06.11.17

Eine Bühne für europäische Gesangstalente: Festival um den Finsterwalder Sänger

Im November wetteifern junge Sängerinnen und Sänger aus Europa im Elbe-Elster-Land um den Titel des 8. Finsterwalder Sängers. Dieser Preis wird alle zwei Jahre vom Kulturamt des Landkreises Elbe-Elster und der Sparkassenstiftung „Zukunft Elbe-Elster-Land“ initiiert. Viele regionale Unterstützer und die Stadt Finsterwalde tragen zum Gelingen des Wettbewerbes bei.

Die wunderbare Atmosphäre und die große Resonanz zeigen von Jahr zu Jahr, dass der Wettbewerb sich im Landkreis Elbe-Elster und auch in den europäischen Musikhochschulen etabliert hat. In diesem Jahr konnten sich Sängerinnen und Sänger aus den Niederlanden, Österreich, Korea, Burundi, Polen und Deutschland in der Vorauswahl durchsetzen. Sie werden sich um die Trophäe Finsterwalder Sänger 2017 und das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro der Fachjury stellen. Auch die Kulturfeste im Land Brandenburg werden unter den Teilnehmern wieder einen Sonderpreis ausloben. Als kleine Tradition erhält der Sieger der Kulturfeste Auftrittsmöglichkeiten im Land Brandenburg.

Zum Festival bietet die Finsterwalder Marktpassage für den Wettbewerb wieder die perfekte Bühne. Sie befindet sich im Zentrum der Sängerstadt und wird am Freitagabend (ab 21:30 Uhr) auf eine ganz besondere Weise belebt. Alle Festivalteilnehmer und auch interessierte Besucher sind zu einer gemeinsamen Jamsession eingeladen.

Den Abschluss der drei Wettbewerbstage bildet die Preisverleihung der Trophäe „Finsterwalder Sänger“. Vorangestellt ist traditionell ein Konzert eines Jurymitglieds. Die Jurorin Katie La Voix wird an diesem Abend durch ihre Band Beat 'n Blow, eines Bläserensembles, das bereits seit zwanzig Jahren gemeinsam auf der Bühne steht, unterstützt. Sie gelten als die Wegbereiter der Neuen Europäischen Blasmusik, die in den letzten 15 Jahren ziemlich in Fahrt gekommen ist. Beat 'n Blow haben sich bis heute ihre Frische und Einzigartigkeit bewahrt. Grenzen überfliegen sie im lässigen Groove einmal rund um den Planeten: Hier ein bisschen entspannter Reggae, da eine Prise heißer Funk, jede Menge Soul und viele Sounds, die man von einer Blaskapelle nicht erwartet hätte.

Der Eintritt zum Wettbewerb und der Jamsession ist frei. Der Besuch des Preisträgerkonzertes mit Konzert von Beat’n Blow kostet 12,00 € / erm. 8,00 € (Als ermäßigt gelten Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten mit gültigem Nachweis.)

Veranstaltungsort:

Marktpassage Finsterwalde

Markt 6/7

03238 Finsterwalde

Ablauf:

Donnerstag, 16. November 2017:

16:00 Uhr bis 20:00 Uhr Regionaler Wettbewerb

Freitag, 17. November 2017:

14:00 Uhr bis 15:45 Uhr (1. Block) Internationaler Wettbewerb

16:15 Uhr bis 18:00 Uhr (2. Block) Internationaler Wettbewerb

19:00 Uhr bis 21:00 Uhr (3. Block) Internationaler Wettbewerb

ab 21:30 Uhr Jamsession in der Marktpassage

Samstag, 18. November 2017:

13:00 bis 14:45 Uhr (4. Block) Internationaler Wettbewerb

15:15 bis 17:00 Uhr (5. Block) Internationaler Wettbewerb

19:30 Uhr Konzert Beat’n Blow mit anschließender Preisverleihung

Weitere Informationen:

Kulturamt des Landkreises Elbe-Elster, Anhalter Straße 7, 04916 Herzberg/ Elster, Telefon: 03535/ 46 5104, E-Mail: kulturamt ‎@‎ lkee.de, www.finsterwaldersaenger.de.

