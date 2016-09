13.09.16

Filmland Brandenburg: Festival-Vielfalt quer durchs Land

Wachsende Bedeutung für den Tourismus

In den vergangenen zehn Jahren ist die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zu einem der wichtigsten Medienstandorte Deutschlands geworden. Große Hollywoodproduktionen wie „Inglourious Basterds“, „Der Pianist“ oder „Grand Budapest Hotel“ wurden in Babelsberg und Brandenburg gedreht. Unterdessen haben sich auch mehrere sehr interessante Film-Festivals im Land angesiedelt: In Bad Saarow, Eberswalde und Cottbus. Von Jahr zu Jahr ziehen sie mehr Gäste an.

„Alle drei Festivals sind regional stark verankert. In den jeweiligen Städten sind es die wichtigsten kulturellen Veranstaltungen im Jahr. Die Menschen in den Regionen identifizieren sich mit ihren Festivals und mit dem Kulturgut Film. Und mit den steigenden Besucherzahlen wächst auch die Bedeutung der Filmfestivals für den Tourismus“, so Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber.

In Kürze startet in Bad Saarow das Filmfest „Film ohne Grenzen“ (16. bis 18. September 2016). Im Fokus steht das Thema Völkerverständigung mit dem Schwerpunkt „Heimat“. Die Organisation und Ausrichtung basiert fast ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement. Bereits vor dem Filmfest gibt es einen Workshop, in dem die Kinder von Geflüchteten unter professioneller Anleitung Stummfilme vertonen und am Eröffnungsabend präsentieren. 150 Schüler aus drei Schulen der Umgebung sind zum „Film ohne Grenzen“-Schulkino eingeladen.

Vom 1. bis 8. Oktober 2016 findet die „Provinziale“ – das 13. Internationale Filmfest Eberswalde statt. Es wird seit 2004 von dem gemeinnützigen Verein „SEHquenz für kommunale Filmarbeit“ organisiert, der seinen Ursprung in der Filmclub-Szene der ehemaligen DDR und seinen thematischen Schwerpunkt auf das Thema „Regionalisierung in der globalen Welt“ gesetzt hat.

In Cottbus – präsentiert sich vom 8. bis 13. November 2016 das 26. Festival des osteuropäischen Films / Connecting Cottbus. Das Filmfestival Cottbus wurde 1991 ebenso von ehemaligen Mitgliedern der Filmclub-Szene der DDR gegründet. Es bietet eine Gesamtübersicht über aktuelle Filmproduktionen aus Ost- und Mitteleuropa und genießt gemeinsam mit dem filmwirtschaftlichen Forum „Connecting Cottbus“ große nationale und internationale Anerkennung. Das Festival ist international gut vernetzt und verfügt über zahlreiche Partnerschaften mit anderen Festivals (u.a. Karlovy Vary, Odessa, Sarajevo). Mit fast 20.000 Besuchern ist es das größte Publikumsfestival im Land Brandenburg.

Weitere Informationen unter:

Bad Saarow/Film ohne Grenzen:

www.filmohnegrenzen.de

Eberswalde/Provinziale:

www.filmfest-eberswalde.de

Cottbus/Festival des osteuropäischen Films:

www.filmfestivalcottbus.de

und natürlich auch auf:

www.reiseland-brandenburg.de/themen/filmorte.html

Download Pressenews (word)

zurück