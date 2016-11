07.11.16

Luther Pass lädt zur Spurensuche in drei Ländern ein

Acht Orte der Reformationsgeschichte in drei Bundesländern verbunden

Zum Reformationsjubiläum hat der Landkreis Elbe-Elster, ganz im Süden Brandenburgs, ein besonderes touristisches Angebot für kulturgeschichtlich interessierte Gäste auf den Weg gebracht: den Luther Pass. Er verbindet die Stätten der Reformation im Landkreis Elbe-Elster mit der Tetzelstadt Jüterbog, mit Torgau, dem Sterbeort von Luthers Gemahlin Katharina von Bora, und natürlich mit der Lutherstadt Wittenberg, dem Ort des Thesenanschlags. Der Luther Pass erschließt die Stätten der Reformation rund um Wittenberg, die überraschende kleine und große Geschichten rund um den Alltag zu Zeiten der Reformation erzählen können.

Der Luther Pass ist angelehnt an einen „echten“ Reise- oder Pilgerpass. In jeder der acht beteiligten Städte erhalten die Gäste einen Stempel in ihren Pass, der auch die jeweiligen Spuren der Reformation dort kurz beschreibt. Die wichtigsten Veranstaltungen sind ebenso enthalten, wie eine Postkarte zum Heraustrennen, die Teil eines Gewinnspiels ist. Außerdem ist Platz für eigene Notizen, so dass die Besucher Erinnerungen an ihre Reise auf Luthers Spuren festhalten können. Der Luther Pass wird kostenlos in den Touristinformationen der beteiligten Städte sowie auf Messen und großen Veranstaltungen ausgegeben.

Der Luther Pass ist als leicht handhabbarer Wegweiser gedacht, der die riesigen gesellschaftlichen Umwälzungen der Reformationszeit in Geschichten und authentischen Orten erlebbar macht. In Bad Liebenwerda erfahren die Gäste beispielsweise, wo Luther von den Thesen abschwören sollte und sich mit einem Abgesandten des Papstes traf. Die Gäste können die Stätte der Reformationsschlacht bei Mühlberg/Elbe besuchen und sich das zu einem Pass gehörende Foto machen lassen. Im Schloss Doberlug können sie sich darüber informieren, was die plötzlich arbeitslos gewordenen katholischen Mönche unternahmen.

Der Pass verbindet die Städte Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain, Finsterwalde, Herzberg/Elster, Jüterbog, Mühlberg/Elbe (jeweils Brandenburg), Torgau (Sachsen), sowie Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt).

Weitere Informationen: www.lutherpass.de

Download Reisetipp (word)

Download Reisetipp (pdf)

Download Pressefoto:

Luther Pass

Foto: Landkreis Elbe-Elster/Andreas Franke

