01.12.16

Oh‘ Tannenbaum: Selbst Axt und Säge schwingen

Wer seinen Weihnachtsbaum selber im Wald schlagen möchte, hat dazu in Brandenburg zahlreiche Möglichkeiten.

Nur noch knapp drei Wochen bis Weihnachten. Dann erstrahlt er wieder in vollem Glanz – der Weihnachtsbaum. Viele Forstämter und private Waldbesitzer bieten Besuchern in der Adventszeit die Gelegenheit, sich ihren Weihnachtsbaum selbst auszusuchen. Die Bäume gibt es zwar nicht kostenlos, dafür aber erheblich günstiger, wenn man selbst Hand anlegt. Wer seinen Baum lieber selbst aussuchen möchte, kann das mit einem Ausflug nach Brandenburg verbinden.

Zum Beispiel nach Mellensee im Fläming. Hier kann man Weihnachtsbaum schlagen, Draisine fahren und Glühwein trinken bestens miteinander verbinden. Auch nach Werder lohnt sich ein winterlicher Ausflug. In der Blütenstadt an der Havel wachsen nicht nur Äpfel, Kirschen, Erdbeeren und Wein, sondern auch Weihnachtsbäume. Ebenso das kleine und erstmalig 1364 erwähnte Dorf Danewitz im Barnimer Land bei Biesenthal ist einen Besuch wert. In dem Ort mit seinen zahlreichen Gebäuden aus Feldsteinen gibt es ebenfalls die Möglichkeit, auf einer Plantage sich seinen ganz persönlichen Weihnachtsbaum auszusuchen.

Hier kann sich jeder seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen (Auswahl):

Danewitz bei Biesenthal (Barnimer Land): Weihnachtsbaumfeld, Tannen-Gesche, Dorfstraße 48, Weihnachtsbäume verschiedener Arten, außer Kiefern, mit kleinem Weihnachtsmarkt, 01.12. bis 23.12.2016, 9 bis 16 Uhr (am 24.12.2015, 9 bis 12 Uhr), gastronomisches Angebot am dritten und vierten Advents-Wochenende, u.a. mit Gulaschkanone, Speisen aus dem Hofladen Danewitz, Brot aus dem Feldstein-Backofen), Kontakt: Tel. 03337-3346

Dyrotz bei Wustermark (Havelland): Rustikal geht es in Dyrotz bei Wustermark zu. Wer hier seine Blaufichte fällen will, sollte Säge, Handschuhe und Packschnur mitbringen, 17.12.2016, 10 bis 16 Uhr, Wustermark, Ortsteil Dyrotz (Havelland), Hinweisschilder ab Outlet-Center B5, Wegweiser auch bei Facebook.

Groß Köris (Dahme-Seenland): Waldweihnacht in der Landeswald-Oberförsterei Hammer, Weihnachtsbäume (Kiefern, Schwarzkiefern, Fichten) selber schlagen, mit Lagerfeuer, Glühwein und Wildbraten, 10.12.2016, von 12 bis 18 Uhr, Eröffnung mit weihnachtlichen Bläserklängen um 12 Uhr, Anfahrt Autobahn A13, Abfahrt Groß Köris, Landstraße in östlicher Richtung über Klein Köris auf die B179, dort rechts in Richtung Lübben (südlich) 3 Kilometer bis zur Landeswaldoberförsterei, Kontakt: Tim Ness, Leiter der Oberförsterei Hammer, Tel. 033765-21780

Groß Marzehns (Fläming): Weihnachtsbaum selber schlagen mit Lagerfeuer und Imbiss, als Weihnachtsbäume stehen Blaufichten und Nordmanntannen zur Wahl, 10./11.12. und 17./18.12.2016, 10 bis 15 Uhr, Rabener Weg, 14823 Groß Marzehns (Potsdam-Mittelmark), Autobahn A9, Abfahrt Klein Marzehns, der Weg ist ausgeschildert, Kontakt: Tel. 033848-60005

Kablow bei Königs Wusterhausen (Dahme-Seenland): Hier gibt es Weihnachtsbäume aus ökologischem Anbau direkt von der Plantage. Dazu zählen Fichten, Serbische Fichten, Blaufichten, Douglasien und Kiefern.

Das Besondere: In den Sommermonaten wird die Weihnachtsbaumfläche durch Shropshire-Schafe "gepflegt". 17.12.2016, 12 bis 16 Uhr, Landwirtschaftsbetrieb Krone, 15712 Kablow, Wegweiser zur Plantage ab Bahnhof Kablow, Kontakt: Tel. 03375-294780, www.weihnachtsbaeume-kw.de

Melchow bei Eberswalde (Barnimer Land): Der Verein Naturparkbahnhof Melchow lädt am 3. Advent zum Adventsmarkt, regionales Imbissangebot (Wildschwein aus dem Backofen, Stolle und selbstgebackener Kuchen).

Um 13:45 Uhr geht es mit der Försterin zum Weihnachtsbaum-Schlagen in den Wald. Gegen 16:40 Uhr Ankunft des Weihnachtsmannes mit der Eisenbahn. 11.12.2016, 13 bis 18 Uhr, 16230 Melchow, am Bahnhof, Kontakt: Tel. 03337-490170, www.naturparkbahnhof-melchow.de

Mellensee bei Zossen (Fläming): Im Weihnachtsbaum-Wald Mellensee kann man selbst Säge oder Axt schwingen, am Lagerfeuer gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst. Jedes Kind wird vom Weihnachtsmann mit einem kleinen Geschenk überrascht. Weitere Aktionen: Ponyreiten und Kerzenziehen. 26.11. bis 23.12.2016, 8 bis 16 Uhr (am 24.12.2016, 8 bis 12 Uhr), Kontakt: CSM Christbäume & Schmuckreisig Mellensee, 15838 Mellensee, www.weihnachtsbaum-selbst-schlagen.de

Nackel (Ruppiner Seenland): An der B5 zwischen Friesack und Wusterhausen, Nordmanntannen und Blaufichten zum selber schlagen, Sägen vorhanden. 01.12. bis 23.12.2016, 10 bis 16 Uhr, am 17.12.2016 ab 10 Uhr Bäuerlicher Weihnachtsmarkt in der Scheune mit Kaffee, Kuchen, Glühwein, Kesselgulasch vom Schwein, Keramik, Kerzen ziehen, Ölbilder (ca. 12 Uhr), Segeletzer Str. 6, 16845 Nackel, Einfahrt über den Hof, Kontakt: Tel. 033978-50440, www.behrendt-hof.de

Neuzelle (Seenland Oder-Spree): Blaufichten selber schlagen, stimmungsvolle Waldweihnacht mit Glühwein am knisternden Lagerfeuer, 10.12.2016, 10 bis 13 Uhr, Ort: am Treppelpflaster, die Schonung liegt in der Nähe der Straßenverbindung zwischen dem Neuzeller Ortsteil Kummero und Treppeln, der Weg dorthin ist ab dem Feuerwehrgerätehaus in Neuzelle ausgeschildert, Kontakt: Stiftung Stift Neuzelle, Tel. 033652-81414, Internet: www.stift-neuzelle.de

Schwedt/Oder, Ortsteil Kunow (Uckermark): Ein Familienausflug in die Uckermark lässt sich hier bestens mit dem Kauf des Weihnachtsbaumes verbinden, zum selber schlagen gibt es: Nordmanntannen, Fichten, Schwarzkiefern oder Blaufichten, außerdem gibt es am Blockhaus ein gastronomisches Angebot (heiße und kalte Getränke, Bratwurst und Knüppelkuchen), 26./27.11., 3./4.12. sowie 10. bis 24.12.2016, 8.30 bis 16.30 Uhr, Kontakt: Tel. 033331-66078, www.uckertanne.de

Werder (Havel), Ortsteil Plessow (Havelland): Weihnachtsbäume aus regionalem Anbau, wer nicht das richtige Werkzeug zum Baumschlagen hat, bekommt eine Säge und einen Karren gestellt. Am Stand wird der Stamm aller Bäume für den Ständer passend gemacht und für den Transport nach Hause in ein Netz gehüllt. 17.11. bis 24.12.2016, 9 bis 17 Uhr, im Hofladen gibt es zur Stärkung Glühwein und Bratwurst, Lehniner Chaussee 19, 14542 Werder (Havel), Kontakt: Tel. 03327-43265, E-Mail: kontakt‎@‎werderaner-tannenhof.de, www.werderaner-tannenhof.de

Werneuchen, Ortsteil Tiefensee (Seenland Oder-Spree): Gutshof, Weihnachtsbäume selber schlagen, 26.11. bis 23.12.2016, 10 bis 16 Uhr, Bauer Nietsch, Seeweg 3 (dann der Ausschilderung folgen), 16356 Werneuchen, Kontakt: Tel. 033398-94948, www.bauer-nietsch.de

Weitere Informationen:

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg veröffentlicht jedes Jahr ebenfalls eine Liste mit Orten, an denen Weihnachtsbäume selber geschlagen werden können. forst.brandenburg.de

www.reiseland-brandenburg.de/angebote/winterliches-brandenburg/details/ausfluege/weihnachtsbaumschlagen.html

