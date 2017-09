01.09.17

„FILM OHNE GRENZEN“ feiert fünfjähriges Bestehen

Festival vom 14.-17. September 2017 in Bad Saarow

„Film ab“ heißt es auch in diesem Jahr wieder in der Kulturscheune des Guts Eibenhof in Bad Saarow. Zahlreiche Filmemacher und Filmschaffende aus dem In- und Ausland werden an den Festivaltagen vor Ort sein. Im Mittelpunkt des 5. Filmfestes stehen anspruchsvolle, berührende und internationale Dokumentar,- Lang,- und Kurzfilme zum Schwerpunktthema „Good News“.

Die Berichte von schlechten – und falschen – Neuigkeiten, von Gewalt, Umweltzerstörung und politischer Niedertracht, für die Festivalmacher sind sie der Anlass, den Blick auch einmal auf das Gute zu richten. Nicht, um positives Denken zu üben, sondern, um zu zeigen: Wo das Böse wächst, wächst immer auch das Gute.

Während des Festivals kann man Filme sehen und auch Gespräche über sie führen. Mit Schauspielern, Regisseuren und Produzenten. So entstehen oft intensive Diskussionen – und auch die Ruhe, das Gesehene zu verarbeiten. Der Austausch als Teil des Festivals wird auch durch die Filmgespräche unterstrichen. Die traditionelle Talkrunde am Sonntag, moderiert von Barbara Schöneberger und Gero von Boehm, widmet sich mit prominenten Gästen ebenfalls intensiv dem Thema des Festivals.

Der Eröffnungsabend am Freitag, dem 15.9.2017, ist erstmalig öffentlich. Der Schauspieler Ronald Zehrfeld und seine Team-Kollegen von Motorcircus werden an diesem Abend mit ihren Maschinen vorfahren und von ihrem Projekt „Mission South” / Ärzte helfen e.V.” persönlich berichten. Ehrengast des diesjährigen Filmfestes ist der berühmte Dokumentarfilmer, Schriftsteller und Journalist Georg Stefan Troller. Am Samstagmittag wird Gero von Boehm im Gespräch mit Georg Stefan Troller auf dessen Lebenswerk zurückblicken.

Besonderer Wert wird alljährlich auf das Film-Ohne-Grenzen-Jugendprogramm gelegt. Dabei sind Brandenburger Schüler eingeladen, sich mit anspruchsvollen Filmen auseinanderzusetzen. Workshops bieten Intergrationsmöglichkeiten für Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr, findet in diesem Jahr bereits vom 7.6. – 13.6.2017 ein erster Workshop mit dem Titel „word·e·scape“ für geflüchtete Schüler und Bad Saarower Jugendliche statt. Einen zweiten Schulworkshop gibt es direkt vor dem Festivalwochenende unter dem Titel „sonONOlux“. Zum Schulkino am 14.9. und 15.9.2017 werden Brandenburger Schulklassen und Lehrer erwartet, um ausgewählte Filme in der Kulturscheune anzusehen und zu diskutieren.

Das diesjährige Filmfest wird von Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, eröffnet. „FILM OHNE GRENZEN“ bietet auch ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Kinderkino, Ponyreiten und Essenständen aus der Region.

Weitere Informationen:

Auch zu Festivalangeboten der Hotels, Programm und Ticketreservierung unter www.filmohnegrenzen.de

oder auch auf: www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück