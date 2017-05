02.05.17

Frischer Wind für Potsdams schönste Nacht des Jahres

Geigenvirtuose Daniel Hope, Geschöpfe aus Luft, Licht und Seide, Sandmalerei und ein mobiles Glockenspiel sind die Highlights der 19. Potsdamer Schlössernacht am 18. und 19. August 2017

Die Potsdamer Schlössernacht gehört unbestritten zu den sommerlichen Veranstaltungshöhepunkten in Brandenburg. In diesem Jahr wird es nach 19 Jahren eine neues künstlerisches Konzept geben.

Schon die Eröffnung mit dem Vorabendkonzert am 18. August ist ein Paukenschlag: Mit Daniel Hope kommt ein weltbekannter Geigenvirtuose nach Potsdam, der in stets ausverkauften Konzerthallen spielt. Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, gefolgt von Max Richters „Vivaldi recomposed“ stehen beim traditionellen Konzert am Freitagabend auf dem Programm.

Das künstlerische Programm am Samstag ist zeitlich so konzipiert, dass die Besucher während der ganzen Schlössernacht Darbietungen ganz unterschiedlicher Genres erleben können. Zu den spektakulärsten Inszenierungen am 19. August gehören die Auftritte zweier Künstlergruppen aus Frankreich. Die Compagnie des Quidams hat mit ihren Inszenierungen bereits in mehr als 40 Ländern die Besucher verzaubert. Am Schloss Sanssouci präsentiert sie ihre Kreation „FierS à Cheval“ – ein Spiel mit Geschöpfen aus Luft, Licht und Seide. Im Mittelpunkt steht ein Pferdeflüsterer, der mit seinen poetischen, übergroßen Pferdegestalten fabelhafte Szenen choreografiert. Die Ebenfalls aus Frankreich stammende Compagnie Transe Express sorgt mit ihren „menschlichen Mobiles“ seit Jahren für viel Aufsehen. Mit ihren spektakulären Shows, die Live-Musik und Performance verbinden, sind sie internationale Stars. Trommeln erklingen, Gestalten in bunter Uniform marschieren wie Zinnsoldaten auf. Die Formation verteilt und verliert sich, spielt mit dem Publikum und findet wieder zusammen. Wie von Geisterhand erhebt sich plötzlich ein menschliches Mobile in schwindelerregende Höhe über den Terrassen der Orangerie.

Ebenfalls spektakuär verspricht die Sandmalerei am Neuen Palais zu werden. Natalya Netselya, eine der besten Sandkünstlerinnen der Welt, lässt einzigartige Bilder entstehen, die eigens für die Schlössernacht kreiert wurden. Mit ineinanderfließenden Motiven erzählt sie Geschichten, die die Besucher durch Videoprojektion in Echtzeit auf der Fassade des neuen Palais verfolgen können. Im Zusammenspiel von Licht, Musik und präzisen Strichen schafft die Künstlerin so immer wieder neue Ebenen und Bilder, die die Fassade zum Leben erwecken und die Zuschauer ins Zentrum der Geschichte stellen.

Glockenspiel hat in Potsdam eine lange Tradition. Bereits Friedrich Wilhelm I. zeigte sich für seine Verhältnisse ungemein spendabel und stiftete Anfang des 18. Jahrhunderts ein Carillon für die Potsdamer Garnisonkirche, das bis zu seiner Zerstörung im zweiten Weltkrieg gespielt wurde. Für gewöhnlich im Glockenturm versteckt, haben die Schlössernachtbesucher hier die Gelegenheit, dieses eindrucksvolle Instrument mit seinen 49 Glocken nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Mittels Faust und Fuß bringt Carilleurs Bastian Fuchs den einmaligen Klang aus einer Kombination von Orgel und Glockenspiel zurück nach Sanssouci.

Darüberhinaus treten während des ganzen Abends Künstler ganz unterschiedlicher Genres im Park auf. Es gibt Musik von Jazz bis Klassik, kostümierte Figuren und sogar eine Falkner- Vorführung, bei der Adler, Falken und Bussarde vor dem Schloss Charlottenhof ihre Flugkünste demonstrieren. Wie in den Jahren zuvor bildet ein großes Höhenfeuerwerk an beiden Abenden den künstlerischen Abschluss.

Neues Beleuchtungskonzept, regionale Küche und verbesserter Service

Mithilfe eines neu konzipierten Beleuchtungskonzepts unter Einsatz modernster Technik werden der Park Sanssouci und die Gebäude des UNSECO-Welterbes stimmungsvoll illuminiert. Regionalität und Nachhaltigkeit sind die Maßgaben für das neue Cateringkonzept. An über 100 Cateringständen, die in Abstimmung mit den Gärtnern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) platziert werden, können die Besucher Speisen und Getränke insbesondere aus Potsdam, Berlin und dem

Brandenburger Umland genießen. Gearbeitet wurde auch an der weiteren Verbesserung der Service- und Aufenthaltsqualität. So wird es ein Leitsystem geben, das die Orientierung im Park erleichtern soll. Verstärkt wir dies außerdem durch ein kostenfreies Programmheft mit dem die Gäste ihre persönliche Schlössernacht planen können. Außerdem wird das Angebot der Sitzmöglichkeiten durch mobile Sitzmöbel erhöht.

Serviceinfos Potsdamer Schlössernacht im Park Sanssouci

18. August 2017, 20 Uhr bis etwa 22 Uhr: Vorabendkonzert mit großem Feuerwerk

Kartenpreise: Normalticket 57 Euro / Premiumticket 67 Euro

19. August 2017, 17 Uhr bis etwa 2 Uhr: Schlössernacht mit großem Feuerwerk

Normalticket 47 Euro / Ermäßigtes Ticket 35 Euro*

* Reduzierter Eintritt von 35 Euro für Schüler ab 15 Jahren, Studenten und Menschen mit Beeinträchtigungen ab GdB 50 Prozent sowie Arbeitslose bei Vorlage des Schüler-, Studenten- oder Schwerbehindertenausweises bzw. der Arbeitslosigkeitsbescheinigung. Kinder bis 14 Jahre frei. Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit Ausweiseintrag B)frei.

Tickets für die Schlössernacht und das Vorabendkonzert auf www.potsdamer-schloessernacht.de, www.reservix.de sowie an den Vorverkaufskassen und in den Besucherzentren der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Weitere Informationen unter: www.potsdamer-schloessernacht.de

