13.09.16

Herbstzeit ist Kürbiszeit

Vielseitig einsetzbare Frucht, die sich nicht nur zum Essen eignet

Kürbisse werden von immer mehr Menschen geschätzt. Kein Wunder: Schließlich sind beim Verwenden der Frucht kaum Grenzen gesetzt. Ob als Gemüsebeilage, Suppe oder überbacken wie ein Gratin. Selbstverständlich eignen sie sich auch als Masken zu Halloween. Und im Spreewald kommen sie im Herbst sogar für Wellness-Anwendungen zum Einsatz.

Das Fruchtfleisch schmeckt nicht nur gut süß-sauer eingelegt wie es typisch für die Lausitz ist. Kürbis harmoniert auch mit anderen Gewürzen und Zutaten bestens. So sorgen zum Beispiel eine Zimtstange und Nelken für einen besonderen Geschmack. Beliebt ist auch die Kürbissuppe: ob püriert, mit Ingwer, Orangen oder Mangos. Kürbis kommt auch gebraten, gegrillt oder beispielsweise überbacken mit Salbei und Ziegenkäse auf den Tisch. Selbst bei neuen Speiseeis-Kreationen spielt er eine Rolle. Darüber hinaus können die Kerne zu Öl gepresst oder geröstet und dann als Knabberei verspeist werden.

Besonders beliebt sind die Sorten Muskat, Hokkaido, Butternut oder Steirischer Ölkürbis. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage setzen auch viele Brandenburger Betriebe auf den Kürbisanbau. Auf 225 Hektar Fläche wird das farben- und formenreiche Gemüse in Brandenburg kultiviert. Damit hat sich Brandenburg inzwischen auf Platz 6 vorgearbeitet. An der Spitze liegt bundesweit jedoch Bayern mit insgesamt 776 Hektar.

Der Kürbis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde. Und er ist außerdem die größte Beere der Welt. Denn aufgrund seiner im Fruchtfleisch eingebetteten Samen, zählt er zu den Beerenfrüchten. Die gängigste Farbe bei Kürbissen ist orange. Es gibt außerdem grüne, gelbliche oder schwarze Früchte und solche mit Streifen oder Flecken. Ihre Form kann rund, oval oder flaschenförmig ausgebildet sein. Darüber hinaus existieren Arten, die klein wie Mandarinen sind. Manche Exemplare sind jedoch wahre Riesen und bringen mehrere hundert Kilogramm auf die Waage.

Manche heimische Gärtner haben sich deshalb auf das Heranziehen gigantischer Exemplare spezialisiert. Dabei wetteifern die Hobbygärtner um Ehrungen. So werden am 25. September 2016 die Sieger der diesjährigen Kürbiswiege-Meisterschaft auf dem Spargelhof Klaistow ermittelt. Das schwerste Exemplar des Vorjahres wog 709 Kilogramm. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, ob der Rekordwert von 2014 mit insgesamt 914 Kilogramm getoppt werden kann.

Kürbis-Liebhaber, die nicht auf Rekorde aus sind und die Frucht lieber mal als Packung im Wasserschwebebett oder Aromamassagen mit Kürbiskernöl genießen möchten, haben dazu in der Spreewald-Therme in Burg im Spreewald die Gelegenheit. Und an der Saunabar besteht für Gäste die Möglichkeit, einen vitaminreichen Kürbis-Frucht-Cocktail zu genießen, der die Abwehrkräfte für das bevorstehende ungemütliche Herbst- und Winterwetter unterstützt. Auch zahlreiche Gastronomen und Beherbergungsbetriebe in Burg erweisen dem Kürbis die Ehre und verwöhnen mit raffinierten Kürbiskreationen Körper und Gaumen wie zum Beispiel Peter Franke von der Spreewälder Kräutermanufaktur.

Gebührend gefeiert wird der Kürbis darüber hinaus am 17. und 18. September 2016 auf dem Syring-Hof in Beelitz im Ortsteil Zauchwitz. Seit 2004 betreibt der Öko-Hof im Fläming Kürbisanbau. Neben den klassischen Speisekürbissen baut Thomas Syring dort vornehmlich den Steirischen Ölkürbis für die Gewinnung seines Kürbiskernöls an.

Kürbis-Direktverkauf

Wer Kürbisse direkt vom Feld kaufen möchte, hat dazu in Brandenburg auf zahlreichen Höfen die Möglichkeit. Hier eine kleine Auswahl:

Hof Familie Messinger, Glasower Allee 12, 12529 Schönefeld, Ortsteil Kleinziethen, Telefon 03379. 445325

Öko-Hof und Feinkost Thomas Syring, 14547 Beelitz, Ortsteil Zauchwitz, Trebbiner Str. 69f, Telefon 033204. 638015, www.beelitzerkuerbis.de

Bauer Nietsch, Adolf-Reichwein-Straße 23A, direkt an der B 158, 16356 Werneuchen, Ortsteil Tiefensee, Telefon 033398. 94948, www.bauer-nietsch.de

Spargelhof Klaistow, Glindower Straße 28, 14547 Beelitz, Ortsteil Klaistow, Telefon 033206. 61070, www.spargelhof-klaistow.de

Weitere Informationen:

www.reiseland-brandenburg.de/themen/essen-trinken/ab-hof-verkauf.html

www.reiseland-brandenburg.de/reiseziele/spreewald

www.spreewald-therme.de/de/permnav/aktuelles/herbstwellness.html

www.hotel-stern-werben.de/kraeutermanufaktur.html

Download Pressenews (word)

zurück