14.02.18

Kurz vorgestellt – Neues aus Brandenburg

Internationaler Kunstwanderweg und Schlaubetalwanderweg gehören zu den Besten

Der Internationale Kunstwanderweg im Hohen Fläming sowie der Schlaubetalwanderweg im Seenland Oder-Spree gehören weiter zu den besten Wanderwegen in Deutschland. Der Deutsche Wanderverband kürte auf der diesjährigen Reisemesse CMT in Stuttgart wieder die Qualitätswege Wanderbares Deutschland. Die beiden Brandenburger Wanderwege konnten dabei ihr Zertifikat, das sie vor drei Jahren verliehen bekamen, erfolgreich verteidigen. Weitere Informationen unter: www.reiseregion-flaeming.de, www.seenland-oderspree.de

Filmtourismus in Brandenburg: Veranstaltung mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg

Am 23. Februar 2018 laden das Medienboard Berlin-Brandenburg und die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH gemeinsam zur Veranstaltung „Bevor die 2. Klappe in Brandenburg fällt“ ein. In der Zeit von 10 bis 14:30 Uhr gibt es in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund in Berlin die öffentliche Präsentation des ersten Konzeptentwurfes zur filmtouristischen Vermarktung des Filmlandes Brandenburg mit anschließender Podiumsdiskussion und Networking. Darüber hinaus werden die Kollegen aus Bayern ihre „Filmkulisse Bayern“ vorstellen und erläutern, welche Effekte durch den Filmtourismus erhofft wurden und welche tatsächlich eingetreten sind. Informationen zum Programm unter: www.bbfc.de; Pressevertreter sind willkommen, Anmeldungen unter: www.bbfc.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/3306255

Tourismustag der Städte mit Historischen Stadtkernen in Angermünde

Am 21. Februar 2018 (10 bis 15 Uhr) findet im Rathaus der Stadt Angermünde der Tourismustag der „AG Städte mit historischen Stadtkernen“ statt. Themen sind die touristische Vermarktung der historischen Städte sowie ein Workshop „Tourist-Informationen in historischen Stadtkernen“. Anmeldung per Mail an: info ‎@‎ ag-historische-stadtkerne.de; mehr unter: www.ag-historische-stadtkerne.de

