04.04.17

Es grünt so grün

Der Frühling ist genau die richtige Jahreszeit, um bei einem Spaziergang durch Parks und Gärten das erste zarte Grün des Jahres zu genießen. Wir geben einige Tipps, wo bei einem Garten- und Parkspaziergang richtige Frühlingsgefühle aufkommen.

Park mit Aussicht: der Schlosspark Babelsberg in Potsdam

Der auf einem Höhenzug errichtete Babelsberger Park bietet den perfekten „Welterbe-Blick“. Die Glienicker Brücke, den Park Glienicke, den Neue Garten, den Pfingstberg und den Park Sacrow – all das ist in Sichtweite, wenn man vom Schloss aus über das Wasser der Havel schaut. Für den großen Gartenkünstler Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der den Park in seiner heutigen Form maßgeblich gestaltete, spielten diese Sichtachsen eine wichtige Rolle. Ein besonderes Highlight sind auch die künstlichen Wasserspiele Pücklers, die nach langer Zeit nun wieder live erlebt werden können. Wer sich für Pückler und seine gärtnerische Beziehung zu Babelsberg interessiert, der kommt vom 29. April bis 15. Oktober 2017 im Schloss auf seine Kosten. Hier zeigt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg die große Sonderausstellung. „Pückler. Babelsberg - Der grüne Fürst und die Kaiserin“. Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die gartenkünstlerische Trickkiste des Fürsten, für den der „Gartendienst“ in Babelsberg auch eine willkommene Gelegenheit war, seine Beziehungen zum künftigen preußischen König und Kaiser Wilhelm I. zu festigen und sich als führenden preußischen Gartenkünstler zu positionieren. www.spsg.de

Nicht nur zur Rhododendronblüte ein Ziel: Schlosspark Wiesenburg

Gärtnerisches Highlight im Fläming ist der vor rund 150 Jahren angelegte Schlosspark Wiesenburg, der als das bedeutendste Gartendenkmal zwischen Potsdam und dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich gilt. Die kleine Gemeinde pflegt den 127 Hektar großen Schlosspark mit großem Engagement. Das so genannte „Parterre“ vor dem Schloss ist das größte und schönste im Land Brandenburg. Die Pflanzen in den Beeten sind hier wie Muster eines Teppichs angeordnet und sind besonders klein und flach. Tausende Narzissen und weitere Frühlingsboten blühen derzeit im Park und werden ab Mai durch Farbenpracht der Rhododendronblüte abgelöst. Viele der mächtigen Sträucher sind fast hundert Jahre alt. Sie sind zum großen Teil im Süden des Schlossparks zu finden. www.schlosspark-wiesenburg.de

Asien lässt grüßen: Japanischer Bonsaigarten in Ferch

Der japanische Bonsaigarten in Ferch ist ein gärtnerisches Kunstwerk. Durch eine leicht hügelige Moosfläche schlängelt sich ein Sandweg, vorbei an farbenprächtigen Azaleen, japanischen Ahornen und edlen Zierkirschen. Bis zu 130 Jahre alt sind die zierlichen kleinen Bäumchen in den Schalen und seit 1979 die große Leidenschaft des Garteninhabers Tilo Gragert. Steinbrücken führen über kleine Teiche in denen Kois schwimmen. Ab April blühen im Bonsaigarten Ferch die Kirschen und Kamelien, im Mai kommen die Azaleen hinzu. Im Teehaus kann man die besten Teespezialitäten aus aller Welt mit einem Stück hausgemachten Kuchen genießen und dabei den Blick über den angrenzenden Zen Garten schweifen lassen. Bonsaifans können hier seltene Bonsai aus Japan und sehr widerstandsfähige aus eigener Zucht kaufen und finden außerdem passendes Zubehör wie Bonsaischalen aus Japan, China und Italien. www.bonsai-haus.de

Frühlingspracht und Gartenzimmer: Schlosspark Oranienburg

Der unter der Kurfürstin Louise Henriette von Oranien im 17. Jahrhundert angelegte Park am Schloss Oranienburg wurde zur Landesgartenschau 2009 wieder erlebbar. Bei einem Spaziergang durchquert man den historischen barocken Park mit altem Baumbestand und kommt dann in 16 Gartenzimmer, die ganz unterschiedlichen Themen gewidmet sind, die alle im Zusammenhang mit dem Leben und Wirken der Kurfürstin stehen. Mit ihren unterschiedlichen Bepflanzungen und Gestaltungen bieten die Gartenzimmer vom Frühling bis in den Herbst interessante gärtnerische Ideen. 30.000 Blumenzwiebeln werden im Herbst in die Erde gebracht, so dass der Park im Frühling ein buntes Gesicht aus Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zeigt. Ein Besuch im Schlosspark Oranienburg ist auch besonders gut für Familien mit Kindern geeignet. Eine große Spiellandschaft mit Wasserspielplatz, Kletterbäumen, Rutschen und einer geheimnisvolle Grotte warten auf die jungen Besucher. www.oranienburg-erleben.de

Steinhöfel: der wohl früheste englische Landschaftsgarten in Brandenburg

Als Schöpfer des Gutsparks Steinhöfel wird Johann August Eyserbeck vermutet, der auch den Neuen Garten in Potsdam und die Parklandschaft auf der Pfaueninsel gestaltet hat. Die Parkanlage mit Chinesischem Haus, Vogelhaus und Bibliothek ist wohl der früheste Landschaftsgarten im englischen Stil in Brandenburg. Das Wege- und Wassersystem des Parks wurde in den letzten Jahren umfangreich rekonstruiert. Ein Frühlingsspaziergang durch den Park bietet schöne Ausblicke auf grüne Wiesen und alte Bäume mit zartem Grün. Zur Zeit blühen dort die Buschwindröschen als erste Boten des neuen Gartenjahres. Nach dem Spaziergang bietet es sich an, im Café und Restaurant des Schlosses Steinhöfel einzukehren. Wer in dem schönen Schlosshotel eine Übernachtung bucht, kann von hier aus weitere Gärten und Parks in der Region, wie den Park des Schlossgutes Alt Madlitz oder den Park von Schloss Neuhardenberg, erkunden. www.schloss-steinhoefel.de

Noch mal Pückler: der Schlosspark Branitz ist für Gartenfans ein Muss

Selbst wenn man schon mehrfach im Schlosspark Branitz war, für Gartenliebhaber ist ein Spaziergang durch den Landschaftspark des Fürsten Pückler jedesmal aufs Neue ein Genuss. Nichts überließ Pückler bei der Gestaltung des Parks dem Zufall. Entstanden sind Landschaftsbilder mit beeindruckenden Gehölzen, weiten Wiesenflächen, Teichen und Wassergräben und natürlich den beiden markanten „Aushängeschildern“ des Parks, den einzigartigen Erdpyramiden. Passend zur Pückler Ausstellung in Babelsberg präsentiert Branitz vom 14. Mai bis 29. Oktober die Sonderausstellung „AUGUSTA von PREUSSEN. Die Königin zu Gast in Branitz“ Thema ist hier der von Pückler lang ersehnte Besuch der Königin in Branitz, der am 25. Juli 1864 stattfand und der mit großem Aufwand vorbereitet wurde. Die Ausstellung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz präsentiert Hintergründe, Verlauf und Nachklang des königlichen Besuches. Vom 26. bis 28. Mai findet auf dem Areal der historischen Schlossgärtnerei außerdem wieder das Gartenfestival Park & Schloss Branitz statt. Neben qualitativ hochwertigen Gartenprodukten und Pflanzen gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Gondel- und Kutschfahrten, Konzerte im Grünen und Vorträgen über Gartengestaltung. www.pueckler-museum.de

Weitere Informationen: www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück