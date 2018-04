12.04.18

Gärtners Glück

Wenn der Winter gefühlt so lange dauert wie in diesem Jahr, ist die Sehnsucht nach üppigem Grün und Blütenteppichen besonders groß. Zum Beispiel bei der jährlichen Aktion „Offene Gärten“, bei der Einblicke in ganz private Gartenparadiese möglich sind oder beim Besuch bekannter Garten-Highlights oder weniger bekannter Garten-Kleinode im Land Brandenburg.

Beeindruckende Pflanzenvielfalt: Trebnitzer Schlosspark

Seit dem Jahr 1707 gibt es den Schlosspark in Trebnitz, einem Ortsteil von Müncheberg. Das Gartenidyll im englischen Stil erstreckt sich über 26 Hektar und geht auf Georg Friedrich von Ziethen zurück, der ein großer Pflanzenliebhaber war. Schon 1736 waren im Park alle damals in Europa kultivierten Gartenpflanzen zu finden. Noch immer kann man bei einem Spaziergang durch den Park eine große Pflanzenvielfalt entdecken. Mehr als 3.000 Pflanzensippen sind in Trebnitz zu finden. Was den Besuch sonst noch lohnenswert macht: Seit dem Jahr 2017 ist im Waschhaus des Schlosses der ehemaligen Gutsanlage ein sehenswertes Museum mit dem künstlerischen Nachlass des Bildhauers und Zeichners Gustav Seitz zu finden. www.schloss-trebnitz.de/schlosspark

Nicht nur für Staudenfans: Karl-Foerster-Garten in Potsdam

Ein wahrer Gartenklassiker ist der Garten von Karl Foerster in Potsdam-Bornim. Schwerpunkt des Gartendenkmals sind winterharte Blütenstauden, deren Züchtung sich Foerster in seinem langen Gärtnerleben gewidmet hat. Seine Liebe zum Garten und Gärtnern hat er auch in zahlreichen Büchern festgehalten. „Es wird durchgeblüht“ war sein Motto und in diesem Sinne ist der Foerster-Garten auch das ganze Jahr über einen Besuch wert. Im Frühling, wenn die Stauden gerade erst wieder austreiben, können sich die Besucher an den Frühjahrsblühern erfreuen, für die Foerster eigens einen Frühlingsweg angelegt hat. Der Garten ist täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Erhalt des Gartendenkmals sind willkommen. Von April bis Oktober finden an jedem ersten und dritten Sonntag Führungen durch den Foerster-Garten statt. Die Gebühr dafür beträgt 10 Euro (Anmeldungen an regina-ebert@potsdam-berlin.de). Was den Besuch sonst noch lohnenswert macht: Mehr als 2.000 verschiedene Stauden werden in der benachbarten Gärtnerei Foerster-Stauden angeboten. Darunter auch die berühmten Rittersporne und Phloxe Karl-Foersters. www.foerster-stauden.de

Asiatische Gartenkunst: Roji – Japanische Gärten in Dreetz

Seit 1995 entwickeln Reiner & Gesine Jochems in Bartschendorf in der Prignitz auf einem 7500 qm großen Gelände ihren japanischer Garten. Immer auf der Suche nach den japanischen Schönheitsidealen wie Natürlichkeit, Reife, Ausgewogenheit und Stille entstanden nach und nach verschiedene Gartenteile. Es gibt einen Teichgarten mit den berühmten Koi-Karpfen und eine Bonsai-Ausstellung sowie einen schattig-waldigen Teegarten mit typischen Elementen wie Tor, Wartebank und Teehaus. Durch Bäume wie ein Bild gerahmt, öffnet sich der Garten zur Landschaft hin. Der Garten ist vom 31. März bis Ende Oktober immer samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder ab 4 Jahren 2 Euro. Was den Besuch sonst noch lohnenswert macht: Wer auf den Geschmack gekommen ist und ebenfalls einen japanischen Garten anlegen möchte, kann sich bei Reiner und Gesine Jochems fachlichen Rat holen. Von der Führung, über Workshops bis hin zur Planung reicht ihr Spektrum. www.roji.de

Schöne Aussicht: Gutspark Petzow

Nach Plänen des berühmten Landschaftsplaners Peter Joseph Lenné wurde der ausgedehnte Landschaftspark am Ufer des Schwielowsees im Jahr 1838 angelegt. Eine Büste auf einem Hügel erinnert an den Gartengestalter. Die zahlreichen Sichtachsen machen den Spaziergang rund um Haussee zu einem besonderen Genuss. Mal fällt der Blick auf das ockergelbe Schloss mit seinen Türmchen im Tudor-Stil, mal auf eine steinerne Brücke und den dahinterliegenden Schwielowsee. Am Nordufer kommt die von Schinkel gestaltete Kirche Petzows in Sicht. Vom Kirchturm aus kann man die schöne Aussicht genießen und über die Havelseen bis Werder schauen. Der Park ist öffentlich und ohne Eintritt zugänglich. Was den Besuch sonst noch lohnenswert macht: In der kleinen Dorfstraße am Schloss Petzow hat im historischen Schulhaus zu Ostern das Café „Drei Kaehne“ eröffnet. Nur wenige Gehminuten entfernt kann man im Hofladen des Sanddorngartens Christine Berger regionale Spezialtäten einkaufen und ebenfalls Kleinigkeiten essen. www.reiseland-brandenburg.de

Rhododendronblüte: Schlosspark Fürstlich-Drehna

Auch an der Gestaltung des Parks von Schloss Fürstlich-Drehna hat Lenné mitgewirkt. Im Jahr 1819 wurde er zum Landschaftspark umgestaltet und ist nun ein Prunkstuck der romantischen Gartenbaukunst des 19. Jahrhunderts mit typischen Elementen wie Brücken, Wasserläufen, geschwungenen Wegen und einem großen Teich. Immer im Blick beim Spaziergang im Park: das prächtige weiße Schloss mit seinen mächtigen Türmen. Viel Freude haben Gartenfans in Fürstlich-Drehna auch zur Blütezeit der großen Rhododendrongehölze, die zwischen den alten Bäumen zu finden sind. Der Park ist öffentlich und ohne Eintritt zugänglich. Was den Besuch sonst noch lohnenswert macht: Einkehren im benachbarten Gasthof „Zum Hirschen“, der zu den historischen Gasthäusern in Brandenburg gehört und Wild und Fisch aus der Region auf der Speisekarte hat. Danach im Schlosshotel übernachten. www.cottbus-und-umgebung.de

Aktion „Offene Gärten“

Am 26. und 27. Mai sowie am 15. und 16. September 2018 haben Gartenfreunde bei der Aktion „Offene Gärten“ wieder die Möglichkeit, ganz private Gartenparadiese zu entdecken. 122 Gartenbesitzer in Brandenburg und Berlin beteiligen sich in diesem Jahr und öffnen ihre Gartenpforten. Eine Plakette zum Preis von 3 Euro pro Person, die mit dem Programmheft erworben wird, berechtigt zum Eintritt in alle Gärten, erhältlich in diversen Vorverkaufsstellen sowie bei der Initiative Offene Gärten Berlin-Brandenburg (post@open-garden.de). Daneben gibt es auch weitere Offene-Gärten-Aktionen, so zum Beispiel in Oberhavel am 27. Mai und am 19. August 2018 (www.offene-gaerten-oberhavel.jimdo.com), im Oderbruch und in der Uckermark am 9. und 10. Juni 2018 (www.odergaerten.de und www.tourismus-uckermark.de). Die Gartenbesitzer führen durch ihre Gärten und geben Tipps zur Planung und Pflege. In einigen Gärten werden auch Pflanzen verkauft.

Mehr zu diesen Gärten und weiteren unter: www.reiseland-brandenburg.de

