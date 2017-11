17.11.17

Ein Mitbringsel von Humboldt: Weihnachtssterne made in Brandenburg

Der Weihnachtsstern – auch Adventsstern, Christstern oder Poinsettie genannt, gehört für viele zur Weihnachtszeit zuhause einfach dazu. Er kommt eigentlich in den tropischen Laubwäldern Mittel- und Südamerikas vor und sein Verbreitungsgebiet reicht von Mexiko über die Karibischen Inseln, Venezuela und Brasilien bis Argentinien. 1804 brachte der Naturforscher Alexander von Humboldt diese Pflanzenart von seiner Amerikareise erstmals nach Europa mit. Und auch in Brandenburg gibt es Spezialisten, die sie liebevoll pflanzen, pflegen und zur Weihnachtszeit dann verkaufen. Weihnachtssterne – made in Brandenburg.

Ob klassisch rot, pretty in pink oder weiß: Der Weihnachtsstern kommt heutzutage vielfältig daher. So beispielsweise die cremeweiße „Polaria“ oder die rosa „Prinzessia“. Nahe Potsdam und Berlin, im Rosengut Langerwisch in Michendorf wachsen jährlich rund 200.000 Weihnachtssterne in 20 Sorten heran. Mit dem Anbau wird im Rosengut bereits im Mai begonnen. Im Herbst werden dann die Anbauhallen verdunkelt, damit die Pflanzen „denken“ es ist Winterzeit und Blüten ansetzen Besonders beliebt sind die roten Weihnachtssterne. Aber in jedem Jahr entstehen auch neue Sorten wie die „gekräuselte Winterrose“ und die „gesprenkelte Eiskristall“. In der Vor-Weihnachtszeit lädt auf Rosengut Langerwisch auch die Gestecke-, Deko- und Weihnachtswelt zum Stöbern ein. Vom 17.-19.11.2017 finden die „Sternstunden im Rosengut“ statt. Dann gibt es 150.000 Weihnachtssterne, stilvolle Weihnachtsdeko und Adventsfloristik.

Rund 23.000 Weihnachtssterne in verschiedenen Topfgrößen und in rund 40 verschiedenen Sorten werden auch im östlichen Brandenburg, in Manschnow, im Seenland Oder-Spree angebaut. Hier werden die Jungpflanzen im Hochsommer getopft und sind dann ab Anfang November verkaufsbereit. Die große Vielzahl der verschiedenen Weihnachtsstern-Sorten kann man in einer Adventsausstellung besichtigen und dabei natürlich auch erwerben. Seit 2004 produziert die Fontana Gartenbau GmbH Weihnachtssterne auf 2.700 Quadratmeter. Eine schöne Tradition ist die alljährliche Adventsausstellung im Gewächshaus, in dem die „Sterne“ heranwachsen, immer am Samstag vor Totensonntag. Dabei zeigen die Floristinnen ihr Können an weihnachtlichen Arbeiten. Die Gärtnerinnen beantworten alle Fragen bezüglich Produktion, Pflege und Verwendung von Weihnachtssternen und helfen bei der Auswahl der schönsten Pflanzen. Außerdem bietet der Obstbauer aus Rathstock regionales Obst und Säfte zum Verkauf an. Ein weihnachtliches Ambiente mit Kaffee, Glühwein und Kuchen stimmt in die Vorweihnachtszeit ein, unterstützt durch die gesangliche Einlage des Oderbruchchores Manschnow. Termin ist der 25. November 2017 zwischen 9 und 16 Uhr.

Adressen:

Rosengut Langerwisch

Am Gut 5

14552 Michendorf, Ortsteil Langerwisch

Tel.: 033205 46644

www.rosengut.de

Fontana Gartenbau GmbH

Friedensstraße 23

15328 Küstriner Vorland, Ortsteil Manschnow

Telefon: 033472 527

www.fontana-gartenbau.de

Weitere Informationen unter:

www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück