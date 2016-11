11.11.16

Kulinarischer Advent

Selbstgemachtes liegt gerade in der Vorweihnachtszeit hoch im Kurs. Wer die Familie oder Freunde mit eigens hergestellten Pralinen, Stollen oder herzhaften Naschereien beschenken möchte oder über ein gelungenes Festtagsmenu nachdenkt, muss nicht ganz alleine in der Küche stehen. In den Wochen vor Weihnachten gibt es in Brandenburg eine Reihe von Seminaren und Kochkursen, bei denen man in Gesellschaft weiterer Hobbyköche oder Hobbybäcker gemeinsam kulinarische Weihnachtsgeschenke herstellen oder seine Kochkunst trainieren kann. Hier einige ausgewählte Tipps:

Rosen und Wurzeln - Stollenbäckerei im Naturparkzentrum Raben im Fläming

Das Naturparkzentrum Raben im Fläming lädt zum gemeinsamen Stollen backen ein. Neben traditionellen Stollen-Zutaten geben Rosenblüten diesem Stollen eine ganz besondere Note. Gemeinsam werden außerdem Kräuter gesucht und man kann den Geschmack von Wurzelkaffee entdecken. Alle Teilnehmer dürfen ihren selbstgebackenen Rosenstollen natürlich für das Weihnachtsfest mit nach Hause nehmen (3.12.2016, 12-17 Uhr, Naturparkzentrum Raben, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848-60004, um vorherige Anmeldung wird gebeten, Preis 25 Euro p.P. inkl. Material, www.flaeming.net).

Spreewälder Kräutermanufaktur: Einkochen und verschenken

Unter dem Motto “Vorwärts zurück zur Natur“ erfüllt Spreewaldkoch Peter Franke die Spreewälder Traditionen mit Leben. Im Mittelpunkt des Kurses stehen Uralt–Techniken des Haltbarmachens von Lebensmitteln: das Einkochen. Gemeinsam werden in der Spreewälder Kräutermanufaktur Spezialitäten hergestellt, die man nicht einfach so im Laden kaufen kann und die sich auch gut als Geschenk eignen (4.12.2016, 9-12 Uhr, Spreewälder Kräutermanufaktur, Byhleguhrer Straße 17, 03096 Burg (Spreewald), Tel.: 035603-660, um vorherige Anmeldung wird gebeten, Teilnehmerzahl 6-12 Personen, Preis: 30,00 Euro p.P., www.spreewald-kraeutermanufaktur.de).

Das Geheimnis guter Pralinen bei der Confiserie Felicitas erkunden

"Wodka-Wedel“, „Ouvertüre“ oder „Romana“. Fans von Felicitas-Pralinen wissen mit diesen Namen sofort etwas anzufangen. Ob mit Alkohol oder ohne, mit Marzipan oder Nougat, mit Nüssen oder Kokos: Bei Felicitas aus Hornow werden 60 verschiedene Pralinensorten in aufwändiger Handarbeit hergestellt und liebevoll verpackt. Im Pralinen-Seminar erfahren die Teilnehmer wo der Unterschied zwischen einer Form-Praline und einer Überzug-Praline liegt, warum manche Pralinen mehr glänzen als andere und können sich dann auch selber einmal als Chocolatier versuchen (10.12. 2016, ab 13 Uhr, Confiserie Felicitas, Dorfstraße 15, 03130 Spremberg OT Hornow, Tel.: 035698-8055549, um vorherige Anmeldung wird gebeten, Preis: 90 Euro, www.confiserie-felicitas.de).

Kochkurs „Weihnachtliche Winterküche“ im Gasthaus Alte Försterei

Wer seine Kochkunst vor dem Weihnachtsfest noch ein wenig trainieren möchte, hat dazu in der Kochschule des Gasthauses Alte Försterei im Wildpark Potsdam die Möglichkeit. Unter fachkundiger Anleitung des Küchenchefs Dominique Hannemann bereiten die Teilnehmer ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menue vor. Nach einem Kennenlernen mit Aperitif geht es in der Kochschule los, dabei erfahren die Teilnehmer vom Kochprofi so manchen Tipp und Trick rund um Einkauf und Fertigung. Im Anschluss wird das köstliche Menü gemeinsam mit korrespondierenden Weinen genossen (10.12.2016, 12-17 Uhr, Gasthaus Alte Försterei, Elisenweg 1 - Im Wildpark, 14471 Potsdam, Tel.: 0331-55050, vorherige Reservierung notwendig, Teilnehmer: mind. 8 bis max. 12 Personen, Preis: 125,00 Euro pro Person inkl. Aperitif zur Begrüßung mit Fingerfood, 3-Gang Menü mit korrespondierenden Weinen und Kaffee, alkoholfreie Getränke während der gesamten Veranstaltung, Schürze und Rezept-CD, www.bayrisches-haus.de).

Ein perfektes Festtagsmenü: Kochkurs bei KOCH und KUNST im Oderbruch

Ein leichtes, festliches Menü steht auf der Karte von Stefan Hessheimer, der im Oderbruch das ganze Jahr über saisonale Kochkurse anbietet. Den Höhepunkt bildet ein überaus zarter Rehrücken in Cassis- Rotwein- Soße, welcher „Low Temperature“ zubereitet wird, ein Rote Bete - Süppchen mit frisch geriebenem Meerrettich bringt Farbe und Schärfe, das Kartoffel- Orangen- Petersilien- Püree wird mit mit Noelly Prat verfeinert und als krönenden Abschluss wird Ananas gebrannt und mit Basilikumcreme und Tonkasahne serviert (11.12.2016, ab 11 Uhr, KOCH und KUNST Galerie im Oderbruch, Poststr. 12, 15324 Letschin OT Groß Neuendorf, Tel.: 033478-4541, vorherige Reservierung notwendig, Preis: 75 Euro p.P. www.kochundkunst.de).

Gutscheine für kulinarische Kurse oder Seminare sind auch schöne Weihnachtsgeschenke. Die genannten Anbieter bieten auch zu weiteren Terminen Kurse an. Alle Infos dazu auf den genannten Websites.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Adventszeit im Land Brandenburg unter www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltungen.

Download Pressenews (word)

zurück