19.03.18

Jetzt wieder geöffnet! Oster-Ausflugstipps zum Frühlingserwachen in Brandenburg

Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis milde Luft und steigende Temperaturen schlagartig für Frühlingsgefühle sorgen. Wenn dann die Natur so richtig aufblüht, dann heißt es nichts wie raus: ob zum Pilgern in die Prignitz, zur Wiedereröffnung der neuen Saison im Ziegeleipark Mildenberg oder ins Ruppiner Seenland, um einfach nur den Ziegen beim Grasen zuzuschauen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Ostertage zu gestalten. Wir haben ein paar Ausflugsideen zusammengetragen.

Lange Wolfsnacht im Wildpark Schorfheide: Rund eine Stunde von Berlin entfernt befindet sich bei Groß Schönebeck der Wildpark Schorfheide. Er liegt im größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. In den großzügig angelegten Gehegen leben Wildtiere wie Luchse, Elche, Damwild und Wölfe. Am Ostersamstag, den 30. März 2018, zur Langen-Offenen-Wolfsnacht ist das Gehege bis 24 Uhr geöffnet. Ein Höhepunkt an diesem Abend sind die Fütterungen beim Rotwild (20:30 Uhr) bei den Fischottern (21 Uhr) sowie bei den Wölfen (21:30 Uhr). Um 22:30 Uhr gibt es eine Feuershow (bitte Taschenlampen mitbringen). Infos: Wildpark Schorfheide, Prenzlauer Straße 16, 16244 Schorfheide, Ortsteil Groß Schönebeck, Telefon: 033393. 65855, www.wildpark-schorfheide.de

Anpilgern auf dem Annenpfad: Am Gründonnerstag, den 29. März 2018, laden die Träger des Prignitzer Pilgerwegs Annenpfad zu einem Pilgertag ein und eröffnen damit die diesjährige Saison auf dem 22 Kilometer langen Pilgerweg. Der erste Etappe startet in Heiligengrabe und führt nach Alt Krüssow. Weiter geht es nach Bölzke, wo in der Kirche eine Ausstellung besucht werden kann. Der Pilgertag wird von einem Shuttle-Bus begleitet. Wer nur eine Teilstrecke gehen möchte, kann zur nächsten Etappe oder zum Auto gebracht werden. Pilger, die mit der Bahn anreisen, können am Bahnhof Pritzwalk in den Shuttle-Bus einsteigen. Anmeldung: Telefon 03395.30 95 90, www.klosterstift-heiligengrabe.de

Schnupperpilgertour durch das „Rote Luch“: Auf Pilgertour kann man auch im Seenland Oder-Spree gehen und zwar über ein 16 Kilometer langes Teilstück des Jakobsweges. Start ist in Müncheberg. Von hier geht es durch das landschaftlich reizvolle „Rote Luch“ über Hoppegarten, Werder und die Pyramide Garzau im Landschaftspark Schmettau. Unterwegs wird Halt gemacht an den Feldsteinkirchen, die auf dem Weg liegen und zum Picknicken. In Werder gibt es dann den Pilgerstempel. Ziel ist der Ort Rehfelde. Anmeldung: bis 23. März 2018 unter 030. 396 011 344 oder per Mail an info ‎@‎ neb.de

Oster-Kloster-Fest Chorin: Die Atmosphäre im handgezimmerten Mittelalterdorf beim 29. Oster-Kloster-Fest Chorin im Barnimer Land ist einzigartig. Alte Künste und Gewerke sind zu sehen und können ausprobiert werden. Von Gründonnerstag bis Ostermontag öffnet das traditionsreiche Mittelalterfest vor den Toren des Klosters Chorin. Es bietet neben Theateraufführungen, Konzerten, Gauklern und Fabelwesen ebenso einen großen Handwerkermarkt sowie ein Ritterlager mit Turnierspielen. Infos: Sandkrug, an der Bundesstraße B2, 300 Meter westlich des Klosters Chorin, Amt Chorin 11c-e, geöffnet Do. 14 bis 19, Fr. bis Mo. 10 bis 19 Uhr, Eintritt 5 bis 10 Euro, www.spilwut.de

Ostertage Kloster Chorin: Wenige Meter daneben, im Kloster Chorin, finden vom 31. März bis 2. April 2018 die traditionellen Ostertage statt. Das diesjährige Angebot reicht von verschiedenen Gartenpflanzen bis hin zu kulinarischen Delikatessen aus der Region. Kulturinteressierte erfahren in der Dauerausstellung mehr zu Karl-Friedrich Schinkels Wirken in Chorin sowie zur Geschichte des Klosters. Infos: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, geöffnet jeweils von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, www.kloster-chorin.org

Den Ziegen beim Grasen zuschauen: 130 Karoliner Ziegen leben auf Gela Angermanns Bio-Hof nördlich von Nauen im Ruppiner Seenland. Die Milch der Tiere wird in der Ziegenkäserei zu rund 20 verschiedenen Käsesorten verarbeitet. Im Wiesencafé kann man weitere Spezialitäten wie Cappuccino mit frischer Ziegenmilch, Ziegenkäsekuchen oder Ziegenbulette kosten. Im April und Mai können Besucherinnen und Besucher zudem an jedem Sonnabend um 18 Uhr beim Melken der Ziegen dabei sein oder es selbst einmal probieren. Infos: Ziegenkäserei & Wiesencafé Karolinenhof, Karolinenhof 1, 16766 Kremmen, Ortsteil Flatow, geöffnet Fr. 11 bis 19, Sa./So./Feiertage, 9 bis 19 Uhr, Telefon: 033922. 60190, www.guter-ziegenkaese.de

Saisonstart in Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen: Am 25. März 2018 werden die Uhren wieder auf Sommerzeit gestellt. Dann startet das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum mit einer Frühlingswanderung und anschließender Vernissage der Fotoausstellung „Wilde Vielfalt – Entdeckungen am Wegesrand“ in die diesjährige Saison. Erstmalig können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr in Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen bei Luckau die vielfältige Natur der Bergbau-Folgelandschaft auch an sowie auf den neuen Wasserflächen entdecken. Eine Reise rund um sechs Seen hat das Erlebniszentrum Wanninchen in der Niederlausitz neu und exklusiv in seinem Programm. Infos: Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, Wanninchen 1 15926 Luckau, Ortsteil Görlsdorf, Telefon: 03544. 557755, www.wanninchen-online.de

Osterbräuche im Spreewald: Bevor es am Ostersonntag auf die Suche nach Ostereiern und Schokoladenhasen geht, kann sich die ganze Familie im Spreewald auf das Osterfest einstimmen. Bei einem besonderen Osterspaziergang durch das Freilandmuseum Lehde erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die bäuerlichen Osterbräuche des Spreewaldes im 19. Jahrhundert – zum Beispiel was eine Walei oder eine Patensemmel ist (Start jeweils 11, 13 und 15 Uhr). Von 11 bis 17 Uhr können sich kleine und große Osterhasen außerdem handwerklich und künstlerisch beim Seilern und Ostereierverzieren ausprobieren. Infos: Freilandmuseum Lehde, 03222 Lübbenau, Ortsteil Lehde, Telefon: 03542. 2472, www.museums-entdecker.de

Ziegeleipark Mildenberg öffnet wieder seine Tore: Der Ziegeleipark Mildenberg im Ruppiner Seenland startet am 24. März 2018 in die diesjährige Saison und ist bis zum 4. November 2018 geöffnet. Das Areal ist heute eines der bedeutendsten Industrie-Kultur-Stätten Europas. Zu Gründerzeiten wurden im „Zehdenicker Ziegeleirevier“ Milliarden von Ziegeln hergestellt, aus denen Berlin und große Teile der Mark erbaut worden sind. Infos: Einlass ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03307. 310 410 oder auf www.ziegeleipark.de

Mit Volldampf zum Osterfeuer in Basdorf: Eines der größten Osterfeuer in Brandenburg findet am 31. März 2018 in Basdorf im Barnimer Land statt. Es ist die 23. Veranstaltung dieser Art. Einlass auf die Festwiese ist um 14 Uhr. Für Eisenbahnfreunde gibt es an diesem Tag einen ganz besonderen Shuttle-Service. Vom Bahnhof Wilhelmsruher Damm in Berlin fährt mit Volldampf ein Sonderzug der Berliner Eisenbahnfreunde e.V. bis nach Basdorf (Tickets ab 21 Euro pro Person). Der Zug startet um 18 Uhr. Um 22:15 Uhr geht es über Schildow zurück zum Bahnhof Berlin Wilhelmsruher Damm. Infos: Festwiese Basdorf, Zühlsdorfer Straße, Eintritt: 4 Euro, www.osterfeuer-brandenburg.de; www.berliner-eisenbahnfreunde.de

Die Klettersaison geht wieder los: Seit dem 17. März 2018 hat der Kletterpark Schorfheide wieder geöffnet. Ein ganz besonderes Ereignis hier: das Nachtklettern in absoluter Dunkelheit, begleitet von Wolfsgeheul aus dem benachtbarten Wildpark. Ebenfalls wieder geöffnet hat der „Arbora Fabula“-Kletterwald in Bad Saarow. Start ist am 24. März 2018. Am gleichen Tag geht es auch im „Climb-Up“ in Strausberg wieder in die Höhe, wo auf Besucherinnen und Besucher die neuen Bergwelten warten. Infos: www.kletterwald-schorfheide.de, www.kletterwald-badsaarow.de, www.climbup.de

