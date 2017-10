26.10.17

Reformation in Brandenburg: Rückblick auf das Themenjahr

Mit dem Reformationstag am 31. Oktober 2017 neigt sich das Luther-Jahr in Brandenburg dem Ende zu. Es war ein thematischer Schwerpunkt, mit dem sich die unterschiedlichsten Akteure und Einrichtungen in unzähligen Veranstaltungen auseinandergesetzt haben. Ob ganzes Themenjahr, heitere Radpartie, Luther-Pass oder spannende Ausstellungen wie beispielsweise „Tetzel, Ablass, Fegefeuer“ in Jüterbog - wir haben uns im Land umgehört, um zu erfahren, wie das Reformationsjahr in Brandenburg bis jetzt gelaufen ist. Ebenso haben wir Tipps zusammengestellt, welche Veranstaltungen noch laufen und was man am Reformationstag in Brandenburg unternehmen kann.

„Viele Orte und Veranstalter berichten von großem Interesse an reformationsgeschichtlichen Angeboten im Fläming: Die Stadt Jüterbog verzeichnet deutlich gestiegene Besucherzahlen sowohl bei Individualgästen als auch bei Gruppen,“ sagt Daniel Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverband Fläming e.V. Die Auslastung der Ferienunterkünfte sei sehr gut gewesen und die Ankünfte im Juli und August verzeichneten ein dickes Plus, trotz des oft schlechten Wetters. Die Stadtinformation in Jüterbog führte mehr als doppelt so viele Gästeführungen durch: Insgesamt 142 Mal startete ein Rundgang. Bis jetzt verzeichnete sie 23.601 Besucher, das sind ebenso mehr als doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Von ihnen sind 3.060 Besucher in der Sonderausstellung „Tetzel-Ablass-Fegefeuer“ gewesen. (Die Ausstellung läuft seit dem 8.09.2017 und geht noch bis zum 26.11.2017).

Ebenfalls als „sehr erfolgreich“ wertet Sabine Wenzke, 1. Werkleiterin der Kulturbetriebe Frankfurt/Oder den Verlauf des Reformationsjahres – und zwar an allen drei Standorten in der Stadt. Sie rechnet damit, dass bis zum Reformationstag rund 40.000 Besucher die St.-Marien- und St.-Gertraud-Kirche sowie das Museum Viadrina besucht haben werden. „Das Reformationsjahr hat auch Frankfurt/Oder vor Ort in Bewegung gebracht. Wir sind enger zusammengerutscht und haben andere Blicke in der Zusammenarbeit gewonnen,“ berichtet Sabine Wenzke weiter. „Unsere Partner hatten auch offene Türen, wenn es um notwendige finanzielle Unterstützung ging.“ Darüber hinaus seien die Multimedia-Angebote sehr gut angenommen worden.

Im Elbe-Elster-Land sind besonders die Besucherzahlen der Museen im Museumsverbund aufgrund des Luther-Passes gestiegen. So beispielsweise im Museum Mühlberg 1547, das im September 2016 bei 4.786 Besuchern lag und bis September diesen Jahres 6.849 Besucher verzeichnen konnte. Durchschnittlich jeder zweite Stempel-Jäger des Luther-Passes ist ein Besucher der Museen. Ebenso über 2017 hinaus soll das Thema „Reformation“ kulturtouristisch weiter bedient werden, auch über die Regionsgrenzen hinaus. Insgesamt wurden 60.000 Lutherpässe ausgegeben.

Eine Bilanz-PK zum Themenjahr Kulturland Brandenburg 2017 mit den Projektpartnern findet am 8.12.2017, um 11 Uhr in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund, In den Ministergärten 3, 10117 Berlin, statt.

Noch bis zum 7. Januar 2018 läuft in Potsdam die Ausstellung „Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Brandenburg und Preußen“. www.hbpg.de

Bis zum 26. November 2017 präsentiert das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog die Ausstellung „Tetzel-Ablass-Fegefeuer“. www.jueterbog.eu

Am 31. Oktober endet die Ausstellung „Bürger – Pfarrer – Professoren“ in Frankfurt (Oder), die in der Pfarr- und Universitätskirche St. Marien, der Kirche St. Gertraud sowie im Museum Viadrina gezeigt wird. www.reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de

Im Zentrum des reformationsgeschichtlichen Museums „Mühlberg 1547“ an der Elbe steht die Schlacht bei Mühlberg aus dem Jahr 1547. www.muehlberg-elbe.de

Ein gutes Beispiel für die Gegenreformation ist das Kloster Stift Neuzelle mit dem Museum „Himmlisches Theater“. www.ev-kirchengemeinde-neuzelle.de

Anlässlich des Reformationsjubiläums will die St.-Nikolai-Kirche Prenzlau in das Guinness-Buch der Rekorde. Dort sollen alle 535 Lieder des evangelischen Gesangbuchs nonstop mit allen Strophen gesungen werden. Jeder kann mitmachen und auch Chöre sind gefragt. Alle Infos und noch zu besetzende Zeiten zum Mitsingen gibt es unter: www.kirchenmusik-prenzlau.de. Kontakt: Hannes Ludwig, St. Nikolai-Kirche Prenzlau, Schulzenstraße, 17291 Prenzlau, Tel: 03984-851922, Email: tochter-zion ‎@‎ gmx.de

