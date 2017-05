16.05.17

Es grünt so grün: Das 7. Gartenfestival im Branitzer Park macht Lust auf Frühling

Nun ist der Frühling nicht mehr zu bremsen. Überall in den Parks und Gärten sprießt und blüht es. So auch im Branitzer Park in Cottbus, wo vom 26. bis 28. Mai 2017 das 7. Gartenfestival stattfinden wird. Die Historische Schlossgärtnerei wird in dieser Zeit den Park in eine Oase für Gärtner und Naturinteressierte verwandeln.

Beim siebenten Gartenfestival hätte der Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785 bis 1871) seine Freude bei der Suche nach „seiner Königin“ gehabt. Der Rose – die Königin der Blumen – wäre er verfallen. Zudem hätte er Vertreter der Königlichen Gartenakademie getroffen und die königliche Frucht, die Ananas, genossen. Deshalb ist anzunehmen: Pückler hätte sich wohlgefühlt zwischen heimischer Flora und fremdländischen Pflanzen, deren Exotik er schon zu seinen Lebzeiten zu schätzen wusste.

Zum Festival in den Branitzer Park geladen sind Gärtnereien, Züchter, Baumschulen, Erzeuger und Händler, die einen tiefen Bezug zum Handwerk haben sowie auf Nachhaltigkeit und Qualität setzen. Darüber hinaus wird es während der dreitägigen Veranstaltung Gondel- und Kutschfahrten, Konzerte im Grünen und Vorträge über das Thema Gartengestaltung sowie Pücklers Abenteuer mit Königin Augusta geben. Kinder können unter anderem bei Duftexpeditionen Pücklers Liebe zum Garten erleben.

Mit dem Park Branitz hat Hermann Fürst von Pückler-Muskau der Nachwelt ein eindrucksvolles Werk hinterlassen. Er gilt heute als eine Meisterleistung deutscher Gartenkunst des 19. Jahrhunderts. Verschlungene Wege, weiträumige Flächen und künstliche Seen prägen ihn. Das Grab des Fürsten befindet sich übrigens in einer der beiden zwölf Meter hohen Erdpyramiden inmitten eines der Seen.

Öffnungszeiten und Eintritt:

Das 7. Gartenfestival hat am Freitag von 12 bis 18 sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 6 Euro), freier Eintritt für Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Mit dem Festivalticket erhalten die Besucherinnen und Besucher ermäßigten Eintritt in die Ausstellungen der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz. www.gartenfestival-branitz.de

Bis zum 15. Oktober 2017 gewährt auch noch die Ausstellung „Pückler.Babelsberg Der Grüne Fürst und die Kaiserin“ in Potsdam-Babelsberg Einblicke in die gartenkünstlerische Trickkiste des Fürsten Pückler, der zu seiner Zeit als eigenwilliger Standesherr, Weltreisender und Schriftsteller bekannt war und heute als Gartenkünstler wiederentdeckt wird. www.spsg.de

