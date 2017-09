01.09.17

Immer am Wasser entlang

Von Erkner nach Rüdersdorf auf dem 66-Seen-Wanderweg

Der 66-Seen-Wanderweg – seine Route verläuft etwa 400 Kilometer lang einmal rund um Berlin. Von vielen Stellen aus kann man sich auf ihm bewegen – und das auch nur in kurzen Abschnitten, deren Beginn und Ende jeweils bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. So auch bei einer Wandertour von Erkner nach Rüdersdorf bei der man die Naturlandschaften mit Flüssen, Seen und so manchem mehr an Überraschungen entdecken kann.

Kurz hinter der Löcknitz in Erkner, an der Fangschleusenstraße, bietet sich ein günstiger Einstieg, entlang des kleinen Flüsschens, auf dem Theodor-Fontane-Weg, dessen Namensgeber schon 1882 schwärmte „wer…spätnachmittags an der Grenzlinie zwischen Wald und Wiese hinfährt, dem eröffnet sich eine Reihe der anmutigsten Landschaftsbilder“. Bis dorthin sind es vom Bahnhof Erkner nur rund 1,6 Kilometer – und schon ist man auf dem Abschnitt der 9. Etappe von Rüdersdorf nach Hangelsberg, die insgesamt betrachtet auf 23 Kilometern die abwechslungreichste ist.

Weiter am Wasser entlang geht es am Flakenfließ und dem Flakensee, an dem der gleichnamige Campingplatz liegt. Den Weg weiter laufend erreicht man die Schleuse Woltersdorf mit einigen Einkehrmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Restaurant Flakenseeterrassen, dem Restaurant Kranichsberg und dem Ausflugslokal Liebesquelle.

Von hier aus kann man auch einen Abstecher zum Kranichsberg machen. Hier steht der Woltersdorfer Aussichtsturm, der einen einmaligen Ausblick bietet. Und auch über die aufregende Geschichte Woltersdorfs als Filmschauplatz Auskunft gibt.

Am darauf folgenden Kalksee führt der Weg weiter am Ufer entlang. Hier gibt es auch eine Badestelle und einen Ruderbootverleih. Trotz des Namens ist es ein sauberer See, der auch mit der EU-Flagge für klares Gewässer ausgezeichnet wurde. Hier geht es entlang der Rüdersdorfer Heide und anschließend am Kalkgraben. In Rüdersdorf angekommen grenzt direkt an den aktiven Tagebau der 17 Hektar große Museumspark, der die Geschichte des Kalkabbaus erzählt. Die Besucher können die einstigen Brennöfen und Transportanlagen besichtigen und erfahren, wie die alten Industrieanlagen funktionierten.

Nach diesem schönen Ausflug ist man dann mit Bus & Bahn in rund einer Stunde wieder in Berlin am Hauptbahnhof (Bus 950, S-Bahnlinie S3).

Buchtipp: 66-Seen Wanderung, Zu den Naturschönheiten rund um Berlin, von Manfred Reschke, erschienen im Trescher Verlag, ISBN 978-3-89794-369-8, 14,95 Euro

Weitere Informationen unter: www.reiseland-brandenburg.de/wandern

