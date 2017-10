28.09.17

Herbstlichter im ganzen Land

Von einem Festival, Kürbisgeistern, einer Taschenlampenführung und Lichtachsen am See

Die Abende werden wieder länger, es wird früher dunkel. Und so ist es kein Wunder, das das Thema Licht wieder an Bedeutung gewinnt, besonders jetzt auch in der Kunst aufgegriffen wird und somit auch zu zahlreichen unterhaltsamen Veranstaltungen für die ganze Familie führt. Lichterspiele, Installationen und Illuminationen gibt es an ganz unterschiedlichen Orten in Brandenburg - wir haben einige für Sie ausgewählt.

Rund um das Barnim Panorama und die Wandlitzer Dorfkirche erwarten am 28. Oktober 2017 Lichtkünstler, Musikanten, Geschichtenerzähler und wunderliche Wasserwesen kleine und große Gäste zu einer romantischen, flirrenden Nacht – dem Wandlitzer Herbstleuchten 2017 unter dem Titel „Aqua Lumina!“. Denn wenn die letzten Strahlen der Herbstsonne auf den Wandlitzsee fallen und die Farbenpracht der Wälder im Dunkel der Dämmerung versinkt, dann ist die Zeit gekommen für ein traumhaftes Fest an einem einzigartigen Ort, versprechen die Veranstalter und das nun zum zweiten Mal. Zu den spektakulärsten Glanzpunkten gehören die 3D-Video-Mapping-Show am Barnim Panorama oder auch der verwunschene Unterwasserwald mit seinen tanzenden Laserwellen, stimmungsvolle Lichtinstallationen auf dem gesamten Festareal, Schattenkünstler in der Kulturbühne „Goldener Löwe“, Live-Acts auf der Festbühne und die Wasserstichorgel-Konzerte in der Dorfkirche. Die abwechslungsreiche gastronomische Meile entlang der Wege sollte man ebenfalls nicht verpassen. Karten gibt es bei der Tourist-Information im Barnim Panorama, der Tourist-Information im Bahnhof Wandlitzsee, den Bibliotheken der Gemeinde Wandlitz und auch online bei reservix. Eintrittspreise: EUR 10,00 Abendkasse, EUR 8,00 VVK-Preis, Kinder bis 12 Jahre frei. Eisenbahn-Fans können auch mit dem Panorama-Schienenbus VT 95 anreisen. Er bringt die Gäste vom Haltepunkt Wilhelmsruher Damm zum Bahnhof Wandlitz. Im Fahrpreis enthalten sind die Hin- und Rückfahrt sowie der Eintritt. Mehr Informationen unter: www.wandlitz.de und www.berliner-eisenbahnfreunde.de

Zum Saisonende heißt es im Ziegeleipark Mildenberg am 5. November 2017 wieder für Groß und Klein: "Wir machen die Lichter aus". Die Familienführung stellt dabei die Geschichte des Ziegels vor und die Taschenlampen leuchten dazu stimmungsvoll. Denn nachdem 1887 beim Bau einer Eisenbahnbrücke hier „versehentlich" Ton gefunden wurde, vergingen nur wenige Jahre, bis sich die Region zum größten Ziegeleirevier Europas entwickelte und so der Ziegeleipark entstand. Die Führung dauert 1 Stunde, Beginn ist um 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Der Preis (Eintritt Ziegeleipark + Führung) beträgt für Erwachsene 11,00 €, für Kinder (4-14 Jahre) 5,50 €. Eine Taschenlampe ist natürlich mitzubringen und es empfiehlt sich, sich warm anzuziehen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 03307 310410. Weitere Informationen unter: www.ziegeleipark.de

Hexen, Elfen und Gespenster tanzen bei der Nacht der Kürbisgeister am 7.10.2017 am Bismarckturm in Burg (Spreewald). In einem „Meer“ aus Licht und Feuer suchen sie den kunstvollsten Kürbis. Dazu gibt es eine Unterhaltungsshow mit effektvollen Einlagen und einem faszinierenden Feuerwerk. Eine Jury wird die am schönsten gestalteten Kürbisse prämieren. Die Gäste können selbst kreativ werden und einen Kürbis zur Bewertung einreichen. Weitere Informationen unter: www.BurgimSpreewald.de

Eine ungewöhnliche Lichtinstallation im Haussee von Petzow, der Parklandschaft des Denkmalensembles von Lenné und Schinkel, gibt es noch bis zum 29. Oktober 2017 bei den Lichtachsen im Potsdamer Stiefel anlässlich der 700-jährigen Jubiläen der Stadt Werder/Havel und der Gemeinde Schwielowsee zu sehen und lässt die Kulturlandschaft in einem neuen Licht erscheinen. Dabei sind vierundzwanzig pulsierende Lichtstelen, die im Wind auf bewegtem Wasser schwanken und Bilder in den Seespiegel zeichnen, als elliptische Großform im See verankert. Die auratisch blau leuchtende Ellipse wird durch eine Vielzahl von Signallichtbojen und weißen Kugelfendern umschlossen und durchdrungen. Sie visualisieren ein über den See ausgebreitetes Lichtpunktnetz, das in der Dämmerung nach und nach zu leuchten beginnt. Stille Bildräume verwandeln sich nun in rhythmisch bewegte Klangbilder. Tanzende Lichtblitze „zeichnen“ visuelle/temporäre Partituren auf den dunklen Seespiegel. Die Lichtachsen im Potsdamer Stiefel sind ein Licht – Landart – Projekt. Die Lichtinstallation von Rainer Walter Gottemeier, Landart: Brigitta Quast / Harry R. Sinske / Gastkünstler. www.potsdamerstiefel.de

