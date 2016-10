27.10.16

Konzerte und Veranstaltungen zum Reformationstag

Der diesjährige Reformationstag am 31. Oktober ist zugleich auch der Auftakt für die Feierlichkeiten des 500. Reformationsjubiläums. Im Landkreis Havelland findet dazu eine Veranstaltung in Ribbeck statt. Auch in vielen weiteren Orten Brandenburgs gibt es anlässlich des Feiertages Gottesdienste, Konzerte und Lesungen. Wir stellen eine kleine Auswahl vor.

500 Jahre Reformation im Havelland - Auftaktveranstaltung des Landkreises Havelland zum Lutherjahr 2017

Im Jahr 2017 ist es 500 Jahre her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskapelle zu Wittenberg schlug. Dieses Ereignis gilt als Beginn der Reformation. Die Einflüsse der reformatorischen Bewegung reichen bis in die Gegenwart. Der Landkreis Havelland hat zu diesem Ereignis eine Vielzahl von Veranstaltungen gemeinsam mit Schulen, mit Musik und Kunst, mit Ausstellungen und Gesprächsforen über einen Zeitraum vom einem Jahr geplant. So geht es in der Auftaktveranstaltung, die bereits in diesem Jahr am 31. Oktober 2016 um 15.00 Uhr in Schloss Ribbeck stattfindet zum einen um Erinnerungskultur, aber auch um die künstlerisch umgesetzte Bedeutung der Reformation für den heutigen Alltag und die Vorwärtsgewandtheit zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Veranstaltungsort: Schloss Ribbeck, Festsaal, Theodor-Fontane-Str. 10, 14641 Ribbeck. Weitere Informationen unter: www.havelland-tourismus.de

Reformationskonzert mit dem Quartett MTO

Am Reformationstag bietet um 15.00 Uhr die Norwegische Holzkirche auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf Gelegenheit, bei Musik, Zeit der Ruhe und Besinnung zu finden. Der Friedhof ist einer der größten und bedeutendsten Friedhöfe Deutschlands. Auf ihm sind Persönlichkeiten wie Werner von Siemens, Heinrich Zille, Engelbert Humperdinck und Lovis Corinth bestattet. Auf dem Programm des Quartetts MTO (Viloline, Viola, Cello und Flöte) stehen Werke von W.A. Mozart, J.S. Bach, M. Wehramann u.a.. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten. Veranstaltungsort: Norwegische Holzkirche auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf, Haupteingang am Rudolf Breitscheidt Platz, 14532 Stahnsdorf. www.suedwestkirchhof.de

Gottesdienst zum Reformationsfest sowie Vortrag zum Reformationstag in Herzberg (Elster)

In der Stadtkirche „St. Marien“ findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst statt. Ebenso gibt es um 19.00 Uhr einen Vortrag "Mit Luther und Melanchthon unterwegs in Herzberg" in Herzberg (Elster), gehalten von Ulf Lehmann, über eine Reise durch Herzberg mit Martin Luther und Philipp Melanchthon. Das im Stil einer gotischen Hallenkirche erbaute Gotteshaus ist mit beeindruckenden Deckenmalereien versehen und ein Zeugnis dafür, dass sich Herzberg sehr früh zur Reformation bekannte. Veranstaltungsorte sind die Stadtkirche "St. Marien", Kirchstraße, 04916 Herzberg (Elster) und der Saal Bürgerzentrum, Uferstraße 6, 04916 Herzberg (Elster). www.kirche-herzberg.de

Reformationsmusik Kreuzkirche Königs Wusterhausen

Von 19:00 bis 20:00 Uhr erklingt in der Kreuzkirche Königs-Wusterhausen Bläsermusik, Chormusik, Orgelmusik und Musik für Blockflötenquartett verschiedener Stile und Epochen. Beteiligt sind bei diesem Konzert der Posaunenchor, der Blockflötenkreis, die Kantorei und der Kammerchor der evangelischen Kirchengemeinde Königs Wusterhausen. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Veranstaltungsort: Kreuzkirche Königs Wusterhausen, Schlossplatz 5, 15711 Königs Wusterhausen. www.neukoelln-evangelisch.de

Kirchenmusik in St. Moritz

Musik zur Reformation – Konzert für Panflöte und Orgel heißt es um 17.00 Uhr in der St. Moritz-Kirche Mittenwalde. Zu hören ist eine Welt-Uraufführung der Komposition „Luthers Choral“ von Vera Stanislav. Zu Gast aus Berlin: Helmut Hauskeller (Panflöte) und Natalie Miller (Orgel). Veranstaltungsort: St.-Moritz Kirche, Paul-Gerhardt-Straße, 15749 Mittenwalde.

Museum Mühlberg 1547

Der Reformationstag ist auch ein schöner Anlass für den Besuch im reformationsgeschichtlichen Museum in Mühlberg an der Elbe. Bei Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster standen sich vor rund 500 Jahren das katholische Heer Kaiser Karls V. und die Truppen des protestantischen Schmalkaldischen Bundes in einer entscheidenden Schlacht gegenüber. Hier wurde Weltgeschichte geschrieben, denn die Schlacht gilt als der Höhepunkt des ersten Religionskrieges auf deutschem Boden. Seit April 2015 erinnert das Museum des kleinen Städtchens Mühlberg an der Elbe in der historischen Klosterprobstei unter dem Titel „Mühlberg 1547“ an die europaweit bedeutende Schlacht und stellt die Bezüge zur Reformation her. Mühlberg wurde durch das kriegerische Ereignis zu einem historischen Erinnerungsort von europäischer Dimension. Mühlberg gehört daher auch zu den "Stätten der Reformation", die das Europäische Kultursiegel tragen dürfen. Das Museum ist am Reformationstag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. www.elbe-elster-land.de

