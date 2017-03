08.03.17

Qualitätssiegel auf der Internationalen Tourismusbörse 2017 verliehen

Auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) wurden heute in Halle 12, am Messestand Brandenburgs, 28 Unternehmen und Institutionen mit dem Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet. Die Zahl der zertifizierten Unternehmen in Brandenburg liegt damit aktuell bei 371. Davon haben 335 Betriebe das Siegel der Stufe I, 29 der Stufe II und 7 der Stufe III. Außerdem gibt es in Brandenburg 8 QualitätsStädte. Die Verleihung auf der ITB fand zum 15. Mal statt und wurde von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber sowie von Dr. Eckhard Fehse, Vorstandsmitglied des Landestourismusverbandes Brandenburg e.V. vorgenommen.

Mit dem „ServiceQ“ werden Betriebe zertifiziert, die in ihrem Haus das Qualitätsmanagementsystem erfolgreich eingeführt haben. Es gibt drei aufeinander aufbauende Stufen des Systems. Das Qualitätssiegel ist jeweils drei Jahre gültig. Deutschlandweit können derzeit rund 3.200 Unternehmen das Q-Siegel der Stufen I - III nachweisen. Im Vergleich der östlichen Bundesländer liegt Brandenburg an der Spitze.

Die Kommunen Brandenburg an der Havel, Bad Saarow, Senftenberg, Lübben, Lübbenau, Burg (Spreewald), Schwielochsee und Bad Freienwalde gehören zu den insgesamt 21 QualitätsStädten bzw. QualitätsGemeinschaften in Deutschland. Mit dem Titel „Q-Stadt“ werden seit 2011 ganze Orte bzw. Städte ausgezeichnet, die eine Mindestanzahl an Q-Betrieben erreicht haben, gemeinschaftliche Serviceversprechen definieren und diese auch umsetzen.

Projektträger der Qualitätsoffensive im Land Brandenburg ist die Tourismusakademie Brandenburg, die bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH angesiedelt ist.

Die Idee zu einer landesweiten Qualitätsoffensive entstand bereits im Jahr 2002 – dem Gründungsjahr der Tourismusakademie.

Weitere Informationen unter:

www.tourismusakademie-brandenburg.de

www.servicequalitaet-deutschland.de

ServiceQualität Deutschland in Brandenburg wurde am 8.03.2017 auf der ITB an die folgenden Betriebe verliehen:

QI Zertifizierung

Besucherbergwerk F60 gGmbH, Lichterfelde

Bootsverleih Richter / Kajaksports, Lübbenau

Campingpark „Buntspecht“, Ferchesar

cOnNect, Potsdam

Feriendorf Groß Väter See, Templin

Ferienhaus- und Campingpark "Ludwig Leichhardt" Zaue, Schwielochsee

Ferienhof am Trift, Bad Saarow

Ferienpark Templin GmbH & Co. KG, Templin

Beautysalon Glamour Nails, Lübben

Fiedermann Gbr (Ferienwohnung Spreewald), Byhleguhre-Byhlen

Hotel Am Jägertor, Potsdam

Hotel Villa Monte Vino M.A. Hotelbetriebsgesellschaft mbH, Potsdam

Maik Kilka GbR Handel mit Spreewaldprodukten, Lübbenau

NABU Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Angermünde

Naturparkzentrum Hoher Fläming, Raben/Fläming

Pension "Am Dorfanger", Seeblick/Hohennauen

Schwimmschule Ballon, Potsdam

Tourismusverband Lausitzer Seenland e. V.

Tourismusverband Prignitz e.V.

Touristinformation Goyatz (mit Zweigstellen in Straupitz und Lieberose)

Wettermuseum e.V., Lindenberg

QII Zertifizierung

Blütencamping Riegelspitze, Werder/Havel

Filmpark Babelsberg GmbH, Potsdam

KI JU Reisen Mühlnikel & Ukrow GbR, Brandenburg an der Havel

Wald-Solar-Heim, Eberswalde

QIII Zertifizierung

NaturThermeTemplin GmbH, Templin

Download Pressemitteilung (word)

zurück