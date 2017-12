04.12.17

Kurz und Bündig - Neues aus den Reiseregionen

Crowdfunding im Fläming, Spreewaldpodcast gestartet, Neuer Museumsführer Neuzelle erschienen

Flämingschmiede 2017: Halbzeit im Dezember

Als erste Reisedestination Deutschlands hat der Fläming den Wettbewerb „Flämingschmiede 2017“ gestartet, um Crowdfunding gezielt für die touristische Produktentwicklung einzusetzen und sich als kreative Reiseregion zu positionieren. Die drei Projekte, die bis 19. Dezember die meisten Unterstützer hinter sich versammeln, erhalten einen finanziellen „Turbo“, der sie ein Stück näher an ihr angestrebtes Finanzierungsziel bringt: Ein Preisgeld von 3.000 Euro für den 1. Platz, 2.000 Euro für den 2. Platz und 1.000 Euro für den 3. Platz.

14 Projektstarter stellen sich auf www.startnext.com/pages/flaemingschmiede vor. Dabei sind Projekte wie der „Kranich-Express“- ein Elektroshuttle für den Naturpark Nuthe-Nieplitz, „floating home“ – eine schwimmende Urlaubs- und Erholungsinsel auf dem Mellensee oder das „Schlafwagenhotel Bahnhof Rehagen“, das sich als Ganzjahresangebot aufstellen möchte. Wer bis zum Ende der gesamten Finanzierungsphase am 12. Januar 2018 das selbst gesteckte Finanzierungsziel erreicht, erhält das Geld seiner Unterstützer ausgezahlt und kann sein Projekt verwirklichen. Jeder Unterstützer erhält dafür ein Dankeschön, etwa in Form von Gutscheinen für das entstehende Angebot oder individuell gestalteten Goodies.

Neues digitales Angebot für Südbrandenburg

Von Wenden und Sorben, Trachten und Bräuchen, einem Interview mit dem Produzenten des Spreewaldkrimis und vielem, vielem mehr ist ab sofort auf www.spreewaldpodcast.de zu hören. Der Spreewaldpodcast berichtet über Freizeitangebote zwischen Schönefeld und Forst. Bislang wurden elf Folgen veröffentlicht. Jede Woche soll eine weitere hinzukommen. Reisegebietsgrenzen spielen dabei keine Rolle und so warten auch in Teltow-Fläming, Oder-Spree und der Lausitz noch viele spannende Gesprächspartner auf den Spreewaldpodcast und seine Hörer. Ergänzt wird das Angebot um einen Veranstaltungskalender, der einfach und übersichtlich über Konzerte, Feste, Märkte, Schauspiel usw. in der Region informiert.

Eine Verlinkung zu iTunes und der Apple Podcast-App gibt es hier: itunes.apple.com/de/podcast/spreewaldpodcast/id1269771950) oder mit den entsprechenden Android-Podcatcher.

Die Leistungsanbieter vor Ort können durch eine Verlinkung zum Spreewaldpodcast ihren Gästen einen kostenlosen Mehrwert bieten. Der Spreewaldpodcast ist kostenlos und kann in der Podcast-App ganz einfach abonniert werden. Er wird privat vom Lübbener Wolfgang Starke produziert.

Neuer Museumsführer: Das Himmlische Theater

Im März 2015 konnte die Stiftung Stift Neuzelle das Museum Himmlisches Theater eröffnen, in dem die spektakulären Neuzeller Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab zu besichtigen sind. Dieses in Europa einmalige monumentale Barockkunstwerk zählt zu den Anziehungspunkten in der Region und zu einem der herausragenden Beispiele der Klosterkunst im 18. Jahrhundert. Die Ausstellung hat sich zu einem für Brandenburg einmaligen Museum entwickelt. Jetzt hat die Stiftung dazu einen Museumsführer vorgelegt, der auf 40 Seiten in Geschichte und Bedeutung, Konstruktion und Restaurierung der Passionsdarstellungen eingeht. Dabei folgt der Museumsführer den Themen und dem Ablauf in der Ausstellung. Abgedruckt sind in dem Museumsführer auch alle 15 Szenen der Passionsdarstellungen in Fotomontagen, die für die Ausstellung im Kutschstallgebäude angefertigt wurden. Das reich bebilderte Bändchen erschien im Verlag Schnell und Steiner in Regensburg. Es ist im Museum Himmlisches Theater in Neuzelle zum Preis von 4.-- € zu haben. Das Kloster Stift Neuzelle feiert im Jahr 2018 seinen 750. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums findet im Museum Himmlisches Theater ein Kulissenwechsel statt. Von den seit 2015 gezeigten beiden monumentalen barocken Theaterkulissen wird eine im Oktober 2018 gegen eine frisch restaurierte Szene ausgetauscht, die dann erstmalig zu sehen sein wird.

