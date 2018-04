12.04.18

Familienausflüge in Brandenburg: Tipps aus dem Familienpass Brandenburg

Abenteuer erleben, Klettern gehen, Tiere streicheln – der Familienpass Brandenburg ist der ideale Freizeitplaner für Ausflüge in Brandenburg. Beim Blättern und Stöbern entdeckt man jedes Mal wieder viele neue Ausflugsziele. Ob Kultur, Sport, Natur oder Spiel, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und mit seinen vergünstigten Angeboten ist der Familienpass vor allem auch für kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Großeltern hilfreich.

Märchenhaftes und Abenteuerliches: Familiengarten Eberswalde

Auf rund 17 Hektar gibt es im Familiengarten Eberswalde viel zu entdecken. Neben 300 Jahren Industriegeschichte begeistert vor allem eine in der Region einmalige zauberhafte Märchenspiellandschaft die kleinen und großen Gäste. Das Hexenhaus auf Hühnerbeinen, die Hexenküche im Brennnessel-Labyrinth, das Riesenspinnennetz, der fliegende Teppich und andere Spielbauten beflügeln die Fantasie und lassen Kinderherzen höher schlagen. Bevor es in den Märchenwald geht, kommen die Besucher an einem riesigen Koloss vorbei. Wer den Montage-Eber-Kran bezwingt, wird mit einem atemberaubenden Panoramablick aus 28 Metern Höhe belohnt. Ein besonderes Erlebnis für kleine und große Abenteurer bietet eine Fahrt mit dem Tretboot durch die mystisch anmutenden unterirdischen Betriebsarchen. Der Familiengarten Eberswalde ist bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Erwachsener, 2 Euro pro Kind bis 16 Jahre, Kinder bis 4 Jahre sind frei. Bei Vorlage des Familienpass Brandenburg gibt es einen Familiengarten-Flipperbahn-Ball pro Kind im Wert von 0,50 Euro gratis. Die Adresse: Am alten Walzwerk 1, 16227 Eberswalde. Weitere Infos unter: www.familiengarten-eberswalde.de

Verirren, Mitmachen, Klettern: Irrlandia – der MitMachPark

Ab 10. Mai 2018 geht es wieder los im „IRRLANDIA – der MitMachPark“ bei Storkow (Mark). Der verspricht Spiel, Spaß oder auch Besinnung für kleine und große Leute und einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie mit mehr als 50 kreativen Spielangeboten. Besondere Attraktionen sind Brandenburgs höchstes Rutschenparadies, Türen- und Dunkellabyrinth und das Maislabyrinth (ab Mitte Juli). Aber auch einfache Spiele-Ideen wie Klötzerstapeln, Riesenseifenblasen, Büchsenwerfen, Murmelbahnen und Wasserbomben-Wurfanlagen gehören ebenso dazu wie Fassreiten, Hüpfburg, Rollenrutsche, Kleinkinderspielplatz, Wasserspielplatz, Mini-Riesenrad mit Tretantrieb, Kinderkarussell, Luftschaukel und Hochseilgarten. Die thematischen Wochenenden, wie zum Beispiel die Kinderbaustelle, das Mäusefest, das Räuber- und Ritterfest, das Erdappelfest, Kürbis- und Kastanienfest, Veranstaltungen zum Tag des Kindes oder zum Weltkindertag bieten besondere Erlebnisangebote. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 8 Euro, die Tageskarte für Kinder (3 bis 15 Jahre) inklusive einer Freifahrt für Karussell, Luftschaukel oder Trampolin kostet 8 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Geburtstagskinder (von 0 bis 99 Jahre, am Geburtstag, mit Nachweis) erhalten freien Eintritt. Ermäßigungen gibt es bei Vorlage des Familienpass Brandenburg. „IRRLANDIA – der MitMachPark“ ist bis 30. September 2018 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (schlechtwetterbedingte Schließungen vorbehalten). Die Adresse: Lebbiner Straße, 15859 Storkow (Mark). Weitere Informationen unter: www.irrlandia.de

Voll Speed: Erlebnispark und SommerRodelBahn Teichland

Sich in der Natur erholen, mutig sein im Doppelschlitten der Sommerrodelbahn, Geschichte erfahren und erleben, dazu lädt der Erlebnispark Teichland in der Nähe von Cottbus ein. Der Höhepunkt eines Ausflugs dorthin ist die Fahrt mit der SommerRodelBahn. Sie ist stolze 903 Meter lang, hat 6 Steilkurven, 2 Jumps und ist bis zu 40 Stundenkilometer schnell. Außerdem kann man beispielsweise den Götterhain mit überlebensgroßen Figuren aus Holz und den verschlungenen Irrgarten erkunden oder an der geologischen Uhr die Entstehung der Erdgeschichte bestaunen. Einen herrlichen Ausblick hat man vom 50 Meter hohen Aussichtsturm. Die Geschicklichkeit lässt sich beim Monsterrollerfahren testen und entspannen kann man bei einer Runde Minigolf. Während die Kinder auf dem Spielplatz toben, können die Erwachsenen eine Tasse Kaffee mit leckeren Plinsen genießen.

Der Eintritt in den Park ist kostenlos. Für die Benutzung der einzelnen Stationen benötigt man Coins, die an den Kassen im Park erworben werden können. Der Freizeitpark Teichland ist bis Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Vorlage des Familienpasses und Abgabe des enthaltenen Coupons wird einmalig beim Kauf einer 6er-Fahrt eine Fahrt gratis dazu gegeben. Die Adresse: Sommerrodelbahn Teichland, Zum Erlebnispark 1, 03185 Teichland. Weitere Informationen unter: www.erlebnispark-teichland.de

Natur erleben: Internationaler Kinderbauernhof Mümmelmann

Tieren begegnen oder eine Erlebnisnacht auf der Tenne gefällig? Auf dem Internationalen Kinderbauernhof Mümmelmann in Petershagen/Eggersdorf gibt es allerhand zu erleben. Hier kann man Kaninchen, Meerschweinchen und Ziegen streicheln oder auf einem Pony reiten. Ob Wandertag, Kindergeburtstag, Einschulung, Aktionstage mit Töpfern – alles ist möglich. Im Hofcafé gibt es selbstgebackenen Kuchen, Eis, Getränke und einen Kleinimbiss. Seit 1994 gibt es die Einrichtung, die auch eine außerschulische Umweltbildungsstätte ist. Hier werden auch spezielle Themenwünsche erfüllt. Mit Eltern und Lehrern lässt sich ein Projekt- oder Wandertag auf dem Bauernhof organisieren. Der Internationale Kinderbauernhof Mümmelmann bietet auch eine kleine Töpferstube, ein Stallgebäude, eine Streuobstwiese, Freianlagen mit etwa 70 Tieren, Streichelgehege, ein Lehrkabinett, einen Spielplatz, eine Herberge, sowie ein Seniorentreff mit Hofcafé. Sehr beliebt sind auch die Übernachtungen im Mümmelhaus. Die Adresse: Internationaler Kinderbauernhof „Mümmelmann“, Dorfstraße 33, 15370 Petershagen/Eggersdorf. Bei Vorlage des Familienpasses und Abgabe des enthaltenen Coupons gibt es einmalig eine Freirunde Reiten auf einem Pony. Weitere Informationen unter: www.kinderbauernhof-muemmelmann.de

Tiere ganz nah: Wildpark Johannismühle

Das mehr 100 Hektar große Gelände des Wildpark Johannismühle liegt ganz in der Nähe von Glashütte und beherbergt eine vielfältige Wald-, Wiesen- und Teichlandschaft. Die Besucher haben die Möglichkeit, heimische Wildarten ohne Zäune in einem Freilauf und teilweise in Gehegen zu beobachten. Etwa 80 Prozent des Wildparks entfallen auf eine Freilauffläche für Hirsche und Mufflons. Hier leben unter anderem Schwarz-, Rot- und Damwild, Wisente, rückgezüchtete Auerochsen, Wildpferde, Grauwölfe, Polarwölfe, Luchse, Fisch- und Seeadler, Uhu, Schnee-Eulen, Bartkäuze, Eisvögel und Schwarzspechte. Darüber hinaus bietet der Wildpark ehemaligen Zirkustieren eine neue Heimat. Dazu gehören Braunbären, Schwarzbären sowie Tiger und Löwen. Der Wildpark besitzt einen Volierenkomplex mit Fasanen, Sittichen sowie Tag- und Nachtgreifvögeln, ein Streichelgehege und einen Wasservogelteich. Zwei Rundwanderwege (3,2 und 1,8 Kilometer lang) erschließen alle Sehenswürdigkeiten. Besichtigt werden können auch die Fundamente der ehemaligen Johannismühle, die einst hier stand und das ehemalige Wochenendhaus der Oberbefehlshaber der sowjetischen Truppen in Deutschland, die hier der Jagd nachgingen. Die Öffnungszeiten: Bis August von 10 bis 19 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr. Von September bis Oktober von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 16 Uhr. Montags ist Ruhetag, außer an gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen sowie in der Zeit der bundesweiten Sommer-Schulferien. Montags gibt es auch keine Flugshow der Falknerei. Ebenfalls hat die Gastronomie geschlossen, Getränke werden bereit gehalten. Die Adresse: Wildpark Johannismühle, Johannismühle 2, 15837 Baruth / Ortsteil Klasdorf. Weitere Informationen: www.wildpark-johannismuehle.de

Erlebnisreich: Spannende Zeitreise in der Burg Storkow

Die Erlebnisausstellung „Mensch und Natur – Eine Zeitreise“ nimmt die großen und die kleinen Gäste mit auf eine spannende Reise durch die jahrtausendealte Geschichte rund um Storkow im Seenland Oder-Spree. Hier gibt es wilde Urzeittiere, Geschichten erzählende Steine, einen Jäger aus der Steinzeit, Ameisenlöwen und Fischotter die die Entdeckungstour auf über drei Etagen durch die Burg begleiten. Gemeinsam erkundet man die Besonderheiten der Region, die mittels interaktiver Stationen, Exponate und Informationstafeln veranschaulicht werden. Auf eigene Faust, mit Hilfe einer spannenden Rallye oder gemeinsam mit einem Naturführer erfahren die Kinder und Eltern viele Geheimnisse – oder wer weiß schon, warum die Wiesen in der Region so salzig sind und Amerika gleich um die Ecke liegt? Müde Beine können sich im Burgstübchen bei Süßem oder Herzhaftem erholen und Kraft tanken. Die Ausstellung ist bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis: Er kostet 10,80 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und bis 3 Kinder), 7,20 Euro für die Mini-Familienkarte (1 Erwachsener und bis 3 Kinder). Die Adresse: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow (Mark). Mehr Informationen unter: www.storkow-mark.de

Erhältlich ist der Familienpass im Land Brandenburg: im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Weitere Informationen: www.familienpass-brandenburg.de

