15.06.17

Laue Nächte – schöne Künste

Im Sommer in Brandenburg unterwegs zu sein lohnt sich nicht nur, weil an jeder Ecke ein Badesee lockt. Wenn die Tage lang und die Nächte lau sind, Grillen zirpen und das Picknick die liebste Mahlzeit ist, zieht auch die Kultur aufs Land. Zahlreiche Kulturfestivals sind seit vielen Jahren aus dem Sommer in Brandenburg nicht mehr wegzudenken. Darunter sind Klassiker wie der Choriner Musiksommer oder die Kammeroper Rheinsberg, aber auch neue Formate wie das Mobile Kino Uckermark. Wir stellen eine Auswahl vor:

Choriner Musiksommer

Zu den ältesten Festivals im Land Brandenburg gehört der Choriner Musiksommer, der in diesem Jahr bereits in die 54. Auflage geht. Am 26. Juni 2017 geht es los und eines der wichtigsten Werke der Norddeutschen Backsteingotik wird bis zum 27. August zur Bühne für hochkarätige Konzerte. Auch in diesem Jahr gastieren in Chorin wieder große Namen. Dazu gehören zum Beispiel: das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (1. Juli), das Deutsche Symphonie Orchester Berlin (2. Juli), das Signum Saxophone Quartet (16. Juli), Voces 8 (22. Juli), German Brass (30. Juli), die Staatskapelle Weimar (13. August), das Blechbläserensemble Ludwig Güttler (20. August) sowie der Thomaner Chor Leipzig (26. August). Alle Informationen zum Programm und zum Ticketverkauf auf: www.choriner-musiksommer.de

Brandenburgische Sommerkonzerte:

Unmittelbar nach der Wende wurden die Brandenburgischen Sommerkonzerte gegründet - ursprünglich mit dem Ziel, den einstigen West-Berlinern das neue Bundesland Brandenburg näher zu bringen. Der Charakter der Sommerkonzerte hat sich seitdem kaum verändert. Die populäre Konzertreihe verbindet hochklassige Konzerterlebnisse mit einem Ausflug aufs Land inklusiver einer gedeckten Kaffeetafel vor Ort. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf kommt immer einem denkmalgeschützen Gebäude vor Ort zu Gute. Bis zum 10. September 2017 gehen die Klassiker wieder auf Landpartie. 27 Orte im ganzen Land – von Gramzow im Norden bis Annahütte in der Lausitz – werden bespielt. Ausführliche Informationen unter: www.brandenburgische-sommerkonzerte.org

Kammeroper Schloss Rheinsberg

Ein Schloss, ein Park, ein See – Kann man sich einen schöneren Ort vorstellen, um an einem warmen Sommerabend besonderen Stimmen zu lauschen? Immer zwischen Mitte Juni und Mitte August präsentiert die Kammeroper Schloss Rheinsberg in dieser Kulisse ihr Festival mit jungen Sängern aus aller Welt. Jährlich findet ein internationaler Gesangswettbewerb statt. Als Preise werden die Opernpartien für die Festivalaufführungen vergeben. Renommierte Dirigenten und Regisseure erarbeiten mit den Preisträgern die Aufführungen. Ein besonderes Highlight: „Der Singende See“. Volksweisen und Abendlieder erklingen à cappella am Grienericksee: vor dem Schloss, auf dem Uferweg und vor der Grotte. Das Publikum nimmt auf den Fahrgastschiffen der Reederei Halbeck Platz, die vor dem Schloss ankern (Termine: 30. Juni und 1. Juli 2017). Infos zum Programm und Tickets unter: www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de

Theatersommer Netzeband

Auch bereits als Klassiker gilt der Theatersommer im 200-Seelen Dorf Netzeband im Norden Brandenburgs. Seit 1996 wird hier auf einer Naturbühne im Gutspark, im Schatten der klassizistischen Kirche, Theater gespielt. Ebenso lange kommt dabei das Stück „Unter dem Milchwald“ mit 53 überlebensgroßen Figuren zur Aufführung (23., 24., 30. Juni sowie 1. Juli 2017). „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ (9.,15., 16., 22., 23., 30. Juli, 6., 13., 20. August 2017) sowie Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ sind in diesem Jahr ebenfalls zu sehen (29. Juli, 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. August 2017). Infos gibt es hier: www.theatersommer-netzeband.de

Elblandfestspiele in der Prignitz

Zu den Höhepunkten des Kultursommers in der Prignitz gehören alljährlich die Elblandfestspiele, die am 14. und 15. Juli 2017 in der besonderen Atmosphäre der „Alten Ölmühle“ in Wittenberge stattfinden. „Ein Sommer an der Elbe – Welthits in Wittenberge“ ist das diesjährige Motto des internationalen Festivals für Operette, Film- und Musicalmelodien. Zu Gast sind erstklassige Musiker, die in diesem Jahr aus Deutschland, Österreich, Italien, den USA und Südamerika kommen, darunter unter anderem das Deutsche Filmorchester Babelsberg. Weitere Informationen: www.elblandfestspiele.de

Havelländische Musikfestspiele

Strenggenommen sind die Havelländischen Musikfestspiele kein Sommer-Festival, denn die Konzerte finden während des ganzen Jahres statt. Aber auch die Festspielmacher im Havelland nutzen die schönen Monate, um die Musik Open-Air zu präsentieren. Das Potsdamer Belvedere auf dem Pfingstberg, der Schlossgarten von Ribbeck, der Park von Schloss Ziethen und der Märkische Hof Päwesin sind Locations in den Monaten Juni, Juli und August. Chansons, Jazz und Klaviertöne stehen unter anderem auf dem Programm. Infos zu Terminen und Tickets: www.havellaendische-musikfestspiele.de

Aquamediale 12

Keine Musik, dafür zeitgenössische Kunst präsentiert die Aquamediale. Zum 12. Mal findet das Festival inmitten der einzigartigen Naturlandschaft des Spreewalds statt. Bis zum 24. September 2017 sind die Installationen und Kunstobjekte von 16 Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Sie stehen unter dem Motto „Glaube Liebe Hoffnung“. Damit nimmt auch die Aquamediale Bezug zum Reformationsjubiläum. Thema der Arbeiten ist der reformatorische Prozess in der Gesellschaft, der dem evolutionären Prozess in der Natur gegenüber gestellt wird. Mehr unter: www.aquamediale.de

Mobiles Kino Uckermark:

Nach einer ersten erfolgreichen Open-Air-Saison im Jahr 2016, hoffen die Macher des „Mobilen Kinos Uckermark“ auch in diesem Sommer wieder auf viele Besucher. Das Konzept ist so einfach wie überzeugend. Mit einer mobilen Anlage in digitaler Vorführqualität und einem großen Airscreen bringt das Multikulturelle Centrum Templin bis zum 9. September 2017 gute Filme überall da hin, wo es schön ist. Der Aufbau erfolgt in sehr kurzer Zeit und ermöglicht damit größtmögliche Flexibilität. Spielorte 2017 sind zum Beispiel Gut Gollin und Gut Temmen, die Wasserburg Gerswalde, der Ziegeleipark Mildenberg, die Wassermühle Gollmitz und die Seebühne Templin. Alle Gastgeber bieten schon vor dem Film ein individuelles Speisen- und Getränkeangebot. Weitere Infos zum Programm: www.multikulturellescentrum.de/mobiles-kino-um

Spreewälder Filmsommer

Cineasten kommen ab dieser Saison auch im Spreewald auf ihre Kosten. Erstmalig laden der Verein für Film- und Medienpädagogik Cottbus e.V. in Zusammenarbeit mit dem FilmFestival Cottbus noch bis zum 6. Oktober 2017 zum „Spreewälder Filmsommer“ ein. Elf Spielfilme sowie ein Kurzfilm stehen bei den Open-Air-Vorführungen auf dem Programm. Die Spielstätten des Spreewälder Filmsommer sind der Schlossberg in Luckau, das Haus Burglehn und der Hafen 2 in Lübben, der Große Hafen in Schlepzig sowie Schloss Groß Leuthen. Bei schlechtem Wetter sind Regenvarianten vorhanden. Weitere Informationen unter: www.filmfestivalcottbus.de

Oper Oder-Spree

Zu den Höhepunkten der Oper Oder-Spree gehört die jährliche Opernproduktion. In diesem Jahr wurde Jaques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ ausgewählt. Das Stück, das vor rund 150 Jahren Premiere feierte, gilt als das Urbild der Operette und ist ein Klassiker des Musiktheaters. Wer „Orpheus“ erleben möchte, kann zwischen zwei Veranstaltungsorten mit historischem Flair wählen: dem Kreuzhof des Klosters Neuzelle (Premiere 3. August 2017, weitere Termine 4., 5., 8., 10., 12. August 2017) und dem Burghof der Burg Beeskow (17. und 18. August 2017). Weitere Infos: www.operoderspree.de

Weitere Informationen zu Kulturangeboten in Brandenburg: www.reiseland-brandenburg.de

