Geister, Fledermäuse und Dunkelrodeln: Halloweenspaß

Orange leuchtende Kübisse, Fledermäuser und Geister – auch vor Brandenburg macht das „Halloween-Fieber“ nicht halt. Wir haben einige Tipps zusammengestellt:

Halloweenwanderung „Anna Liebenwaldt und die Brandfichte“

Bad Freienwalde lädt zu einem kleinen NachtSpaziergang mit Lichtern und Geschichten über „Samhein“ oder wie es heute heißt „Halloween“. Besonders eingegangen wird auf die Geschichte der letzten Hexenverbrennung bei Freienwalde an der Brandfichte. Die Wanderung dauert ca. 1,5 Stunden und startet um 16:30 Uhr an der Bushaltestelle Waldstadt, am Sparrenbusch / Ecke Danckelmannstrasse. Bitte unbedingt vorher unter 03344-333200 anmelden. Preis: Erwachsene 2 Euro; ermäßigt (Kinder, NaturFreunde und Freienwalder Kurkarteninhaber) 1 Euro; Mitglieder der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland e.V., Kinder mit Familienpass Brandenburg kostenfrei.

Kinder-Halloween 2016 im Filmpark Babelsberg

Mit seinen beliebten Horrornächsten sorgt der Filmpark Babelsberg ja schon vor Halloween regelmäßig für Gruselstimmung. Am 31. Oktober erleben die kleinen und großen Besucher den ganzen Tag lang einen fröhlichen Gruselspaß inmitten der stimmungsvoll dekorierten Sets und Kulissen. Das komplette Filmpark-Programm wird durch zusätzliche Mitmachaktionen erweitert. Preis: Das Zusatzprogramm ist im regulären Filmpark-Eintrittspreis enthalten, Kinder 0-3 Jahre: freier Eintritt/ Kinder (4-16 Jahre): 14,00 Euro, Schüler ab 17 Jahre und Studenten: 17,00 Euro, 60plus: 17,00 Euro

Erwachsene: 21,00 Euro, Familienkarte: 60,00 Euro (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder bis 16 Jahre). www.filmpark.de

Halloween im Tierpark Finsterwalde

Zu Halloween bestimmen im Tierpark in Finsterwalde Hexen, Geister, Vampire und Gespenster das Bild. Auf die Gäste wartet unter anderem das Kinderschminken und Halloweenbasteln, Stockbrot und Zuckerwatte. Es kommen auch die Spielleute "Heydekraut" mit ihrem mittelalterlichen Programm. Beginn ist um 18.00 Uhr im Finsterwalder Tierpark. Alle Kinder, die an diesem Abend im Halloweenkostüm erscheinen, haben freien Eintritt. www.finsterwalde.de

Halloweenparty mit Dunkelrodeln am Scharmützelsee

Töpfern, Kinderschminken, Lagerfeuer und Knüppelbrot stehen auf der Sommerrodelbahn Scharmützelbob auf dem Programm. Ein besonderes Highlight ist das Rodeln auf der Alwetterrodelbahn durch den dunklen „Gruselwald“. Direkt an der Rodelbahn gibt es jetzt auch einen neuen Indoor-Spielplatz, der ebenfalls besucht werden kann. Weitere Informationen unter: www.scharmuetzelbob.de

Halloween-Spektakel Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Das Spektakel in der Prignitzstadt Wittenberge startet gegen 17.45 Uhr mit einem Umzug vom Steintor zum Paul-Lincke-Platz. Anschließend gibt es vor dem Kultur- und Festspielhaus all das, was man zu Halloween erwartet: Hexen, Feuer, Gespenster und Musik. Weitere Infos unter: www.wittenberge.de.

Halloweenparty für Kinder im Kulturhof Lübbenau

Bereits eine kleine Traditon ist die große Halloweenparty für Kinder im Kulturhof am GLEIS 3 in Lübbenau. Die jungen Gäste erwartet Musik, Kinderschminken, viele Spiele, ein Grusel-Buffet sowie ein Lampionumzug. (Dauer der Veranstaltung: 15:30 bis19:30 Uhr). Natürlich sollten alle Kids in gruseligem Kostüm erscheinen. Der Unkostenbeitrag für kleine Hexen und Geister beträgt 3 Euro. Mehr Informationen unter: www.gleis3.org

