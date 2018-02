14.02.18

Rausfahren – durchatmen – Wasser schauen

Das Buch „Take Me to the Lakes“ stellt die 50 schönsten Seen im Land vor

Einen Sommer lang haben Karoline Rosina und Nils Kraiczy mit Handtüchern und Sonnencreme im Gepäck an den schönsten Seen der Gegend in Brandenburg – und ein paar wenige in Berlin – verbracht. Nach ihrer Rundtour zu Sandstränden, Wiesen und Stegen, haben sie ihre Erlebnisse aufgeschrieben und verraten ihre 50 Lieblingsorte in dem Buch „Take Me to the Lakes“.

Die Berlin Edition von „Take Me to the Lakes“ stellt ausgewählte Seen in und um Berlin vor und lädt dazu ein, 140 Badestellen nördlich, südlich, östlich und westlich des Berliner Stadtzentrums zu entdecken. Zu jedem Seentip ist die Entfernung vom Zentrum der Hauptstadt und die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angegeben.

Die beiden Autoren haben in ihrem Buch all das aufgeschrieben, wonach Berlinerinnen und Berliner suchen, aber nicht im Alltag der Großstadt finden. Rausfahren, durchatmen und weit gucken können, das möchten viele Menschen, sagte Karoline Rosina kürzlich in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“. Und aus einer Liste mit Tipps für Freunde wurde am Ende ein 300 Seiten langes Buch. Alle Hinweise zu den insgesamt 50 Seen sind übersichtlich und anschaulich gestaltet, jeweils mit einem kurzen Text sowie drei Bildern.

Mit dabei sind natürlich einige der bekanntesten Seen, wie der Stechlinsee, der Liepnitzsee oder der Werbellinsee. Hinzu kommen aber auch ein paar Neuentdeckungen, die weniger bekannt sind. Das Buch ist übrigens eine schöne Ergänzung zu Jessica Lees fulminanten Buch „Mein Jahr im Wasser“ in dem sie ebenso rund 50 Seen in Brandenburg und Berlin vorstellt.

Als Ergänzung zu dem Seen-Buch gibt es auch eine Weekender-Ausgabe von „Take me to the Lakes“. Darin stellen Karoline Rosina und Nils Kraiczy noch die passenden Unterkünfte in der Nähe ihrer Lieblingsseen vor.

Weitere Informationen:

Das Buch „Take Me to the Lakes – The Berlin Edition“ hat insgesamt 300 Seiten und kostet 19,90 Euro, Herausgeber The Gentle Temper, takemetothelakes.com

