15.06.17

Luther goes Pop

Mönche und Nonnen erobern die Odertalbühne in Schwedt

Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum bringen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Oder) mit dem Stück „Luther – Zwischen Liebe, Tod und Teufel“ vom 24. Juni 2017 an erstmalig ein Open-Air-Musical auf die Odertalbühne.

Das Pop-Musical „Luther – Zwischen Liebe, Tod und Teufel“ spielt zum Ende des Mittelalters. Es ist eine Zeit, in der die päpstliche Inquisition Angst und Schrecken verbreitet und die Kirche Willkür, Ausbeutung und Korruption duldet. Der junge Ordensbruder Martin Luther will eine andere Welt: In 95 Thesenpapieren donnert er seinen Zorn an die Wittenberger Schlosskirche. Für die einen wird Martin zum Helden, gleichzeitig trachten andere ihm nach dem Leben. Doch seine Waffe ist das Wort. Auf dem Tribunal in Worms bietet er dem Kaiser die Stirn und verteidigt seine Überzeugung mit flammender Zunge. Er wird geächtet und für vogelfrei erklärt. In seinem Versteck auf der Wartburg übersetzt er die Bibel und entzündet damit die Herzen der Menschen, Martin Luther führt sie aus dem finsteren Mittelalter in eine neue, hellere Zeit. Und er verliebt sich. Ausgerechnet in eine Nonne, die ihn fortan nicht mehr aus den Augen lässt.

Diese mitreißende Geschichte rund um da Leben des großen Reformators präsentieren die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf spannende, witzige und freche Art und Weise. Das rockige Pop-Musical mit beeindruckenden Percussion-Einlagen, leidenschaftlichem Tanz und einer Feuershow feiert am 24. Juni 2017 um 20 Uhr Premiere. In der Hauptrolle ist Dirk Weidner zu erleben, an seiner Seite Katarzyna Kunicka als Nonne Katharina von Bora. Autoren des Stück sind Thomas Zaufke (Komposition) und Ulrich Michael Heissig (Libretto).

Die Frage, ob man aus Luther jetzt auch noch ein Pop-Musical machen muss, beantwortet Felix Gattinger, Dramaturg an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt, so: „Gewiss, man kann des großen Luther auch völlig anders gedenken – sich in theologischen Zirkeln zusammenfinden oder Konzertreihen mit sakraler Musik veranstalten. Man kann dieses große Ereignis aber auch als die Geschichte einer mutigen Rebellion erzählen. Wie ein junger Mönch mit tiefen Überzeugungen die Zeichen der Zeit erkannt und all seinen Mut zusammengenommen hat um die Welt zu verändern. Durch die Reformation erschloss sich den Menschen eine völlig neue Art zu singen. Die Musik wurde aus den Kirchen und Klöstern hinausgetragen ins Leben der Leute und in ihren Alltag. Natürlich wäre es falsch, Martin Luther als Begründer der Popmusik zu bezeichnen, doch sein Umgang mit der Musik bewirkte sicher eine wegweisende Popularisierung der Musik. Vor diesem Hintergrund betrachtet, liegt die Umsetzung des Stoffes als Musical gar nicht so fern.“

Premiere 24. Juni 2017, weitere Vorstellungen: Freitag, 30. Juni, 20:00 Uhr; Samstag, 1. Juli, 20:00 Uhr; Mittwoch, 5. Juli, 10:30 Uhr; Freitag, 14. Juli, 20:00 Uhr; Samstag, 15. Juli, 20:00 Uhr; Freitag, 21. Juli, 20:00 Uhr; Samstag, 22. Juli, 20:00 Uhr; Sonntag, 23. Juli, 15:00 Uhr; Freitag, 28. Juli, 20:00 Uhr; Samstag, 29. Juli, 20:00 Uhr

30 Minuten vor jeder Aufführung beginnt das Stück mit einem Spektakel im Hugenottenpark. Karten für alle Vorstellungen sind an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 03332. 538 111 (Dienstag bis Freitag 12 bis 20 Uhr) erhältlich.

Ein Vorgeschmack auf das Musical gibt es bereits jetzt auf Youtube: www.youtube.com/watch?v=HaL-qMIcgQI

Weitere Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Reformationsjahr unter: www.reiseland-brandenburg.de/reformation

