15.05.18

Einmal Huckleberry Finn sein

Abenteuerurlaub auf dem Floß

Neben klassischen Hausbooten und gemütlichen Bungalowbooten haben Flöße Einzug in Brandenburgs Wasserwelten gehalten. Ganz schlicht mit Holzkajüte oder luxuriös mit Sauna kommen Sie daher. Brandenburgs Gewässer lassen sich hervorragend mit dem Floß erobern - ob mit der Familie, mit Freunden oder ganz romantisch zu zweit. Sie sind einfach zu bedienen und führerscheinfrei.

Gemächlich aus der Floßstation in die weite Seenlandschaft gleiten und Huckleberry Finns Abenteuer wie in Zeitlupe erleben, das ist pure Entschleunigung. Im ruhigen Fluss der Zeit sammelt man unvergessliche Eindrücke in Brandenburgs Naturlandschaften. Auf Schleichfahrt mit Aussicht wird der Charme der Brandenburger Naturlandschaften so richtig spürbar. Es geht über naturbelassene Flüsse und Seen, Schlösser und Parks ziehen vorbei. Biergärten, Fischräuchereien und Restaurants mit Seeblick locken an Land. Die Größe und die Vernetzung bietet den Floßfahrern eine einmalige Bandbreite an Touren. Die Vielfalt der zahlreichen Wasserwege und die zusammenhängenden Seen machen insgesamt die Attraktivität der Gewässer aus.

Ab Mildenberg oder Ringsleben kann man beispielsweise im Ruppiner Seenland auf „Huckleberry FinnTour“ gehen. Die Firma Natur-Floss und weitere Anbieter bieten hier Abenteuerfahrten für die Familie an. Natürlich auch ganz geruhsam, für Romantiker, beispielsweise nur zu zweit.

Ein bis zwei Tage sollte man für die rund 40 km lange Strecke einplanen. Es geht auf der Havel bis Zehdenick, bis Seilershof am Kleinen Wentowsee oder über das Templiner Wasser bis zum Großen Kuhwallsee. In Zehdenick kann man das Schiffermuseum besuchen und die Tonstichlandschaft in Mildenberg mit dem Ziegeleipark ist ebenso einen Besuch wert. Wer sich die Füße „vertreten“ will ist sprichwörtlich in Dannenwalde richtig. Hier gibt es einen Barfußpfad, der erste übrigens mit einem eigenen Bahnanschluss und der einzige mit thematischen Barfuß-Stationen zum Mitmachen und Weiterdenken. Die Havel fließt hier ohne nennenswerte Strömung, es gibt nur eine Schleuse, zu den Wentowseen. Am Ende der Tour kehrt man zum Ausgangspunkt zurück.

Floßtouren durch Brandenburg gibt es auch beispielsweise ab Brandenburg an der Havel, ab Potsdam, Templin und weiteren Standorten. Einmalig in Sachen Platz und Komfort sind auch die „BunBo´s“ (Bungalowboote). Die schwimmenden Ferienhäuser bieten Platz für 4-6 Personen und können nach einer kurzen Vorbereitung vor dem Urlaub und einer Einweisung (Charterschein) vor Ort in den meisten Revieren auch ohne Bootsführerschein gefahren werden.

Viele Flöße sind auch für Crewmitglieder auf Rädern geeignet, wie beispielsweise das „Febomobil“ von Kuhnle-Tours, das ein schwimmendes Ferienhaus ist. Dank seiner Bauweise auf einer Ebene und des günstigen Charterpreises wird es auch gerne von Familien und jungen Crews gebucht. Im „Febomobil“ kann sich jeder am Bordleben beteiligen. Dreiviertel des Stauraums ist im Sitzen zu erreichen und der Steuerstand ist ebenfalls unterfahrbar, so dass ein Steuermann nicht unbedingt auf zwei Beinen stehen muss. Es ist immer mindestens eine Schlafkabine, Salon, Pantry und ein kleines Badezimmer mit Dusche für den Rollstuhl befahrbar. Außerdem wird bei der Törnplanung ein spezielles Augenmerk auf barrierefreie Häfen gelegt.

Weitere Informationen: www.deutschlands-seenland.de

Download Reisetipp (word)

zurück