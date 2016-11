11.11.16

Mit den Havelländischen Musikfestspielen durch den Advent

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier… ganze sechs Konzerte veranstalten die Havelländischen Musikfestspiele in der Adventszeit. Festliche und besinnliche Musik erklingt an den schönsten Orten und leitet feierlich die Weihnachtszeit ein.

Los geht es am 1. Advent mit einem weihnachtlichen Konzert in der Kirche Bagow. Das Trio Tsching begründet seinen ganz eigenen Musikstil aus Jazz, moderner Klassik, altem regionalen Liedgut und Balkanmusik. Mit der außergewöhnlichen Besetzung aus Cello Saxophon und Gitarre erzeugt das Ensemble eine besondere Klangimpression in den alten Kirchenmauern. Die malerische Jugendstilkirche in freundlichem Rosé und einem vorgelagerten Fachwerkeingang bietet eine traumhafte Kulisse für das festliche Adventskonzert.

Den 2. Advent feiern die Havelländischen Musikfestspiele auf dem Landgut Stober. Unter der Leitung von Stefan Rauh präsentiert der Kammerchor Berlin ein exzellentes Vorweihnachtsprogramm. Werke von G. P. da Palestrina, H. L. Haßler sowie eine Uraufführung des Dirigenten selbst werden zu hören sein. Vor dem Konzert lohnt es sich den regionalen Adventsmarkt des Landguts zu besuchen.

Am Samstag darauf, den 10.12. kann der Zuhörer einmal die temperamentvolle Seite der Weihnachtsvorfreude erleben. Der Gospelchor inspired! erfüllt die Kirche Ziethen mit leidenschaftlichen Weihnachtssongs. Einen Tag darauf, den 3. Advent, wird es noch einmal feierlich. Das Blechblas-Quintett emBRASSment aus Leipzig spielt Werke von unter anderem G. F. Händel und J. Brahms in der Kirche Wachow. Auch in Wachow gibt es einen herrlichen Weihnachtsmarkt zu entdecken.

Das Fest rückt immer näher, die Vorfreude wird immer größer doch bevor der Heiligabend kommt machen die Musikfestspiele noch einmal einen Abstecher nach Österreich. Im Hotel Bollmannsruh am Beetzsee gibt Irina Vogt eine weihnachtliche Lesung unter dem Titel „Weihnachten in Österreich“. Für die festlich musikalische Begleitung sorgt das Duo Allegro mit Gitarre und Klarinette. Am 4. Advent feiern die Musikfestspiele schließlich das letzte Adventskonzert und damit den großen Abschluss der Saison 2016. An gleich zwei Vorstellungen, um 14 Uhr und um 16 Uhr, gibt es einen wahren Höhepunkt zu erleben. Die grandiose Sopranistin Jacqueline Krohne singt auf Schloss Kartzow. Begleitet von Blockflöte und Cembalo präsentiert sie unter anderem Werke von G. P. Telemann und A. Scarlatti sowie altdeutsche Weihnachtslieder.

Alle Adventskonzerte der Havelländischen Musikfestspiele 2016 im Überblick:

So. 27. November 2016: Konzert zum 1. Advent mit dem Trio Tsching in der Kirche Bagow

So. 04. Dezember 2016: Weihnachtskonzert mit dem Kammerchor Berlin auf dem Landgut Stober

Sa. 10. Dezember 2016: Weihnachtskonzert mit dem Gospelchor inspired! in der Kirche Ziethen

So. 11. Dezember 2016: Weihnachtskonzert mit dem Leipziger Brass Quintett emBRASSment in der Kirche Wachow

Sa. 17. Dezember 2016: „Weihnachten in Österreich“ – musikalisch begleitete Lesung mit Irina Vogt und dem Duo Allegro

So. 18. Dezember 2016: Weihnachtliches Abschlusskonzert mit Jacqueline Krohne (Sopran), Susanne Ehrhardt (Blockflöte) und Christian Möbius (Cembalo) auf Schloss Kartzow

Kartenbestellungen für die Havelländischen Musikfestspiele sind über die Internetseite www.havellaendische-musikfestspiele.de sowie unter der Telefonnummer 033237/85963 möglich.

Informationen zu weiteren Adventskonzerten im Land Brandenburg unter www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltungen.

