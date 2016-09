29.09.16

Kräuter, Kleist und heilende Gärtner: Ausgewählte Veranstaltungen im Herbst in Brandenburg

Kunst und Kultur werden im farbenfrohen Herbst in Brandenburg auf ganz besondere Weise lebendig. Ideal für erlebnisreiche Tages- und auch Mehrtagesausflüge, die alle Sinne ansprechen. Wir haben einige Angebote für Sie zusammengestellt.

Kräuter-und Keramiktage im Kloster Chorin

Am ersten Oktoberwochenende und am Tag der deutschen Einheit (01.- 03. Oktober 2016) wird im Kloster Chorin der Werkstoff Ton geehrt. Mit Markt, Ausstellung und Kulturprogramm wird an das Material erinnert, aus dem das Kloster ab 1273 erbaut wurde. Ein weiteres Thema sind die Heilkräuter, die die Zisterziensermönche jahrhundertelang erforschten und anwendeten. So gibt es einen Kräuter- und Keramikmarkt auf der Klosterwiese sowie Kräuterführungen und Keramikkunst. Musikliebhaber können an einem Workshop mit Gregorianischem Gesang teilnehmen und ein Kapellenkonzert lädt zum Verweilen ein. Für die Kinder gibt es ein eigenes Programm und es wird auch das neue Fledermausquartier eingeweiht. Weitere Informationen unter: www.kloster-chorin.org

Auch in vielen weiteren Orten und auf zahlreichen Höfen in Brandenburg finden Herbstfeste statt. Eine Übersicht über die Veranstaltungstermine findet sich auf: www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltungen.

So auch beispielsweise das 3. Ribbecker Birnenfest im Deutschen Birnengarten. Der erlebnisreiche, unterhaltsame und inspirierende Tag für die ganze Familie hält Musikalisches, Bühnenhaftes, Kulinarisches, Spaßiges, Historisches und Wissenswertes bereit. Für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist gesorgt (www.kulturzentrum-rathenow.de). Beim Erntedankfest in der Gläsernen Molkerei Münchehofe (2.Oktober 2016) können die Jüngsten auf der Strohburg toben, auf dem Ponyparcours reiten, einmal im Feuerwehrauto sitzen, eigene Butter herstellen, an der Modellkuh melken und vieles mehr (www.glaeserne-molkerei.de). Der Tag der Deutschen Einheit und das Optikpark-Saisonfinale sind zwei gute Gründe, um noch einmal richtig zu feiern. Dabei ist auch Franziska Wiese. Die Sängerin aus Spremberg in der Lausitz kann nicht nur singen. Ihr Markenzeichen ist die Violine, die ihren Songs einen eigenen orchestralen Sound verleiht (www.optikpark-rathenow.de). Die Stadt Schlieben und der Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in Schlieben e. V. laden am 03. Oktober 2016 zum 24. Kellerstraßenfest in die historische Kellerstraße ein. Unter uralten Linden und Kastanien können die Besucher bei Schliebener Wein und Federweißer einen herrlichen Nachmittag verbringen. Frischer Hefekuchen, warme Waffeln und Gegrilltes runden das Fest ab (Info / Kontakt: Stadt Schlieben, Frau Hänelt, Herzberger Straße 7. 04936 Schlieben, Tel.: +49 (0)35361/356 27).

Shakespeare, Kleist & Co.- Die Kleist Festtage 2016 in Frankfurt (Oder) bieten vom 6.-16. Oktober 2016 mehr als 25 Veranstaltungen, darunter Theater und Filme, Lesungen und Konzerte, eine Ausstellung, Poetry Slam und Workshops. Zu den Höhepunkten zählen die Sonderausstellung „Shakespeare und Kleist: Genie und Nachahmer?“ im Kleist-Museum und das Schauspiel „Die Familie Schroffenstein“ vom Theater Bremen im Kleist-Forum. Während des Literatur- und Theaterfestivals werden spielerisch Bezüge zwischen den beiden großen Dichtern aufgedeckt. Inspirationen, Relationen, Interpretationen und Variationen begleiten Besucherinnen und Besucher auf vielfältige Art und Weise durch das gesamte Programm. Während beispielsweise im Kleist-Museum in Konferenz, Salon, Lesung und Film dem Verhältnis von Shakespeare und Kleist im Detail und exemplarisch nachgespürt wird, lädt das Kleist-Forum zu großen Konzerten ein, die Künstler verschiedener Jahrhunderte vereinen: Christian Redl feiert die Premiere seines Francois-Villon-Programms und Jan Plewka interpretiert die unvergessenen Lieder Rio Reisers. Weitere Informationen unter: www.kleistfesttage.de

Der Rheinsberger Töpfermarkt findet vom 8.-9. Oktober 2016 zum zweiundzwanzigsten Mal statt. Rund 100 Kunstkeramiker und Töpfermeister aus fast allen deutschen Bundesländern und dem Ausland präsentieren die gesamte Palette der Keramik in ihren verschiedensten Spielarten der Arbeits- und Brenntechnik. Künstlerische Einzelstücke, Kleinserien, Schmuck aus Ton, Skulpturen und Plastiken, aber auch Gebrauchsgeschirr, wird vertreten sein. Rheinsberg ist auch in diesem Bereich ein Veranstaltungsort mit Tradition. Hier wurde einst die Töpferkunst über viele Jahrzehnte weiter entwickelt. Weitere Informationen unter: www.heimatverein-rheinsberg.de

Flieger.Flügel.Flugobjekte ist der Name der 13. Kürbisausstellung auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow. Noch bis zum 6. November 2016 kann man dort unter anderem einen riesigen Weißkopfseeadler und einen herrlich bunten Schmetterling aus Kürbis bestaunen. Zu den weiteren „Überfliegern“ zählen unter anderem eine Rakete, ein Doppeldecker und ein Ufo – alle übermannshoch und mit Kürbissen geschmückt. Eine Sortenschau mit mehr als 600 Kürbissen aus aller Welt zeigt die große Farben- und Formenvielfalt der Feldfrüchte. Dazu gehört beispielsweise der Futsu Kurokawa aus Japan und der Blue Banana aus Guatemala. Weitere Informationen unter: www.spargelhof-klaistow.de

Während der Wanninchener Kranichwochen (Führungen noch bis zum 16. Oktober 2016) lassen sich die Vögel hervorragend bei ihrer Rast auf dem Flug nach Süden beobachten. Auch das Havelland fliegen sie gerne an, um den Ort Linum herum (Führungen bis zum 6. November 2016). Dort sind sie meist schon von Weitem mit ihren trompetenähnlichen Rufen zu hören. Und auch in Gartz, im Nationalpark Unteres Odertal, befindet sich ein weiterer großer Kranichschlafplatz in Brandenburg (Internationale Kranichwoche noch bis zum 9. Oktober 2016). Bis zu 15.000 Vögel übernachten in dieser Region, einer urwüchsigen Flussauenlandschaft zwischen dem westlichen Ufer auf deutscher Seite und östlichen Ufer auf polnischer Seite. Weitere Informationen unter: www.wanninchen-online.de, www.berlin.nabu.de, www.unteres-odertal.de

„Gärtner führen keine Kriege…“ – diese Sonderausstellung der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg läuft noch bis zum 13. November 2016 in Schloss Sacrow. Sie zeigt wie Mauer, Grenzzäune und Todesstreifen über 30 Hektar einer einzigartigen Kulturlandschaft jahrzehntelang systematisch zerstörten. Im Mittelpunkt der multimedialen Schau stehen die Erlebnisse der Gärtner während der Zeit der Zerstörung im Kalten Krieg und der Heilung nach der Wende. Schirmherrin dieser ganz besonderen Ausstellung ist Marianne Birthler. Sie sagt: „Der Ausstellungsort Sacrow könnte nicht besser gewählt sein. Der zur Grenzzeit extrem malträtierte Lenné-Park ist heute wieder in seiner atemberaubenden Schönheit erlebbar. Für die Besucher wird das nicht nur das Erlebnis einer sehr spannenden Ausstellung, sondern auch ein Ausflug in die Traumwelt des Preußischen Arkadiens.“ Weitere Informationen unter: www.spsg.de

Download Pressemitteilung (word)

Download Pressefoto:

Kloster Chorin

Fotonachweis: TMB-Fotoarchiv/Frank Liebke

zurück