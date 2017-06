15.06.17

Einmal Prinzessin sein: Märchenhaftes Kinderfest im Filmpark Babelsberg

Am 24. und 25. Juni 2017 verwandelt sich der Filmpark Babelsberg in Potsdam in eine magische Märchentruhe. Zwischen 10 und 18 Uhr wird dort das „Märchenhafte Kinderfest“ gefeiert. Dann erwachen mehr als 50 zauberhafte Gestalten aus der Märchenwelt. Sie spielen wundersame Spiele, können zaubern, tanzen oder musizieren und laden alle Märchenfans an Märchenstationen zum Mitmachen ein.

Erstmals öffnet an diesen beiden Tagen auch die Prinzessinnen-Schule ihre Tore. Beim glanzvollen Schul-ABC dreht sich alles rund ums Ballkleid, Tanz und Krönchen. Auch eine persische Prinzessin wird da sein: Scheherazade zeigt ihre orientalischen Bauchtanzkünste aus Tausendundeiner Nacht. Bei Ariel gibt es artistische Unterwasserlektionen zu bewundern. Vor ihrem ultrablauen Zirkuszelt warten zudem Stelzen, Einräder und Hula-Hoop-Reifen auf die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Darüber hinaus sind an diesem Wochenende viele bekannte Gäste im Filmpark anzutreffen, die mitfeiern oder Autogramme geben, unter anderem die rbb-Moderatoren Britta Elm (25. Juni) und Marc Langebeck (24. Juni), die Schauspielerin Christel Bodenstein und nicht zuletzt Filmhund Tschu Tschu, der für „Das singende klingende Bäumchen“ im Jahr 2016 vor der Kamera stand. Vor Ort ist außerdem „Zappelduster“, die beliebte Kindersendung von Antenne Brandenburg, mit dem fliegenden Puppentheater, der Reisefee, Frau Holle und der goldenen Schatztruhe.

Für Kinder bis 16 Jahre, die zwischen 10 und 12 Uhr im kompletten Märchenkostüm und in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen kommen, ist der der Eintritt an diesem Tag frei.

Weitere Informationen:

Märchenhaftes Kinderfest im Filmpark Babelsberg:

Beginn: 10.00 Uhr, Veranstaltungsende: 18.00 Uhr

Besucher-Anschrift: Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam,

E-Mail: Info ‎@‎ filmpark.de, www.filmpark-babelsberg.de

