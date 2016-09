13.09.16

Karl IV. - Ein Kaiser in Brandenburg

Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

In diesem Jahr wird der 700. Geburtstag des böhmischen Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV. (1316–1378) begangen. In Prag und Nürnberg würdigt ihn eine gemeinsame Bayerisch-Tschechische Landesausstellung – in Potsdam gibt es aus diesem Anlaß erstmals eine Ausstellung (16. September 2016 bis 22. Januar 2017) über die Wirkung der kaiserlichen Herrschaft in der Mark Brandenburg.

1373, erst fünf Jahre vor seinem Tod, erhielt der in Prag residierende Karl IV. die Landesherrschaft über die Mark Brandenburg und die Niederlausitz. Diese Machterweiterung war Teil seiner politischen und wirtschaftlichen Ambitionen, sein Königreich Böhmen über Elbe und Oder bis zur Ostsee auszudehnen und mit der Markgrafschaft eine weitere Kurstimme im dynastischen Machtkampf zu gewinnen.

Die Ausstellung präsentiert über 70 ausgewählte Meisterwerke der Architektur, Plastik und Malerei jener Zeit. Einige – wie z. B. die Figuren von Heiligen eines Retabels aus der Kirche von Dahme (um 1370), heute im Heimatmuseum Dahme (Landkreis Teltow-Fläming) aufbewahrt, von Heiligen (um 1430–40) aus der Dorfkirche Pitschen (Landkreis Dahme-Spreewald) oder eine Kasel (liturgisches Gewand) des mittleren 15. Jahrhunderts aus der Dorfkirche Karstädt (Landkreis Prignitz) – konnten mit der großzügigen Hilfe von Förderern eigens für die Ausstellung restauriert werden und sind nun zum ersten Mal überhaupt im Museumskontext zu sehen.

Besondere Objekte sind auch der "Kleine" Böhmische Altar (um 1420–30), ein Chormantel aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts aus dem Dom zu Brandenburg an der Havel – beides Stiftungen, die Karl IV. zugeschrieben werden – sowie eine rote Kasel mit böhmischer Stickerei (um 1400) aus der Nikolaikirche in Spandau (heute im Märkischen Museum) und die letzten überhaupt erhaltenen Abendmahlskelche (um 1420–30) des Gardelegener Goldschmiedes Hinrik Horne. Dass die Ausstellung statt der bekannten vier nun fünf seiner Kelche als ganze Werkgruppe präsentieren kann, verdankt sich der erst kürzlich gemachten Entdeckung eines Kelches (um 1400) vermutlich aus dem Stendaler Franziskanerkloster in der Evangelischen Stadtgemeinde Stendal.

Die Ausstellung macht die Ausstrahlung der höfischen Kunst und Kultur Karls IV. anschaulich und verdeutlicht auch, welch nachhaltigen Einfluss die böhmischen Vorbilder noch über Jahrzehnte auf die Kunst in der Mark Brandenburg hatten, der auch dann noch prägend blieb, als sie ab 1411 unter die Herrschaft der Hohenzollern kam.

Weitere Informationen:

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Kutschstall

Am Neuen Markt 9

14467 Potsdam

Telefon: 0331 / 62 085-50

Fax: 0331 / 62 085-59

E-Mail: info ‎@‎ hbpg.de

Eintritt:

7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Freitags 5 Euro

