13.02.18

Museum Barberini auch 2018 mit großen Namen

Werke von Max Beckmann, Gerhard Richter und Henri-Edmond Cross

Nach weniger als einem Jahr konnte das Museum Barberini in Potsdam im Dezember 2017 den 500.000 Besucher begrüßen. Die Neugründung des Hauses gilt als erfolgreichster Start eines Kunstmuseums in Deutschland. Die Sonderausstellungen zum Impressionismus und zur Klassischen Moderne sahen mehr als 320.000 Menschen, die Ausstellung „Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne“ mehr als 140.000 Besucher. Die vergangene Schau „Hinter der Maske. Künstler in der DDR“ besuchten mehr als 100.000 Gäste.

Auch das Ausstellungsprogramm 2018 hat das Zeug dazu, diesen äußerst erfolgreichen Weg fortzusetzen. Unter der Leitung von Direktorin Dr. Ortrud Westheider zeigt das Museum in Ausstellungen mit internationalen Kooperationen Werke von Max Beckmann, Gerhard Richter sowie die erste Retrospektive zum Werk des Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross in Deutschland.

Den Auftakt macht vom 24. Februar bis 10. Juni 2018 die Ausstellung „Max Beckmann. Welttheater“. Viele Gemälde Max Beckmanns (1884 bis1950) zeigen die Welt des Theaters, Zirkus und Varietés. Der Maler verwandelte das Bild in eine Bühne. Das Zurschaustellen trieb ihn an. Erstmals geht eine Ausstellung der Frage nach der ideen­geschichtlichen Einbindung der Vorstellung vom Welttheater in der Kunst Max Beckmanns nach. Sie ermöglicht einen neuen Zugang zu einem der großen Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts. Unter den rund 100 gezeigten Werken sind zwei großformatige, bisher kaum in Europa präsentierte Triptychen. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Kunsthalle Bremen.

Vom 30. Juni bis 21. Oktober 2018 folgt Gerhard Richter. Diese Ausstellung trägt den Titel „Gerhard Richter. Abstraktion“ und widmet sich erstmals den abstrakten Strategien und Verfahrensweisen im Gesamtwerk des Künstlers. Angeregt durch eine Neuerwerbung des Museums Barberini durchmisst sie Richters Werk von den 1960er Jahren bis heute und widmet sich dem Verhältnis und den Bedeutungen von Abstraktion und Gegenstand, von Photographie und Farbmaterial, von Übermalung und Freilegung. Sie vereint etwa 80 Werke aus internationalen Museums- und Privatsammlungen. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Gerhard-Richter-Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Nach der erfolgreichen Eröffnungsausstellungen zum Impressionismus blickt das Barberini im Jahr 2018 auf eine Strömung, die sich in den 1880er Jahren aus dem Impressionismus entwickelte: den Pointillismus. Vom 17. November 2018 bis 17. Februar 2019 präsentiert das Museum die erste Retrospektive zum Werk des Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross in Deutschland: „Henri-Edmond Cross. Maler des Glücks“. Im Pointillismus wurden leuchtende Farben in kurzen Pinselstrichen nebeneinandergesetzt. Diese Malerei zerlegte die Wirklichkeit in einzelne Farbinformationen. Henri-Edmond Cross (1856 bis 1910), war einer ihrer wichtigsten Vertreter. Partner dieser Ausstellung ist das Musée des impressionnismes Giverny.

Weitere Informationen und Tickets:

Museum Barberini: Alter Markt, Humboldtstraße 5-6, 14467 Potsdam, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr, jeder erste Donnerstag im Monat 10 bis 21 Uhr, Dienstag geschlossen; Eintritt: 14 Euro / ermäßigt 10 Euro / Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, Zeitfenster-Tickets unter www.museum-barberini.com

Download Reisetipp (word)

zurück