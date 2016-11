07.11.16

Reformation für Radler

Im Fläming können sich Radler auf die Spuren der Reformation begeben.

Mit dem Dominikanermönch Johann Tetzel, der durch seine Ablasspredigten den Ausschlag für die Veröffentlichung von Luthers weltberühmten "Thesen" gab, ist die Stadt Jüterbog im Fläming ein wichtiger Ort der Reformationsgeschichte. Die Region liegt genau zwischen zwei zentralen Schauplätzen des Reformationsjubiläums: zwischen Berlin und Lutherstadt Wittenberg. Für Radler sind es ideale Entfernungen, um sich dem Thema Reformation auf zwei Rädern zu nähern.

Als Tagestour für Radler wird der 47 Kilometer lange Luther-Tetzel-Weg empfohlen. Die Routenführung folgt einem historischen Weg, auf dem vor 500 Jahren viele Wittenberger zu Johann Tetzel pilgerten, um mit einem der begehrten Ablassbriefe zurückzukehren. Wahlweise können Jüterbog oder Lutherstadt Wittenberg Start oder Ziel der Tour sein. In Jüterbog sind im Mönchenkloster die originalen Ablassbriefe sowie in der Kirche St. Nikolai Cranachs Fegefeuer-Altar und der „Tetzelkasten“ zu sehen. Die Route führt durch kleine Fläming-Dörfer mit ihren typischen Feldsteinkirchen. Die Rückfahrt kann mit der Deutschen Bahn angetreten werden (www.luther-tetzel-weg.de).

Wer noch mehr sehen möchte und eine mehrtägige Tour plant, der hat die Möglichkeit, auf einem 295 Kilometer langen Rundkurs in mehreren Tagesetappen vom südlichen Stadtrand Berlins bis in die Lutherstadt Wittenberg und nach Dessau-Roßlau zu radeln. Die Route wird in der Karte „Reformation und Rad“, die der Tourismusverband Fläming gemeinsam mit dem benachbarten Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg herausgeben hat, ausführlich beschrieben. Insgesamt werden in der Karte 34 Streckenstopps vorgestellt. Als Startpunkte bieten sich das berlinnahe Teltow sowie zahlreiche Bahnstationen an – viele davon mit Fahrradverleih gleich ab Bahnhof, zum Beispiel in Wiesenburg und Bad Belzig, Jüterbog, der Lutherstadt Wittenberg, der Bauhausstadt Dessau-Rosslau sowie in Potsdam. Auf diese Weise kann der Ausflug ganz individuell gestaltet werden. Die Karte kann beim Tourismusverband Fläming, Tel. 033204/6287-63/-64 sowie per E-Mail info@reiseregion-flaeming.de bestellt werden. Auch auf www.reiseregion-flaeming.de werden die einzelnen Etappen präsentiert.

Auf dem Luther-Tetzel-Weg in Jüterbog

Foto: TMB-Fotoarchiv/Steffen Lehmann

