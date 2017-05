02.05.17

Es grünt so grün: IGA in Berlin und Gartenpracht in Brandenburg

Mit der Internationalen Gartenausstellung (IGA), die am 13. April in Berlin ihre Tore geöffnet hat, ist die Hauptstadtregion bis Mitte Oktober wieder ein Anziehungspunkt für Gartenfans. Wer zur IGA nach Berlin fährt, sollte unbedingt auch Zeit für einen Abstecher in Brandenburger Parks und Gärten einplanen. Schöne Ziele sind zum Beispiel Potsdam und Cottbus, wo sich zwei Ausstellungen in den berühmten Gärten Babelsberg und Branitz dem großen Gartenkünstler und Weltenbummler Hermann Fürst von Pückler Muskau widmen.

Der auf einem Höhenzug errichtete Babelsberger Park bietet den perfekten „Welterbe-Blick“. Die Glienicker Brücke, der Park Glienicke, der Neue Garten, der Pfingstberg und der Park Sacrow – all das ist in Sichtweite, wenn man vom Schloss aus über das Wasser der Havel schaut. Für den großen Gartenkünstler Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der den Park in seiner heutigen Form maßgeblich gestaltete, spielten diese Sichtachsen eine wichtige Rolle. Ein besonderes Highlight sind auch die künstlichen Wasserspiele Pücklers, die zum ersten mal seit 100 Jahren wieder erlebt werden können. Wer sich für Pückler und seine gärtnerische Beziehung zu Babelsberg interessiert, der kommt vom 29. April bis 15. Oktober 2017 im Schloss auf seine Kosten. Hier zeigt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg die große Sonderausstellung. „Pückler. Babelsberg - Der grüne Fürst und die Kaiserin“. Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die gartenkünstlerische Trickkiste des Fürsten, für den der „Gartendienst“ in Babelsberg auch eine willkommene Gelegenheit war, seine Beziehungen zum künftigen preußischen König und Kaiser Wilhelm I. zu festigen und sich als führenden preußischen Gartenkünstler zu positionieren. www.spsg.de

Im Süden Brandenburgs, in Cottbus, kann man das „Alterswerk“ Pücklers erleben: den Schlosspark Branitz. Nichts überließ Pückler bei der Gestaltung des Gartens dem Zufall. Entstanden sind Landschaftsbilder mit beeindruckenden Gehölzen, weiten Wiesenflächen, Teichen und Wassergräben und natürlich den beiden markanten „Aushängeschildern“ des Parks, den einzigartigen Erdpyramiden. Passend zur Pückler Ausstellung in Babelsberg präsentiert Branitz vom 14. Mai bis 29. Oktober die Sonderausstellung „AUGUSTA von PREUSSEN. Die Königin zu Gast in Branitz“ Thema ist hier der von Pückler lang ersehnte Besuch der Königin in Branitz, der am 25. Juli 1864 stattfand und der mit großem Aufwand vorbereitet wurde. Die Ausstellung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz stellt Hintergründe, Verlauf und Nachklang des königlichen Besuches vor. Vom 26. bis 28. Mai findet auf dem Areal der historischen Schlossgärtnerei außerdem wieder das Gartenfestival Park & Schloss Branitz statt. Neben qualitativ hochwertigen Gartenprodukten und Pflanzen gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Gondel- und Kutschfahrten, Konzerte im Grünen und Vorträgen über Gartengestaltung. www.pueckler-museum.de

Eine Auswahl weiterer sehenswerter Parks und Gärten in Brandenburg

Nicht nur zur Rhododendronblüte ein Ziel: Schlosspark Wiesenburg

Gärtnerisches Hihglight im Fläming ist der vor rund 150 Jahren angelegte Schlosspark Wiesenburg, der als das bedeutendste Gartendenkmal zwischen Potsdam und dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich gilt. Die kleine Gemeinde pflegt den 127 Hektar großen Schlosspark mit großem Engagement. Das so genannte „Parterre“ vor dem Schloss ist das größte und schönste im Land Brandenburg. Die Pflanzen in den Beeten sind hier wie Muster eines Teppichs angeordnet und sind besonders klein und flach. www.schlosspark-wiesenburg.de

Asien lässt grüßen: Japanischer Bonsaigarten in Ferch

Der japanische Bonsaigarten in Ferch ist ein gärtnerisches Kunstwerk. Durch eine leicht hügelige Moosfläche schlängelt sich ein Sandweg, vorbei an farbenprächtigen Azaleen, japanischen Ahornen und edlen Zierkirschen. Bis zu 130 Jahre alt sind die zierlichen kleinen Bäumchen in den Schalen und seit 1979 die große Leidenschaft des Garteninhabers Tilo Gragert. Steinbrücken führen über kleine Teiche in denen Kois schwimmen. Im Teehaus kann man die besten Teespezialitäten aus aller Welt genießen und Bonsaifans können hier seltene Bonsai aus Japan und sehr widerstandsfähige aus eigener Zucht kaufen. www.bonsai-haus.de

Steinhöfel: der wohl früheste englische Landschaftsgarten in Brandenburg

Als Schöpfer des Gutsparks Steinhöfel wird Johann August Eyserbeck vermutet, der auch den Neuen Garten in Potsdam und die Parklandschaft auf der Pfaueninsel gestaltet hat. Die Parkanlage mit Chinesischem Haus, Vogelhaus und Bibliothek ist wohl der früheste Landschaftsgarten im englischen Stil in Brandenburg. Das Wege- und Wassersystem des Parks wurde in den letzten Jahren umfangreich rekonstruiert. Wer im Schlosshotel Steinhöfel übernachtet, kann von hier aus weitere Gärten und Parks in der Region, wie den Park des Schlossgutes Alt Madlitz oder den Park von Schloss Neuhardenberg, erkunden. www.schloss-steinhoefel.de

Hier wird durchgeblüht: Karl Foersters Senkgarten in Potsdam-Bornim

Wer etwas über die Gartenphilosophie des großartigen Staudenzüchsters Karl Foerster erfahren möchte, findet dazu jede Menge Lesestoff. Er selber hat zahlreiche Bücher geschrieben. Ein Erlebnis ist der Besuch des Gartens am früheren Wohnhaus Foersters, das direkt neben der Staudengärtnerei liegt. Das Gartendenkmal besteht aus einem Senk-, Natur- und Steingarten. Es gibt einen Frühlingsweg ein Herbstbeet sowie einen Versuchsgarten. Im Mittelunkt stehen winterharte Blütenstauden. www.foerster-stauden.de

Schlosspark Rheinsberg: der Garten der Prinzen

Eine schönere Lage kann man sich für einen Garten kaum vorstellen. Am Ufer des großen Grienericksees liegt der Park von Schloss Rheinsberg, wo Friedrich der Große als Kronprinz die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte. Nach seinem Regierungsantritt schenkte Friedrich Schloss und Park seinem Bruder Heinrich, der das Gelände auf über 300 Hektar erweiterte und prägende Elemente wie das Heckentheater, die Feldsteingrotte und den Obelisk anlegen ließ. Der Park ist damit ein Beispiel für Gartenkunst im Wandel vom Rokkokko zum Klassizismus. www.spsg.de

Weitere Informationen auch unter: www.reiseland-brandenburg.de

