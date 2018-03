22.03.18

Kino hautnah: Den Drehort Eisenhüttenstadt entdecken

„Das schweigende Klassenzimmer“ – vor rund einem Jahr wurde es in Eisenhüttenstadt gedreht. Der Planstadtteil aus den 50ern, das größte Flächendenkmal Deutschlands, diente dabei als ideale Kulisse. Ein Besuch in Eisenhüttenstadt lohnt sich aus zweierlei Hinsicht, denn es ist eine Stadt der zwei Gesichter. Und seit der US-Schauspieler Tom Hanks die Stadt an der Oder besucht hat, ist "Iron Hut City", so seine freie Übersetzung des Namens Eisenhüttenstadt, sogar auch in Amerika in aller Munde.

1956. Mit einer Schweigeminute im Unterricht für die Opfer eines Aufstands in Budapest bringen 19 Schüler einen ganzen Staatsapparat gegen sich auf. Der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ von Lars Kraume spielt in Eisenhüttenstadt, das bis 1961Stalinstadt hieß und basiert auf den persönlichen Erlebnissen und der gleichnamigen Buchvorlage von Dietrich Garstka, der damals einer der Schüler war. Für den Film wurde der historische Schauplatz Storkow nach Stalinstadt verlegt. In einer ganzen Stadt konnte ein historischer Film gedreht werden, was sonst nur mit Hollywood-Budget machbar ist.

Kinder in Wollstrumpfhosen, Damen in schlichten Röcken und Herren in Mänteln und Hüten laufen im Film durch Eisenhüttenstadt. Sie gehen zur Arbeit, fahren Fahrrad oder stehen bei einem Fahnenappell still. Sogar zum ersten Hochofen, der 1951 angeblasen wurde und bis 2017 produzierte, zog es das Filmteam.

Die Planstadt war 1956 sehr modern, großzügig angelegt als Arbeiterstadt und bot den Bewohnern Annehmlichkeiten, von denen man im Westen nur träumen konnte. Das „Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR (Städtisches Museum Eisenhüttenstadt)“ dient in dem Film als Kulisse an dem die Schüler antreten müssen. In Deutschlands einzigem Fachmuseum zur Alltagskultur der DDR kann man sich lehrreich und unterhaltsam informieren: von der Politik, über das Arbeitsleben, das Konsumangebot bis hin zu Bildung, Kultur und Freizeit in der DDR. Inmitten von Eisenhüttenstadt gelegen ist das Museum ein idealer Ausgangspunkt für eine Stadterkundung. An einem virtuellen Stadtmodell kann man seinen Rundgang vorbereiten.

Eisenhüttenstadt ist Architekturgeschichte pur. Ganze Wohnkomplexe der Stadt stehen unter Denkmalschutz, von denen in den vergangenen Jahren ein großer Teil aufwändig modernisiert worden ist. Doch all dies gäbe es nicht ohne das Eisenhütten-Kombinat Ost, kurz EKO. Das Unternehmen war der wichtigste Stahlhersteller in der DDR und als solches bestimmte das Werk damals wie heute den Pulsschlag in dieser Region. Wer sich auf einen Rundgang durch die Wohnkomplexe I bis IV macht, kommt unweigerlich auch am Friedrich-Wolf-Theater vorbei. Denn das kulturelle Leben spielte in der neuen Stadt von Anfang an eine große Rolle. Das Repertoire des Hauses umfasst die unterschiedlichsten Genres - vom Tanz und Klassik bis hin zur Comedy, Schlager und Volksmusik. Einen hohen Stellenwert nehmen außerdem jedes Jahr zwei Eigenproduktionen ein.

Geradezu ländliche Idylle herrscht im Ortsteil Fürstenberg, der jenseits der Hochöfen zu finden ist. Wer hier durch die engen Gassen des alten Fischerkiezes schlendert, findet sich in einer völlig anderen Welt wieder. Wie idyllisch Fürstenberg liegt, ist besonders gut vom Ufer des Oder-Spree-Kanals zu sehen, der an dieser Stelle in die Oder mündet. Wahrzeichen des 1255 gegründeten Ortes Fürstenberg ist die um das Jahr 1400 gebaute spätgotische Nikolaikirche.

Dass Fürstenberg in der Vergangenheit lange Zeit von seinem Standort als Wasserdrehkreuz profitierte, ist an der Zwillingsschacht-Schleuse zu erkennen. Das Bauwerk wurde in den Jahren 1924 bis 1929 erbaut und sollte gleichzeitig die durch steigende Verkehre überlasteten Treppenschleusen ersetzen. Beim Doppelschleusenbetrieb wird der Wasserspiegel in beiden Kammern durch unterirdische Verbindungskanäle ausgeglichen, so dass parallel ein Schiff zu Berg und ein weiteres zu Tal transportiert werden kann. Diese technische Möglichkeit spart 50 Prozent des für einen Schleusenvorgang benötigten Wassers. Führungen durch dieses einmalige technische Bauwerk können über die Tourist-Information Eisenhüttenstadt vereinbart werden.

Mit der Lage der Stadt am Oder-Spree-Kanal sowie an der Oder bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Wassersportler, um die naturbelassene Flusslandschaft der Region zu erkunden. Außerdem bestehen von hier aus über den Oder-Spree-Kanal direkte Verbindungen nach Berlin sowie die Oder an die Ostsee. Wer einmal selbst Kapitän sein möchte, kann sich im historischen Trockendock in Eisenhüttenstadt kleine führerscheinfreie Motorkreuzer sowie Hausboote ausleihen. Darüber hinaus bietet das deutsch-polnische Projekt „Oder für Touristen" regelmäßig Flussfahrten mit zwei Fahrgastschiffen auf der landschaftlich reizvollen Oder an.

Anreise:

Mit dem Rad:

Eisenhüttenstadt liegt direkt am Oder-Neiße-Radweg. Außerdem ist die Stadt an den Fahrradweg der Oder-Spree-Tour angeschlossen. Mögliche Kombi-Touren mit Bahn und Fahrrad bestehen beispielsweise von Erkner aus. Von dort geht es entweder über Bad Saarow und Beeskow oder über Müllrose (nördlicher Abschnitt der Oder-Spree-Tour) nach Eisenhüttenstadt.

Mit der Bahn:

Die Stadt an der Oder ist stündlich mit Regionalexpress-Zügen in rund 90 Minuten erreichbar - mit einmal Umsteigen in Frankfurt (Oder). Einige Züge fahren sogar von Berlin aus durch bis Eisenhüttenstadt. Ebenso von Cottbus aus gibt es stündliche Direktverbindungen bis hier her.

Mit dem Auto:

Von Berlin geht es über die Autobahn A 12 bis zur Abfahrt Frankfurt (Oder) Mitte, von dort weiter über die Bundesstraße B 112 bis Eisenhüttenstadt.

Weitere Informationen:

www.tor-eisenhuettenstadt.de/de/

www.alltagskultur-ddr.de

www.reiseland-brandenburg.de

