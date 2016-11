07.11.16

Luther und die Folgen - Reformation in Brandenburg

Reformation in Brandenburg? So mag man – gewöhnt, innerhalb der Luther-dekade nach Wittenberg zu schauen – erstaunt fragen, um dann festzustellen: Luther selbst war nie hier! Doch nicht nur reformationsgeschichtliche Groß-ereignisse wie die Schlacht bei Mühlberg (1547) geschahen auf dem Boden des heutigen Landes Brandenburg. Auch die Ablasspredigten des Dominikanermönchs Johann Tetzel in Jüterbog bildeten einen Anlass für die Veröffentlichung der "Thesen" Luthers 1517. Die von Luther angestoßene Reformation hatte auch tiefgreifende Folgen für die Region und prägte die Lebenswirklichkeit der Menschen. Viele Orte im Land zeugen noch heute davon. Das Jubiläum 500 Jahre Reformation wird daher im nächsten Jahr der thematische Schwerpunkt für die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH wie auch für Kulturland Brandenburg sein. Und der evangelische Kirchentag, der vom 24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und der Lutherstadt Wittenberg stattfindet, macht im Rahmen des „Kirchentags auf dem Weg“ auch Station in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam.

Die Reformation war kein alles umstürzender Moment, sondern ein Prozess, der seine Voraussetzungen im Spätmittelalter hat und sich über einen längeren Zeitraum konfessioneller Formierungsprozesse hinstreckt. 2017 werden sich unter der Dachmarke Kulturland Brandenburg unterschiedlichste kulturelle Akteure und Einrichtungen mit dem Thema Reformation auseinandersetzen. "Luther und die Folgen" lautet der Titel des Themenjahres, bei dem mit Ausstellungen und Veranstaltungen insbesondere das Alltagsleben der Menschen in den Fokus gerückt wird. In diesem Zusammenhang sind in Brandenburg im Jahresverlauf 2017 eine Vielzahl von Ausstellungen zu sehen – fünf davon stellen wir kurz vor:

„Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Brandenburg und Preußen“

Die zentrale Ausstellung zum Themenjahr von Kulturland Brandenburg findet vom 8. September 2017 bis zum 8. Januar 2018 im Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte in Potsdam statt. Themen sind die Freiheit als Dreh- und Angelpunkt der Reformation und die Frage nach der Sprengkraft der reformatorischen Glaubensinhalte in der Zeit des Umbruchs am Beginn der Neuzeit. www.hbpg.de

„Tetzel-Ablass-Fegefeuer“

Vom 8. September bis zum 26. November 2017 wird im Kulturquartier Mönchenkloster und in der Nikolaikirche Jüterbog die Ausstellung „Tetzel-Ablass-Fegefeuer“ gezeigt. Jüterbog hat in der öffentlichen Wahrnehmung seinen Platz in der Reformationsgeschichte vor allem durch das Auftreten des Ablasskommissars Johann Tetzel. Dies wurde zum Auslöser von Luthers Protest gegen die vorreformatorische Ablasspraxis und damit der Reformation selbst. Johann Tetzel gehört zu den bekanntesten Figuren des Reformationszeitalters. Die Ausstellung stellt die historische Person Johann Tetzels vor und verdeutlicht seine Einbindung in die Reformation. www.jueterbog.de

Ausstellung „Bürger – Pfarrer – Professoren.“ St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg

Im Mittelpunkt der von Mai bis Oktober 2017 stattfindenden Ausstellung in der St. Marienkirche in Frankfurt Oder steht die historische Pfarr- und Universitätskirche St. Marien mit ihren historischen Kulturschätzen. An keinem anderen Ort in der Stadt kann man die mittelalterliche und reformationszeitliche Bedeutung Frankfurts als geistiges und kulturelles Zentrum, das weit über Brandenburg hinaus Bedeutung ausstrahlte, noch so anschaulich nachvollziehen. Die Ausstellung schildert die historischen Vorgänge und städtischen Verhältnisse des Spätmittelalters und der Reformationszeit in Frankfurt aus einer personengeschichtlichen Perspektive. www.kultur-ffo.de

„Wieder verwenden, verwerten, aufbereiten – Der Sinn des zweiten Nutzens im Brandenburger Dom“ (10.5. bis 31.10.2017)

Die Ausstellung widmet sich der Bedeutung und den charakteristischen Merkmalen des protestantischen Kirchenraumes und seiner Ausstattung. So wird den neuen Anforderungen, die sich aus den Veränderungen in Liturgie und Ritus ergaben, nachgegangen. Sie bewirken eine Weiterentwicklung der künstlerischen Ausstattung: Moderne Altarbilder und Glasfenster sowie moderne Kleidung für die Pfarrer. Die Ausstellung wird in Kooperation mit der St. Gotthardt-Gemeinde realisiert, einer authentischen protestantischen Predigtkirche, deren Hauptaltar als erste protestantische Auftragsarbeit in Brandenburg gilt. Ein "Reformationspfad" führt durch die Stadt Brandenburg an der Havel zu den unterschiedlichen Kirchen, die mit der Reformation in Beziehung stehen. www.dom-brandenburg.de

Reformationsmuseum in Mühlberg

Im Zentrum des reformationsgeschichtlichen Museums in der frisch sanierten Klosterpropstei Mühlberg an der Elbe steht die Schlacht bei Mühlberg aus dem Jahr 1547. Eine Medieninszenierung, die die Ereignisse aus drei unterschiedlichen Perspektiven vorstellt, bildet den Mittelpunkt. Daneben stehen die Protagonisten, wie Kaiser Karl V., dessen Widersacher der sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. oder sein Vetter Herzog Moritz von Sachsen ist. Eine lebensgroße Kopie des berühmten Reiterbildnisses Karl V. von Tizian komplettiert diese Ausstellung. Im Rahmen der Restaurierung wurden zudem großformatige Bildfelder mit kostbaren Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert freigelegt, die als interessantes reformationsgeschichtliches Zeugnis gelten. www.muehlberg-elbe.de

Ebenso gibt es auch geführte Stadtrundgänge auf den Spuren der Reformation.

An authentischen Orten wie Kirchen, Klöstern, Schulen oder Bürgerhäusern lässt sich interessantes, spannendes und Neues aus der Geschichte der beteiligten Städte erzählen - vom Werden der Reformation und ihren Auswirkungen bis in die Gegenwart. So beispielsweise auch in Bad Belzig, das bis in das 19. Jahrhundert zum damaligen Kurfürstentum Sachsen und damit zum Mutterland der Reformation gehörte. Hier war Martin Luther 1530 zu Besuch und hat vermutlich auch vor der Belziger Gemeinde gepredigt. Unter dem Titel „Prediger und Bürger – Reformation im städtischen Alltag“ gibt es auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ des Landes Brandenburg auch Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Spuren der Reformation lassen sich ebenso anhand von Stelen und Tafeln im Stadtbild und mit Flyern zu den jeweiligen Orten auf eigene Faust entdecken. Weitere Informationen unter: www.prediger-und-buerger.de

Informationen zu diesen sowie zu weiteren Angeboten zum Reformationsjubiläum gibt es auf www.reiseland-brandenburg.de und www.kulturland-brandenburg.de. Hier steht auch ein Flyer zum download bereit, den Kulturland und die TMB zum Thema herausgegeben haben.

Auch Bad Belzig ist ein Ort der Reformation.

Foto: TMB-Fotoarchiv/Steffen Lehmann

