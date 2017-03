27.03.17

Radland Brandenburg auf der VELOBerlin

Am 1. und 2. April 2017 präsentiert sich Brandenburg als Partnerland auf der Fahrradmesse VELOBerlin in den Messehallen unter dem Funkturm. 10 Reisegebiete stellen dabei die Hauptstadtregion als naturverbundenes Reiseziel, mit gut ausgebauter Infra- und Informationsstruktur für Radfahrer vor.

Informationen aus erster Hand gibt es an den Messeständen in Halle 16 vor allem zu zahlreichen regionalen Touren im Barnim, dem Dahme-Seenland, dem Fläming, dem Ruppiner Seenland, dem Seenland Oder-Spree, der Uckermark, dem Havelland, der Niederlausitz/Elbe-Elster, der Prignitz und dem Lausitzer Seenland. So auch beispielsweise zu den „Entdeckertouren“ im Seenland Oder-Spree, die gerade erst während der ITB 2017 mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurden. Oder zu der neuen „Knotenpunktwegweisung“ im Landkreis Oberhavel, die das Planen von Stern- und Tagesausflügen im Ruppiner Seenland vereinfacht. Die Prignitz, das Havelland und der Barnim verfügen bereits darüber und bieten Tourenkombinationen für Genussradler oder Naturliebhaber an.

Begehrt dürfte an den beiden Messetagen auch die neue Radkarte Brandenburg sein, die die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und das Netzwerk „Aktiv in der Natur“ gemeinsam aufgelegt haben. Sie stellt den Routenverlauf von 35 Radfernwegen sowie thematischen Radrouten vor und präsentiert außerdem 12 konkrete Tourenempfehlungen der Reiseregionen.

Bald ist es dann auch wieder soweit: Mit dem traditionellen Anradeln läutet Brandenburg am 29. und 30. April offiziell die Fahrradsaison 2017 ein. In neun Reiseregionen des Landes werden aus diesem Anlass geführte Touren angeboten mit einer Länge zwischen 20 und 50 Kilometern. Im Elbe-Elsterland besteht dann zum Beispiel die Möglichkeit, vom Drahtesel aus den Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft mit seinen zahlreichen blühenden Obstbäumen zu erkunden. In der schönen Uckermark im Nordosten Brandenburgs führen Touren durch die einzigartige Endmoränenlandschaft.

Zahlen, Daten, Fakten zum Radtourismus in Brandenburg

28 Radfernwege und mehr als 20 Regionale Radrouten, touristisches Radfernwegenetz von über 7.000 Kilometern

Brandenburg verzeichnet 92 Mio. Tagesausflüge pro Jahr. Rund 11% davon finden mit dem Rad statt. Das ist bundesweit der höchste Anteil.1

26% aller Urlauber in Brandenburg nutzen das Rad. Das ist mehr als doppelt so viel als im Bundesschnitt, der bei 12% liegt.2

In Brandenburg sind derzeit 496 Gastgeber als Bett& Bike-Betriebe registriert.

850 Millionen Euro Gesamtumsatz pro Jahr entstehen laut Fahrradbericht des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft Brandenburg durch den Radtourismus in Brandenburg. Diese Summe entspricht 25 Prozent des gesamttouristischen Umsatzes. Der Radtourismus ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor des Landes.

