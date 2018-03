22.03.18

Nächtliche Reisen durch Baum & Zeit

Neue Abendveranstaltungen des Baumkronenpfads Beelitz-Heilstätten

Viele der Gäste des Baumkronenpfades in den historischen Beelitzer Heilstätten zieht, neben der tatsächlich spannenden Geschichte des Ortes, besonders das Geheimnisvolle, die romantisch-mystische Atmosphäre des Wald-Parks und des kaiserzeitlichen Bauensembles an. Dem tragen die Betreiber des Baumkronenpfades in diesem Jahr Rechnung und ermöglichen zwischen März und Oktober elf Mal den nächtlichen Besuch der Anlagen. Alle Abende stehen unter einem besonderen Thema.

Am Samstag, den 31. März 2018, geht es um 20 Uhr los mit der Langen Oster-Nacht des Lichts (bis 0.30 Uhr). Das Motto lautet: „Von Feuerlauf bis Dachwaldleuchten mit Musik“. Geboten wird eine Erlebnis-Osternacht für die ganze Familie unter anderem mit Feuerlauf und Eiersuche sowie astronomischen, künstlerischen und regional-kulinarischen Zutaten, Taschenlampentouren, Live-Musik und Dachwaldbeleuchtung. Allerlei Wissenswertes rund um Ostern bietet die thematische Einführung: Feuer als Heilmittel, Feuer in der Ostermythologie, Ostern astronomisch, Geschichte der Ostereier, Alte Osterbräuche und ihr Hintergrund. Kunstaktionen und Performances werden geboten, Osterfeuerschalen und Teelichtbilder sorgen für Stimmung, es gibt Rührei Pfanne und zur musikalischen Untermalung Panflöte mit Begleitung. Der Eintritt kostet 15,-- Euro p.P., Kinder bis 7-17 Jahre: p.P. 10 Euro (nur in Begleitung eines Erwachsenen), Jahreskartenbesitzer: p.P. 7,50 Euro. Kassenöffnung: 20-22 Uhr.

„Wandern, wo sonst nur die Vögel fliegen“ können die Besucher des Baumkronenpfads Beelitz-Heilstätten in einer Höhe von bis zu 23 Meter auf einem barrierefreien, 2,2 Meter breiten, Holzsteg über den einmaligen Waldpark an der Ruine des Alpenhauses der seit über 60 Jahren auf dem Dach der Ruine wächst. Der Pfad schwingt sich über das Gebäude und gibt beeindruckende Blicke frei. Von dem 40 Meter hohen Aussichtsturm kann man schließlich über das gesamte, 200 Hektar große Gelände der Heilstätten mit seinen einzigartigen Bauwerken bis weit in den Fläming und nach Berlin schauen. Das auf über 7 Hektar eingezäunte Gelände rund um die Ruine kann auch auf ebener Erde erkundet werden. In dem verwunschenen Areal kann man die Seele baumeln lassen und tausend Dinge entdecken. An zwei wunderschönen Plätzen gibt es saisonale Speisen und Getränken.

Weitere Themennächte:

28. April, „Der Dachwald auf der Ruine des Alpenhauses“, ein Erlebnisabend zur Entstehung und Gegenwart einer forstbotanischen Rarität vor dem Hintergrund der letzten Kriegstage im April 1945. Vortrag & Führung, Kulinarik, Dachwaldbeleuchtung, Taschenlampen-Touren.

11. Mai, Die erste Lichternacht, „Das große Erwachen“, Live-Musik im Wald-Park, Lichtmalerei für jedermann, ausgewählte Kulinarik sowie Lichtperformance, Hörstationen und Parkausleuchtung sowie Taschenlampentouren außerdem Nachtführungen.

26. Mai, Themennacht mit Kultur & Licht, „Geheimrath Dettweiler´s Diät in Wort & Buffet“, Erlebnisabend zur und mit Kulinarik der vorvergangenen Jahrhundertwende (19./20. Jhd.), Vortrag, Buffet (auf Anmeldung), Verkostungsstationen im Waldpark, Abend-Führungen, Musik & Dachwaldbeleuchtung.

23. Juni, Die zweite Lichternacht, „Die magische Sommernacht“, Live-Musik im Wald-Park, Kunstaktionen, ausgewählte Kulinarik, Hörstationen und Parkausleuchtung sowie Taschenlampentouren und Riesenseifenblasen Performance, außerdem Nachtführungen

30. Juni, Themennacht mit Kultur & Licht, „Von La Boheme bis Zauberberg“, Erlebnisabend zur Reflektion der TBC in Kunst & Kultur. Vortrag sowie gesungene, gespielte & gelesene Auszüge aus Musik & Literatur, Hörstationen und Lichter-Führungen im romantisch beleuchteten Wald-Park.

28. Juli, Themennacht mit Kultur & Licht, „Innovationsstandort Beelitz-Heilstätten“, Erlebnisabend zu medizinischen, technischen und architektonischen Pionierleistungen vor Ort. Vortrag und Themen-Führung, Kulinarik, Dachwaldbeleuchtung sowie Taschenlampen-Touren.

25. August, Themennacht mit Kultur & Licht, „Russen in Beelitz – Gemeinsame Geschichte(n)“, Erlebnisabend zur gemeinsamen Historie von 1813 bis 1994.

Vortrag und Themen-Führungen in deutscher und russischer Sprache, typische Kulinarik und Musik, Dachwaldbeleuchtung, Taschenlampentouren.

29. September, Themennacht im Wald-Park, „lost places zu saved places – LaGa´22 im Visier“, Podiumsgespräch zur Zukunft des Heilstättengeländes. (Taschenlampen-) Führungen, Kulinarik im ausgeleuchteten Park, der Dachwald leuchtet.

02. Oktober, Die dritte Lichternacht, „bunt – der Herbst spielt Theater“, Live-Musik im Wald-Park mit Ute Becker, wandelnde, mystische Gestalten, ausgewählte Kulinarik sowie Lichtperformance, Hörstationen und Parkausleuchtung sowie Taschenlampentouren, Nachtführungen und Kunstinstallationen.

27. Oktober, Themennacht mit Kultur & Licht, „Deutsche Umbrüche & Zeitenwandel“, Erlebnisabend anlässlich des Endes des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren. Vortrag & Themen-Führungen, Kulinarik & Musik & der Dachwald leuchtet

