27.02.17

Hauptstadtregion auf der ITB

Vom 8. bis 12. März 2017 präsentiert sich die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Wie bereits in den letzten Jahren finden die Messegäste den Gemeinschaftsstand der beiden Bundesländer Brandenburg und Berlin auf 1600 Quadratmetern in Halle 12. Unter dem Dach der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und von visitBerlin stellen in diesem Jahr insgesamt 69 Aussteller ihre Angebote vor - 35 aus Brandenburg und 31 aus Berlin.

Ein Messeschwerpunkt für Brandenburg ist das 500. Reformationsjubiläum, welches die TMB im Mai mit einer Kampagne begleiten wird. Informationen zu diesem Thema finden die Messebesucher zum Beispiel bei Kulturland Brandenburg, beim Tourismusverband Fläming und beim Landkreis Elbe-Elster, bei der STG Brandenburg an der Havel sowie bei der AG „Städte mit historischen Stadtkernen“. Diese Partner mit Bezug zum Thema Reformation nehmen einen zentralen Standplatz gegenüber dem Hauptcounter ein. Hier ist ebenfalls Potsdams neues Kulturhighlight, das im Januar eröffnete Museum Barberini, zu finden.

Erneut kommt das Messekonzept zum Einsatz, das im Jahr 2016 auf der ITB seine Premiere gefeiert hat. Dazu gehört unter anderem ein „Naturkino“ mit Super CinemaScope Filmprojektionen ausgewählter Naturlandschaften. Der Bereich mit vielen Pflanzen, Holz und Naturgeräuschen hat sich als Ruhezone im Messetrubel etabliert.

Blickfang im gemeinsam genutzten Zentrum des Messestandes ist eine 15 Meter breite LED-Wand mit Projektionen, die die Themenwelten von Brandenburg und Berlin repräsentieren. Dazu gehört auch ein Multimedia-Tisch, an dem die Besucher Informationen zu beiden Bundesländern abrufen und auch mit der LED-Wand interagieren können.

Zum dritten mal in Folge lädt das Clustermanagement der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH gemeinsam mit Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg (een) an den Fachbesuchertagen der ITB zur Kooperationsbörse ein.

Unternehmen, Organisationen sowie Wissenschaftseinrichtungen aus dem Tourismus und aus tourismusrelevanten Branchen wie Ernährungs- und Gesundheitswirtschaft können sich hier treffen und sich in 20-minütigen, vorab gebuchten Gesprächen austauschen, um Möglichkeiten von Kooperationen und gemeinsamen Projektansätzen auszuloten.

Unter dem Motto „Berlin 365/24“ stellt visitBerlin auf der ITB 2017 das vielfältige Angebot der deutschen Hauptstadt vor. Hier ist für jeden Besucher immer etwas dabei, rund um die Uhr. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Internationale Gartenausstellung Berlin, die am 13. April 2017 ihre Pforten öffnet.

Einen Vorgeschmack darauf bietet eine Original-Seilbahnkabine in Halle 12, in der die Besucher das IGA-Gelände schon einmal aus der Vogelperspektive erleben können. Weiterer Schwerpunkt Berlins auf der ITB ist das medizintouristische Angebot der Stadt. Partner des Projekts „Health Excellence – Medizinhauptstadt Berlin“ stellen die Kompetenz Berlins als Standort der Spitzenmedizin vor und bieten neben ausführlicher Information anschauliche Beispiele Ihrer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Weitere Informationen unter www.reiseland-brandenburg.de und www.visitBerlin.de

Download Pressemitteilung (word)

zurück