätssiegel: der Burgen- und der Internationale Kunstwanderweg im Fläming, der Märkische Landweg und die Uckermärker Landrunde in der Uckermark, die Naturparkroute Märkische Schweiz sowie der Schlaubetal- und der Oderlandweg im Seenland Oder-Spree. Für das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ testen Experten die Wege auf Kriterien wie Wegebeschaffenheit und Ausschilderung, das Wandererlebnis, Einkehrmöglichkeiten und Services für die Anreise (www.wanderbares-deutschland.de). Insgesamt gibt es in Brandenburg rund 2.000 Kilometer markierte Wanderwege, die als Hauptwanderrouten mit besonderer touristischer Relevanz gelten. Dazu kommen noch viele weitere lokale Routen, die hier gar nicht erfasst sind.

Der Naturreichtum Brandenburgs ist die perfekte Basis für Wandertouren. Ein Drittel des Landes steht unter naturräumlichen Schutz: es gibt elf Naturparks, drei Biosphärenreservate, einen Nationalpark sowie ein UNESCO-Weltnaturerbe. Kein Wunder also, dass für 79 Prozent der Übernachtungsgäste in Brandenburg die Aktivitäten in der Natur der Hauptanlass ihrer Reise sind. 20 Prozent der Gäste geben an, dass das Wandern* die wichtigste Rolle gespielt hat (Quelle: GFK/IMT Destination Monitor/ Brandenburg, 2016, Mehrfachnennungen waren möglich)

Die vielen Seen und Flüsse prägen die Landschaften Brandenburgs besonders stark. So führen viele Wanderrouten am Wasser entlang. Der wohl bekannteste Wanderweg Brandenburgs ist hierfür beispielhaft: der 66-Seen-Wanderweg, der bei einer Umfrage des Wandermagazins im Jahr 2014 schon einmal zum zweitschönsten Wanderweg gekürt wurde. 400 Kilometer ist die Tour lang. In insgesamt 17 Etappen führt sie einmal rund um Berlin.

Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich in Brandenburg auch Tages-Wandertouren. Zehn ausgewählte Tagestouren stellt der Pocketguide „Die schönsten Wandertouren in Brandenburg“ des „Netzwerks Aktiv in der Natur“ vor.

Die Routen werden kurz beschrieben, enthalten sind auch Serviceinfos zur Anreise, zur Länge und Gehzeit sowie die Symbole der Wegmarkierung. Der Pocketguide kann kostenfrei bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH bestellt werden (Telefon 0331/2004747, E-Mail service ‎@‎ reiseland-brandenburg.de).

Eine umfassende Übersicht über schöne Tages- sowie Mehrtageswanderrouten mit Infos zum Wegeverlauf, zu Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Routen sowie Tipps für weiterführendes Kartenmaterial, gibt es auf der Internetseite www.reiseland-brandenburg.de/wandern.

Geführte Touren zum Tag des Wanderns in Brandenburg (Auswahl)

Fläming: Zwei geführte Touren gibt es bereits am 13. Mai 2018. Sie starten jeweils um 8.30 Uhr am Bahnhof Wiesenburg. Tour 1 führt rund 4 Kilometer durch den Schlosspark Wiesenburg mit seinen blühenden Rhododendren. Tour 2 ist ein 20 Kilometer langer Rundkurs über die Westroute des Kunstwanderwegs. Inklusive Pause im Töpfercafé Schmerwitz und Fotostopp am Gipfelkreuz des über 200 Meter hohen Hagelbergs sind dafür rund 6,5 Stunden eingeplant. (Teilnahmegebühr 3 Euro, eine Anmeldung ist nicht nötig). Weitere Infos: www.maerkischer-wanderbund.de

Dahme-Seenland: 14 Kilometer lange Rundwanderung von Schulzendorf nach Zeuthen, in Begleitung des vom Deutschen Wanderverband frisch zertifizierten Wanderführers Norman Siehl. Start ist am 14. Mai 2018 um 10.00 Uhr am Rathaus Schulzendorf in der Richard-Israel-Straße 1. Die Route führt entlang von Fließen, durch historische Dorfkerne, an Naturlehrpfaden vorbei und durch ausgedehnte Waldabschnitte.

Ruppiner Seenland: „Dem Biber und Moorfrosch auf der Spur“ – Zweistündige geführte Wanderung im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land zum Waldmoor bei Stendenitz. Treffpunkt am 14. Mai 2018 um 12:30 Uhr am Waldmuseum Stendenitz an der Waldschenke, Stendenitz 13, 16827 Molchow. Vorherige Anmeldung erforderlich, Infos zur Anmeldung auf: www.tag-des-wanderns.de

Potsdam: Sonnenuntergangswanderung – Rund 8 km lange Rundwanderung in Potsdam-Golm mit gemeinsamen Picknick auf dem Reiherberg (Jeder bringt etwas mit). Termin: 14. Mai 2018 von 19:00 bis 22:00 Uhr, Treffpunkt am Bahnhof Golm. Vorherige Anmeldung erforderlich, Infos zur Anmeldung auf: www.tag-des-wanderns.de

Barnimer Land: Geführte Wanderung mit den NaturFreunden Oberbarnim-Oderland e.V. durch die Fuchskehle am Mittel- und Langen See in der Schorfheide (6 Kilometer). Treffpunkt: Forsthaus Leuenberg, Bahnhofstr. 13, 16259 Höhenland, Ortsteil Leuenberg am 14. Mai 2018 um 13:30 Uhr (Teilnahmegebühren: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt Kinder, NaturFreunde und Freienwalder Kurkarteninhaber 1,50 Euro). Vorherige Anmeldung erforderlich, Infos zur Anmeldung auf: www.tag-des-wanderns.de

Viele weitere Informationen unter: www.tag-des-wanderns.de

