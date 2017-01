17.01.17

Familien-Auszeit am Lübbesee: Aktion „Winterliches Brandenburg“ noch bis Ende März 2017

Insgesamt 75 Hotels- und Appartmenthäuser laden auch in diesem Winter in Brandenburg dazu ein, die schönen Seiten des Winters zu besonders günstigen Preisen zu entdecken. So auch das AHORN Seehotel Templin am Lübbesee in der Uckermark, das für Familien und Aktivurlauber ein vielseitiges Angebot bietet.

Ein schönes Ziel für die bald beginnenden Winterferien und nur 80 km von Berlin entfernt, ist es ebenso idealer Ausgangspunkt für einen ausgedehnten Besuch in der NaturThermeTemplin. Ideal auch für Kinder: Das Haus bietet die YOKI AHORN Kinderwelt, einen Erlebnisgarten, eine Kinderspielwelt innen und außen mit Kinderspielplätzen, kostenfreies Kino und Kinderanimation, Hallenbad und Kinderbuffet. Sehenswert ist auch die Kunst am Bau des Hotels. Erst vor Kurzem ist hier durch den Leipziger Künstler Michael Fischer-Art eines der größten Fassadenkunstwerke Europas entstanden.

Das Preisspecial „Winterliches Brandenburg“ bietet im AHORN Seehotel Templin eine Übernachtung mit Frühstück für 2 Personen im Classic Plus Doppelzimmer inkl. Schwimmbadnutzung für 65,-- Euro an.

Grundsätzlich gibt es bei der TMB- Aktion „Winterliches Brandenburg“ Preisspecials, bei denen zwei Personen im DZ je nach Zimmerkategorie für 65,- Euro bzw. 79,- Euro übernachten (inklusive Frühstück). Bei Reisen innerhalb der Woche lässt es sich zusätzlich sparen. Und: Bei 30 Gastgebern sind auch günstige Wochen-Sparangebote buchbar. Außerdem gibt es winterliche Arrangements, die weitere Leistungen wie beispielsweise Wellnessangebote, Menüs und vieles mehr enthalten.

Neu dabei ist unter anderem auch die Pension Havelfloß aus Brandenburg an der Havel oder das neue Hotel Paulinen Hof im Fläming.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter:

www.winterliches-brandenburg.de oder telefonisch unter 0331-200 47 47.

Hier kann auch die Broschüre kostenfrei bestellt werden.

