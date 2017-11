06.11.17

Kunst im Erlebnisquartier: 7. Art Brandenburg vom 9.-12.11.2017 in der Schiffbauergasse Potsdam

Anfang November präsentieren sich auf der Brandenburger Leitmesse für Kunst 100 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, Künstlerkollektive und Produzentengalerien aus Brandenburg und Berlin. Zu sehen gibt es Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei, Mixed Media, Installation, Fotografie, Film, Zeichnung und Kunstbuch. Eine ideale Möglichkeit zum Kaufen und Sammeln von Kunst.

„Die Kunstmesse zieht Kunstfreunde aus der ganzen Region an, da sie hier die Chance haben, faszinierende Kunstwerke auf einem noch jungen Kunstmarkt zu entdecken, ein Sammlerstück und Lieblingskunstwerk zu finden und zu fairen Preisen zu kaufen, um sich fortan daran zu erfreuen,“ sagt Jutta Pelz, Vorsitzende des Brandenburgischen Verbandes der Bildenden Künstlerinnen und Künstler e.V.

Die ART BRANDENBURG steht für zeitgenössische Kunst aus dem Land Brandenburg, die von den Künstlerinnen und Künstlern selbst präsentiert wird. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sie sich zur wichtigsten Messe aktueller Kunst des Landes Brandenburg entwickelt. Sie findet im zweijährigen Rhythmus statt und vermittelt einen lebendigen Einblick in die Vielfalt der brandenburgischen Kunstszene. Ebenso ermöglicht die Messe auch den direkten und inspirierenden Dialog zwischen den Kunstakteuren und Gästen. Der Standort ist die Schinkelhalle und die Waschhaus-Arena sowie der Kunstraum Potsdam am Erlebnisquartier Schiffbauergasse in Potsdam. Begleitet wird die Messe von Führungen und Workshops sowie Diskursen in Kooperation mit dem Kunstraum Potsdam und dem Collector‘s Club Berlin.

Veranstaltet wird die ART BRANDENBURG vom Kulturwerk des Brandenburgischen Verbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V., gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg sowie der Landeshauptstadt Potsdam. Partner sind der Kunstraum Potsdam und der Collector‘s Club.

Öffnungszeiten:

9. November 2017: Preview (nur für geladene Gäste), 10. November 2017: 11 bis 20 Uhr, 11. November 2017: 11 bis 20 Uhr, 12. November 2017: 11 bis 18 Uhr. Die Veranstaltung ist barrierefrei.

Tickets:

Regulär: 10 Euro, ermäßigt: 6 Euro (Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende gegen Nachweis), Familientagesticket: 15 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahre zahlen keinen Eintritt. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.

Die Schiffbauergasse befindet sich unweit der Potsdamer Innenstadt in der Berliner Vorstadt, unmittelbar am Tiefen See gegenüber dem UNESCO-Weltnaturerbe Schlosspark Babelsberg.

Weitere Informationen unter:

www.art-brandenburg.de

www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/kultur/museen-und-themenparks

