Klein aber oho: Weihnachten auf dem Land

In der Adventszeit locken zahlreiche Höfe und Landhäuser mit Leckereien und Handwerkskunst aus der Region

Brandenburgs Weihnachtsmärkte sind vielfältig – von bunt und trubelig in der Stadt bis romantisch und stimmungsvoll auf dem Land. Wer es noch heimeliger möchte, besucht einen der zahlreichen Hof-Weihnachtsmärkte im Land – ob in der Prignitz im Norden oder in der Niederlausitz im Süden Brandenburgs. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Barnimer Land, 1. Brodowiner Weihnachtsmarkt: In diesem Jahr wird auf dem Hofgelände von Ökodorf Brodowin erstmalig ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Am 2. Adventswochenende öffnen sich die Tore auf dem Hof für große und kleine Besucher, für Bio-Freunde und natürlich Weihnachtsfans. Mit Führungen über den Hof, Bastelangebote für Kinder, eine Krippe mit echten Tieren. Info: Vom Bahnhof Chorin gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle nach Brodowin, für die Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es ausreichend kostenfreie Parkflächen. (Termine 9.12. 11-18 Uhr, 10.12. 11-17 Uhr, Eintritt 3 Euro, www.brodowin.de)

Dahme-Seenland: Waldweihnacht in der Oberförsterei Groß Köris/ Ortsteil Hammer mit Lagerfeuer, Glühwein und Wildbraten, außerdem können Weihnachtsbäume selber geschlagen werden (Kiefern, Schwarzkiefern, Fichten). Anfahrt über Autobahn A 13, Abfahrt Groß Köris, Landstraße in östlicher Richtung über Klein Köris auf die B 179, dort rechts in Richtung Lübben (südlich), drei Kilometer bis zur Landeswald-Oberförsterei. (Termin 9.12. 12-18 Uhr, Telefon: 033765. 21780)

Fläming: Weihnachtsmarkt rund ums Landhaus - der Lühnsdorfer Handwerker- und Künstlerweihnachtsmarkt findet traditionell am 3. Adventswochenende am Landhaus Alte Schmiede statt. Weihnachtlich beleuchtete Buden locken mit Leckereien aus der Region und über allem schwebt der einladende Duft von Glühwein. Im festlich geschmückten Wintergarten, in der rustikalen Fachwerkscheune sowie im Atelierhaus bieten Handwerker und Künstler ihre Waren feil und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Aus der Drehorgel erklingen bekannte Weihnachtsmelodien. Ein weiterer Höhepunkt sind Chöre und Bläserensembles (Termine: 16./17.12., Dorfstraße 13, 14823 Niemegk / Ortsteil Lünsdorf, www.landhausalteschmiede.de)

Havelland: Weihnachtsmarkt in der Kräuterwerkstatt, ein kleiner, aber romantischer und urgemütlicher Weihnachtsmarkt. Schon beim Betreten des Geländes tauchen Besucher in die liebevoll dekorierte Werkstatt ein, die ein familiäres Ambiente ausstrahlt, dazu ein anregender Duft von heißer Quitte mit Wacholder, das Knistern der Feuerschale und der Glanz der selbstgemachten Produkte, die man gleich zum Verschenken kaufen kann. Während eine Märchenerzählerin mit ihrer Stimme die kleinen Gäste verzaubert, probieren Eltern die von der Kräuter-Heidi selbstgemachten „wilden Snacks“. In Gesellschaft können Kreative schöne Geschenke basteln, die an Heiligabend Platz unter dem Weihnachtsbaum finden. (Termin 15.12. ab 14 Uhr, Kräuterwerkstatt, „Kräuter-Heidi“ Knappe, Ferch, Kammeroder Weg 4, www.kraeuter-heidi.de)

Niederlausitz: 9. Historischer Weihnachtsmarkt in der Alten Ziegelei, vor der historischen Kulisse der Alten Ziegelei mit seiner historischen Feldbahn verströmt sich der Duft von Glühwein, Stollen und Gegrilltem, auf diesem Weihnachtsmarkt kommen Kinderaugen zum Leuchten (Termin: 16.12. 13-18 Uhr, An der Ziegelei 4, 03159 Neiße-Malxetal, www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de

Prignitz: 8. Breetzer Dorfweihnacht mit Antik- und Büchermarkt, Weihnachtsmarkt im ehemaligen Kuhstall des heutigen KulturHofs in Breetz, zwischen Lenzen und Dömitz, hier gibt es Leckeres, Selbstgebasteltes, Schönes, Modernes und Antikes aus der Region zu bestaunen und zu kaufen (Termin: 3.12. ab 11 Uhr, KulturHof, Kastanienallee 6, 19309 Breetz, www.apropos-breetz.de)

Seenland Oder-Spree: Adventsmarkt auf dem Hof Apfeltraum - auf dem Demeter-Hof gibt es einen Kunsthandwerk- und Töpfermarkt, Aktionen wie Adventskranzbinden, Plätzchenbacken und Bienenwachs-Kerzenziehen sowie einen weihnachtlichen Posaunenchor und viele Bio-Leckereien. (Termin: 2.12. ab 14 Uhr, Hof Apfeltraum, Hauptstraße 43, 15374 Müncheberg Ortsteil Eggersdorf, www.hof-apfeltraum.de)

Spreewald: 2. Schlepziger „Märchenhafte“ Hofweihnacht - Ankunft des Weihnnachtsmanns am großen Kahnhafen Schlepzig, ab 12 Uhr Kutschfahrt mit dem Weihnachtsmann zur Spreewald Destillerie und Märchenstunde vor dem Kamin, ab 13 Uhr Glühweinkahnfahrten vom Großen Hafen, kostenlose Führungen und Flaschengravuren in der Spreewald Destillerie, ab 18 Uhr Nachtwächterrundgang im Kerzenschein durch Schlepzig, Sonntag ab 15 Uhr Weihnachtsbaumweitwurf am Großen Hafen, anschließend kleines Hofkonzert bei hausgemachtem Glühwein in der Spreewald-Destillerie. (Termine: 9./10.12. ab 10.30 Uhr, Spreewald Destillerie, Dorfstraße 56, 15910 Schlepzig, www.spreewood-distillers.com)

Uckermark: Prenzlauer Waldweihnacht im Stadtforst bei Buchholz - traditionelle Waldweihnacht am 3. Advent. Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel wird die Feier am Sonntag um 10 Uhr eröffnet. Viele leckere Wildspezialitäten warten auf hungrige Feinschmecker. Neben traditionellem Kunsthandwerk gibt es Knüppelkuchen am Lagerfeuer und der Weihnachtsmann schaut zwischendurch auch mal vorbei. Der perfekte Tag für einen Waldspaziergang, gerne auch unter Führung des Revierförsters. (Termin: 17.12. ab 10 Uhr, Stadtforst, Ortsteil Buchholz, 17268 Gerswalde, Telefon: 03984. 752023)

