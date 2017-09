01.09.17

KOMMEN-SEHEN-STAUNEN! 19. Internationales Puppentheaterfestival im Elbe-Elster-Land

Vom 15. bis 24. September 2017 will das diesjährige Puppentheaterfestival im Elbe-Elster Land künstlerische Schwerpunkte zu den Jubiläen des Jahres setzen. Und so geht es zum einem um die Reformation und das Wirken von Martin Luther, das unter die Lupe genommen wird und zum anderen um Inszenierungen, deren Grundlage russische Märchen und Dramen sind. Dabei ist natürlich auch wieder jede Menge Spaß und Abwechslung an unterschiedlichen Spielorten garantiert.

Eröffnet wird das Festival im einstigen Land des sächsischen Wandermarionettentheaters mit den schon Kult gewordenen „Berliner Stadtmusikanten“ für Erwachsene. Das Altersheim „Zum Sonnenschein“ öffnet unter dem Titel „Sag mal, geht’s noch“ für alle Junggebliebenen seine Pforten und Regina und Daniel Wagner geben ihren Insassen wieder Zucker!

Kurz gesagt: Ob groß, ob klein – das Puppentheater ist für jedermann und jede Frau geeignet. Das meinen auch die Programmmacher des 19. Internationalen Puppentheaterfestivals im Elbe-Elster-Land. Den jungen Zuschauern beispielsweise macht Sandy Gärtner deutlich, dass man mutig sein muss, wenn man seine Absichten durchsetzen will. Gemeint ist also im Reformationsjahr Martin Luther und so nehmen sich noch drei weitere Bühnen, das Erfreuliche Theater Erfurt, die Puppenbühne rudolf & voland und das Grünmeffert-Theater Martin Luther von einer heiteren Seite vor und wenden sich damit an Erwachsene.

Mit weiteren Stücken wird an den bedeutenden Einfluss erinnert, den das sowjetische Puppentheater seit einhundert Jahren, also nach der Oktoberrevolution, auf das Kinder- und Jugendtheater genommen hat. In der deutschen Puppentheaterszene findet man allerorts russische Kindergeschichten und russische klassische Dramen.

Diese zwei Festivalschienen werden unter anderem ergänzt durch deutsche Märchen und eine wiederentdeckte deutsche Oper, die Mozart ob ihrer „feurigen Musik“ lobte.

Festivalhöhepunkte:

15. September 2017, 19 Uhr

Eröffnung des Festivals im Refektorium Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain

23. September 2017, 19 Uhr

Langer Abend des Puppenspiels, Bürgerhaus Bad Liebenwerda, Burgplatz 1, 04924 Bad Liebenwerda

24. September 2017, 14:30 Uhr

Kasper-Café, Mitteldeutsches Marionettentheatermuseum Bad Liebenwerda, Burgplatz 2, 04924 Bad Liebenwerda

Karten gibt es ab sofort in den Museen des Museumsverbundes Elbe-Elster oder im Kulturamt des Landkreises Elbe-Elster.

Weitere Informationen:

www.puppentheaterfestival-ee.de oder telefonisch unter 03535 465104

