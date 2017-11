06.11.17

Per Zufall in den Spreewald: René Klages vom Restaurant „17fuffzig“ ist Meisterkoch der Region 2017

Gerade einmal ein halbes Jahr hat es gedauert, bis René Klages ein erstes Achtungszeichen mit dem Restaurant „17fuffzig“ im Bleiche Resort & SPA gesetzt hat. Eine Jury wählte nun den jungen Küchenchef zum „Meisterkoch der Region“ 2017.

Aus dem Saarland in den Spreewald nach Brandenburg ist eine ziemliche Reise – auch kulinarisch. René Klages hat diesen Trip im Frühjahr angetreten und als Küchenchef im Restaurant „17fuffzig“ in der Bleiche Resort & SPA in Burg im Spreewald angefangen. „Brandenburg war Zufall“, sagt René Klages. Nirgendwo sonst habe er ein Haus gefunden, in dem man an ihn glaubte. Dass anderen Restaurants ein außergewöhnlicher Koch entgangen ist, beweist die Entscheidung der Jury der „Berliner Meisterköche“.

Die Jury um Stefan Elfenbein („Feinschmecker“) eroberte René Klages im Sturm und wählte ihn zum „Meisterkoch der Region 2017“. Aus der Begründung der Jury: „Mit einem Paukenschlag ist unser „Meisterkoch der Region“ in der Mark beziehungsweise der Lausitz aufgeschlagen. Wie er, kocht rundum keiner. Und schon im „Le Noir“ in Saarbrücken hat er für Aufsehen gesorgt. Beinah wissenschaftlich akribisch lotet er Geheimnisse und Ähnlichkeiten der japanischen und der französischen Küche aus und kreiert neu – ein Schuss Alchemie aus dem Spreewald kommt nun noch dazu. Genial abgestimmt etwa waren sanfte Süßen, Säuren, Umami und Texturen beim geflämmten Bauch vom Hamachi in Dashi und mit Sudachi, Pomelo, Kalamansi, Menton-Zitrone-Mayonnaise, geröstetem Lauch, Knoblauchrauke und Gurke-Reis-Vinaigrette.“

René Klages wollte nie etwas anderes werden als Koch. Bislang hat er stets in Restaurants mit einem, zwei und drei Michelin-Sternen gearbeitet. Zu seinen Stationen in seiner bisherigen Laufbahn zählt das Restaurant Vendôme in Bergisch-Gladbach und das Restaurant Le Noir in Saarbrücken. Bevor er in den Spreewald kam war er im Restaurant Kerzenstube in Backnang tätig.

Größten Wert legt René Klages stets auf die Qualität der Produkte. Seine Kochkunst basiert auf der französischen Küche, die er mit japanischen Aromen kombiniert und die nun vom Spreewald inspiriert wird. Er sagt: „Ein Gericht ist dann perfekt, wenn es von allem Überflüssigen befreit wurde.“ Ein ohnehin schon von Natur aus gegebenes schönes Produkt soll in seiner Küche nicht verfälscht werden, dabei konzentriert er sich auf das Wesentliche und die Harmonie eines Gerichts – geschmacklich wie optisch. „Letztendlich soll es den Gästen gefallen, einfach gut schmecken“, erzählt Klages.

