02.05.17

Lummerland im Filmpark Babelsberg

Neue Attraktion aus der Kinofilmproduktion „Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer“

Lummerland, die Insel mit den zwei Bergen im großen Ozean, ist zu klein geworden, um weiterhin all seine Bewohner zu beherbergen. So begibt sich der Waisenjunge Jim Knopf gemeinsam mit seinem besten Freund Lukas, dem Lokomotivführer, in die große weite Welt. Der von Dennis Gansel inszenierte Film „Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer“ ist die erste Realverfilmung des beliebten Stoffes, der im Frühjahr 2018 in die Kinos kommt. Als neues Highlight ist die Außenkulisse seit Ostern im Filmpark Babelsberg zu sehen.

Leise Musik, Vogelgezwitscher, Stimmen aus dem Film, Nebel, ein Signal ertönt. Schnaufend, mit rauchendem Schornstein und brennenden Frontlichtern, kommt Emma langsam hervor. Sie fährt behutsam bis zur Mitte, so als ob sie neugierig ist und die Besucher begrüßen will…so erlebt das gespannte Publikum den Anfang seines Aufenthaltes auf Lummerland auf einem eigens für den neuen Programmpunkt gebauten Steg in der Dekoration im Filmpark Babelsberg. Der ist Teil der sogenannten Backlot-Tour, die auch zu Originalkulissen Babelsberger Produktionen führt, wie beispielsweise dem Military Camp aus „The Monuments Men“ oder dem GZSZ-Außenset.

„Die Backlot- oder Studiotour ist einer der wichtigsten Programmpunkte im Angebot des Filmpark Babelsberg,“ so Friedhelm Schatz, Geschäftsführender Gesellschafter im Filmpark Babelsberg. Noch vor dem Kinostart können die Filmpark-Besucher hinter die Kulissen dieser aufwendigen Produktion schauen. Die neue Major-Attraktion ist ein herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem Filmpark Babelsberg und den Produzenten des Films vor Ort.

„Lummerland“ wird für die nächsten drei Jahre zu besichtigen sein. Auf dem Weg in die große weite Welt erleben Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer einige Abenteuer, die sie unter anderem aufs Meer, in die Wüste, nach Mandala und in die Drachenstadt von Frau Mahlzahn führen. Die Dekoration dazu im Filmpark Babelsberg entstand auf einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmeter. Für die Dreharbeiten wurden insgesamt 3 Lokomotiven gebaut, Lokomotive „Emma“ ist voll funktionsfähig und hat ein Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen. Für den Bau der Berge rollten etliche Züge mit Felsgestein aus Styropor heran. Im Bassin werden sogar während der jeweiligen Führungen zwei Wasserbomben gezündet und eine Windmaschine ermöglicht Wellengang.

„Jim Knopf & Lukas der Lokomotivfahrer“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Michael Ende, das der deutsche Schriftsteller 1960 veröffentlichte und das zu den erfolgreichsten und beliebtesten Kinderbüchern im deutschsprachigen Raum zählt.

