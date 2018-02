13.02.18

Geburtstagsbesuch bei Bertolt Brecht

Ausstellungen zum 120. Geburtstag von Bertolt Brecht im Gustav-Seitz-Museum in Trebnitz und Brecht-Weigel-Haus in Buckow

Am 10. Februar 2018 wäre der Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht 120 Jahre alt geworden. In Buckow in der Märkischen Schweiz hatten Brecht und seine Frau Helene Weigel ab 1952 ihren Sommersitz. Hier am Ufer der Schermützelsees sind unter anderem die Buckower Elegien entstanden. Der 120. Geburtstag Brechts ist daher ein guter Anlass, um dem Osten Brandenburgs einen Besuch abzustatten. Im rund 20 Kilometer entfernten Gustav-Seitz-Museum in Trebnitz ist zudem vom 10. Februar bis zum 29. April 2018 die Studioausstellung „Unerwünschtes Erbe? Gustav Seitz und Bertolt Brecht über Ernst Barlach“ zu sehen. Ab dem 14. August 2018 folgt eine Sonderausstellung in Buckow.

Im Brecht-Weigel-Haus in Buckow erhalten Besucher einen authentischen Eindruck von der Atmosphäre in der Bertolt Brecht und Helene Weigel hier damals den Sommer genossen haben. Der Rundgang startet dort im markanten Atelierhaus mit seinem Mansard-Giebeldach und dem großen mit Sprossen gegliederten Atelierfenster, das den Blick auf den Garten und den Schermützelsee freigibt. In dem Raum mit dem wunderschönen Ausblick aufs Wasser, der auch das Esszimmer war, fanden viele Gespräche statt. Hier ist noch die Originaleinrichtung vorhanden. Helene Weigel hatte speziell für diesen Raum Möbel aus dem 18. bis 20. Jahrhundert gesammelt. In der ehemaligen Bibliothek des Sommersitzes ist heute eine Ausstellung zu finden. Besonders spannend wird es für Literatur- und Theaterfans im Theaterschuppen am Seeufer: Zu sehen sind einzigartige Requisiten wie der berühmte Planwagen aus „Mutter Courage“, den Helene Weigel bis 1961 insgesamt 405 Mal über die Bühnen im In- und Ausland zog. Darüber hinaus runden Kostüme, Theaterfotografien und -plakate, Presserezensionen sowie Hör- und Filmstationen das Bild der Schau ab.

Kombinieren lässt sich die „Brecht-Spurensuche“ vom 10. Februar bis zum 29. April 2018 mit einem Besuch im rund 20 Kilometer entfernten Gustav-Seitz-Museum in Trebnitz. Das im September 2017 eröffnete Museum im Schloss Trebnitz bei Neuhardenberg bewahrt den künstlerischen Nachlass des Bildhauers und Zeichners Gustav Seitz (1906 bis 1969) und zeigt in diesem Zeitraum die Ausstellung „Unerwünschtes Erbe? Gustav Seitz und Bertolt Brecht über Ernst Barlach“ mit Werken von Gustav Seitz und Ernst Barlach sowie Texten zur Kunstkritik von Seitz und Bertolt Brecht.

Hintergrund der Ausstellung ist der sogenannte Formalismusstreit der Jahre 1951/52. Die Akademie der Künste der DDR zeigte damals eine repräsentative Ausstellung mit Werken von Ernst Barlach, der unter den Nationalsozialisten mit Ausstellungsverbot belegt war. Gustav Seitz, der als zweiter Redner nach dem Akademiepräsidenten Arnold Zweig die Ausstellung eröffnet hatte und Barlachs Werk würdigte, erfuhr jedoch herbe Kritik seitens der Presse. Als Reaktion auf ihre Verdammungsurteile schrieb Seitz eine Entgegnung: „Mehr Sachlichkeit in der Kunstkritik“. Das Typoskript verschickte er an die Presse und unter anderem an Bertolt Brecht und Ernst Bloch. Der Text wurde nirgends gedruckt. Brecht verfasste daraufhin selbst seine „Notizen zur Barlach-Ausstellung“ („Ich halte Barlach fuer einen der groessten Bildhauer, den wir Deutschen gehabt haben.“). Auch sie wurden in der Tagespresse nicht veröffentlicht; Brecht konnte aber das eingeschränkt öffentliche Forum der Akademie-Zeitschrift „Sinn und Form“ (4, 1952) für die Publikation nutzen.

Die Ausstellung im Gustav-Seitz-Museum beleuchtet die Positionen und Konfrontationen der Künstler in diesem Streit. Die Brecht und Seitz gemeinsame, differenzierte Auffassung gesellschaftlich-fortschrittlicher Kunst im Sinne sozialistischer Vorgaben ohne ideologische Gängelung prägte ihr weiteres Wirken in der Akademie, der sich beide als ihre Gründungsmitglieder sehr verpflichtet fühlten. Nach Brechts frühem Tod im Jahre 1956 begann Seitz anhand von Zeichnungen aus der gemeinsamen Zeit über lange Jahre bis zu seinem eigenen Tod 1969 Porträts von Brecht zu gestalten und durch weitere Zeichnungen Eigenarten und Wesenszüge des Dichters und Theatermannes herauszuarbeiten.

Ab dem 14. August 2018 folgt eine Ausstellung im Brecht-Weigel-Haus Buckow, die dieses Thema ebenfalls mit eigenem Fokus bearbeitet.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten:

Brecht-Weigel-Haus Buckow: Bertolt-Brecht-Straße 30, 15377 Buckow, Tel. 033433 / 467, www.brechtweigelhaus.de, Öffnungszeiten: November bis März, Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr; Samstag, Sonntag von 11 bis 16 Uhr, April bis Oktober, Mittwoch bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 13 bis 18 Uhr

Gustav-Seitz-Museum: Platz der Jugend 3a, 15374 Müncheberg, Ortsteil Trebnitz, Tel. 033477 5190, www.gustav-seitz-museum.de, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr

