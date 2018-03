07.03.18

Qualitätssiegel auf der Internationalen Tourismusbörse 2018 verliehen

Auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) wurden heute in Halle 12, am Messestand Brandenburgs, 13 Unternehmen und Institutionen mit dem Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet. Die Zahl der zertifizierten Unternehmen in Brandenburg liegt damit aktuell bei 360. Davon haben 320 Betriebe das Siegel der Stufe I, 28 der Stufe II und 12 der Stufe III. Außerdem gibt es in Brandenburg 7 QualitätsStädte. Die Verleihung auf der ITB fand zum 16. Mal statt und wurde von Staatssekretär Hendrik Fischer sowie von Dr. Eckhard Fehse, Vorstandsmitglied des Landestourismusverbandes Brandenburg e.V. vorgenommen.

Mit dem „ServiceQ“ werden Betriebe zertifiziert, die in ihrem Haus das Qualitäts-managementsystem erfolgreich eingeführt haben. Es gibt drei aufeinander aufbauende Stufen des Systems. Das Qualitätssiegel ist jeweils drei Jahre gültig. Deutschlandweit können derzeit rund 3.200 Unternehmen das Q-Siegel der Stufen I bis III nachweisen. Im Vergleich unter den östlichen Bundesländer liegt Brandenburg an der Spitze.

Die Kommunen Senftenberg, Lübben, Lübbenau, Burg (Spreewald), Schwielochsee, Bad Freienwalde und Templin gehören zu den insgesamt 19 QualitätsStädten beziehungsweise QualitätsGemeinschaften in Deutschland. Mit dem Titel „Q-Stadt“ werden seit 2011 ganze Orte beziehungsweise Städte ausgezeichnet, die eine Mindestanzahl an Q-Betrieben erreicht haben, gemeinschaftliche Serviceversprechen definieren und diese auch umsetzen.

Projektträger der Qualitätsoffensive im Land Brandenburg ist die Tourismusakademie Brandenburg, die bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH angesiedelt ist.

Die Idee zu einer landesweiten Qualitätsoffensive entstand bereits im Jahr 2002 – dem Gründungsjahr der Tourismusakademie.

„Q neu denken“ – Weiterentwicklung ServiceQualität Deutschland ab April 2018 online

Das Jahr 2018 bringt für die ServiceQualität Deutschland einige Neuerungen, die es den Unternehmen einfacher machen sollen, in den Qualitätsprozess einzusteigen und aktuelle und neue Themen einzubinden. So ist es künftig möglich, direkt wahlweise in eine der drei Stufen einzusteigen. Auch die Werkzeuge, zur Qualitätssicherung werden künftig erweitert und flexibler gestaltet. Methoden und Maßnahmen, die in den Betrieben möglicherweise schon angewendet werden, können im Prozess anerkannt werden. Gleichzeitig werden neue Werkzeuge entwickelt, die besonders aktuelle Themen wie Bewertungsportale oder Fachkräftemangel aufgreifen. Neugestaltet wird auch das Online-Tool der ServiceQualität. Die Nutzung wird nun noch einfacher werden.

Auf der ITB am 7.3.2018 ausgezeichnete Betriebe:

Betrieb (Ort / Q-Stadt)

Campingplatz Wusterhausen (Wusterhausen)

Domcafé GmbH (Brandenburg an der Havel)

Gemeinde Schwielowsee Kultur- und Tourismusamt (Schwielowsee)

Hotel Stadt Magdeburg (Perleberg)

Landidyllhotel „Alter Hof am Elbdeich“ (Unbesandten)

PROMNITZ e.K Therapie im Zentrum (Brandenburg an der Havel)

Schlaubetal Camping Schervenzsee GmbH (Siehdichum/ OT Schernsdorf)

Sonne3000 - Events & Erlebnisse (Bad Saarow)

Spreewelten Bad Lübbenau der Spreewelten GmbH (Lübbenau)

Taxi-Fuhrbetrieb Fred Meier GmbH (Rathenow)

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH (Prenzlau)

Tourismusverein Scharmützelsee & Gästeinformation Bad Saarow (Bad Saarow)

Windmühle Straupitz (Straupitz)

Ebenfalls ausgezeichnet, auf der ITB nicht anwesend:

Familien- und Freizeithotel Gutshaus Petkus (Baruth / Mark OT Petkus)

Freizeit mit Huskies (Frankendorf)

Gut Suckow GmbH (Flieth-Stegelitz)

KaffeeRösterei Bad Saarow (Bad Saarow)

Mirabellenhof Biesenthal (Biesenthal)

Naturparkzentrum Westhavelland (Milower Land / OT Milow)

Pension Miss Sophie (Kyritz)

Sport- & Vital-Resort Neuer Hennings Hof (Perleberg)

Tagesfahrten Brandenburg & Gästeführung Potsdam, Inh. Andrea Sperling (Potsdam)

Tourist-Information des FVV Zehdenick e.V. (Zehdenick)

Tree Event GmbH, AbenteuerPark Potsdam (Potsdam)

Vitalis Brandenburg GmbH (Brandenburg an der Havel)

