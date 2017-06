15.06.17

Fläming startet deutschlandweit ersten Crowdfunding-Wettbewerb im Tourismus

Als erste Reisedestination Deutschlands startet der Fläming im Sommer 2017 einen Crowdfunding-Wettbewerb für die touristische Produktentwicklung. Ziel ist es, außergewöhnliche Geschäftsideen zu fördern und damit die Positionierung des Flämings als kreative Reiseregion zu stärken. Der Tourismusverband Fläming e.V. organisiert das Pilotprojekt in Kooperation mit dem Tourismus-Beratungsunternehmen BTE und Startnext, der größten Crowdfunding-Community für kreative Ideen, Projekte und Startups im deutschsprachigen Raum. Das Vorhaben wird unterstützt von der IHK Potsdam, den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark sowie dem Clustermanagement Tourismus des Landes Brandenburg.

Für das Pilotprojekt können sich Unternehmen und Personen sowie Netzwerke oder bereits bestehende Kooperationen aus der Region ab Mitte Juli mit ihrem touristischen Vorhaben bewerben und werden bei Bedarf bei der Ideenfindung und -strukturierung unterstützt. Ausgewählte Ideen werden in der anschließenden Qualifizierungsphase fit für die Vorstellung auf der Crowdfunding-Plattform Startnext gemacht. Ende des Jahres treten die Teilnehmer des Wettbewerbs in die Finanzierungsphase ein. Es gilt, das selbst gesteckte Finanzierungsziel während der festgelegten Laufzeit – üblicherweise 30 bis 45 Tage – zu erreichen. Menschen, die eines der Projekte interessant finden, können wählen, in welcher Höhe sie sich beteiligen und welche Form eines Dankeschöns sie im Erfolgsfall erhalten möchten. Wird das Finanzierungsziel nicht erreicht, bekommen sie ihr Geld zurück. Die drei erfolgreichsten Projekte erhalten zusätzlich attraktive Preisgelder.

Während des gesamten Prozesses unterstützen der Tourismusverband Fläming e.V., BTE und Startnext die Teilnehmer des Wettbewerbs mit Know-how, Beratung und Vernetzung. „Wir wollen auf diese Weise originelle Projekte unterstützen, die den Fläming als kreative Region erlebbar machen“, erläutert Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming e.V. „Neben der Finanzierung bietet das Crowdfunding die Möglichkeit, die Nachfrage und das Interesse für ein Produkt noch vor der Realisierung zu testen – das ist gerade für kleinere Projekte sehr attraktiv.“

2015 wurde die Thüringer Tourismus GmbH für ihre landesweite tourismusorientierte Crowdfunding-Plattform, die Thüringer Leistungsträgern das Thema nahe bringen sollte, als einer von acht Finalisten für den Deutschen Tourismuspreis nominiert. Der Tourismusverband Fläming e.V. geht nun einen Schritt weiter, nimmt seine Leistungsträger im Projektentwicklungsprozess „an die Hand“ und setzt mit dem ersten regionalen touristischen Crowdfunding-Wettbewerb auf eine gezielte produktorientierte Profilierung der Reiseregion und damit auf das kreative Potenzial des Flämings, welches bereits durch Projekte wie die „Hanging Tents“ in Borkheide, den Baumkronenpfad und Barfußpark in Beelitz-Heilstätten, den Bildhauerbahnhof Sperenberg und das erste Skatehotel Europas in Petkus sowie andere belegt wurde.

Weitere Informationen: www.reiseregion-flaeming.de, www.startnext.com, www.bte-tourismus.de

